Кроме обязанностей у граждан должников имеются права, а которых следует знать. Сегодня рассмотрим, что изменилось для должников в плане возможностей защищать свои права.

1. Повысился уровень минимального дохода, с которого запрещается удерживать долги

Законом предписано сохранение должникам ежемесячного дохода на уровне прожиточного минимума. И судебные приставы обязаны соблюдать эту норму закона.

По общему правилу должникам должны оставлять федеральный неприкосновенный прожиточный минимум для трудоспособного населения. В 2024 году он составляет 16 844 руб.

Важно! К пенсионерам должникам применяется та же сумма федерального прожиточного минимума, что и для трудоспособных граждан.

Если же в регионе проживания должника установлен прожиточный минимум выше федерального значения, то ему обязаны сохранять ежемесячный доход на уровне регионального минимума.

Например. В Санкт-Петербурге на 2024 год установлен прожиточный минимум для трудоспособного населения на уровне 17 791 руб. Так как это значение выше федерального, то трудоспособным должникам должны оставлять доход на уровне 17 791 руб.

А для пенсионеров в Санкт-Петербурге установлен прожиточный минимум 14 037 руб., что меньше федерального. Следовательно, для пенсионеров должников, проживающих в Санкт-Петербурге, будет установлен неприкосновенный прожиточный минимум на уровне федерального значения.

Для защиты от взыскания своего минимального дохода нужно обратиться с соответствующим заявлением к судебному приставу или в банк, где происходит удержание на основании исполнительного документа.

При наличии у должника иждивенцев уровень прожиточного минимума увеличивается, но для этого нужно обращаться в суд.

2. СФР обязан оставлять пенсионерам должникам доход в размере прожиточного минимума при удержании долга с пенсии

С 2024 года вступил в силу закон, согласно которому удержание с пенсии проводится с учетом требований о сохранении за должником минимального дохода.

Теперь, если СФР самостоятельно проводит удержание с пенсии на основании исполнительного документа, переданного взыскателем, то он обязан определять величину прожиточного минимума, который применяется к конкретному пенсионеру, федерального или регионального, в зависимости, что больше.

Если размер пенсии таков, что удерживать с нее нечего, то СФР должен будет вернуть исполнительный документ взыскателю с отметкой о невозможности взыскания.