Новая 6-НДФЛ за 1 квартал, подтверждение ОКВЭД и поправки в НК. Дайджест разборов

Эксперты «Клерка» подготовили для вас разборы на самые интересные темы: что проверят в декларациях, прежде чем отразить их на ЕНС, как в 1С заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года: пошаговая инструкция, тренды налогового контроля 2024: какие компании и физлица в зоне риска и какие платежи можно перечислять с заблокированного счета.

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Рассказываем, когда и как сдавать единую упрощенную декларацию, даем образец заполнения.

Декларации с ошибками пройдут на ЕНС только после камеральной проверки. Перечень таких ошибок утвердила ФНС.

Работодатели обязаны уплачивать страховые взносы за своих сотрудников. Тарифы по взносам от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний различаются в зависимости от класса профриска и составляют от 0,2% до 8,5%.

В 2024 году форма и порядок заполнения расчета 6-НДФЛ в очередной раз претерпели изменения. Рассказываем, как заполнить в 1С 6-НДФЛ по новым правилам, на что обратить внимание.

Изменят расчет НДФЛ по процентам от вкладов. Минимальный срок владения для продажи квартир будут считать по-новому для перепланировки и покупки за маткапитал.

Какие изменения налогового контроля нас ждут в 2024 году: от отмены моратория на проверки бизнеса, повышения налоговой нагрузки до контроля по отраслевому принципу и усиленного внимания за крупными должниками и самозанятыми. В мини-курсе обо всем подробно и по порядку.

Как происходит частичная блокировка счетов, в каком случае осуществляется полная блокировка счетов компании и какие платежи по заблокированному счету можно перечислять, рассказываем в мини-курсе.

Разбираемся в мини-курсе, как в 2024 году платить взносы на травматизм.

Разбираемся в мини-курсе, кого могут вызвать на допрос в налоговую, по каким причинам отказ от дачи показаний будет считаться правомерным и какая предусмотрена ответственность за неявку на допрос.

В мини-курсе разбираем, кто обязан формировать путевой лист и какие обязательные реквизиты он должен содержать в 2024 году.

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