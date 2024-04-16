Цифра дня. Про качество товаров

Число проверенных товаров на маркетплейсах выросло до 21 млн. Однако пока только 10% всех товаров на онлайн-площадках, подлежащих сертификации и декларированию, обладают такими документами.

Служба внедрила сервис обмена данными о сертификатах и декларациях с маркетплейсами в 2021 году. Сейчас в проекте участвуют уже более 20 компаний, включая крупнейшие российские маркетплейсы.

Если в карточке товара стоит пометка «Товар проверен», то покупатель, пройдя по ссылке, попадает в реестр Росаккредитации и убеждается в том, что на товар выдан разрешительный документ, который подтверждает его безопасность.

Вместе с тем ведомство сообщает, что потенциал развития сервиса все еще огромен, так как 85% товаров на маркетплейсах подлежат сертификации и декларированию — работы предстоит много.