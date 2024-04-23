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Саморазвитие

Когда хобби становится работой: разговор об эмоциональном выгорании. Возможно ли получать удовольствие от обязанностей

Когда впервые ловишь себя на мысли, что любимое занятие уже приносит не только радость, но и стресс… скажем так, возникают смешанные чувства. Что-то вроде удивления, переходящего в легкое раздражение и имеющее примесь отрицания. «Как так? Ведь это ровно то, чем я всегда хотел заниматься, моя страсть, мой личный остров счастья в океане реальности, да еще и деньги платят!» — возмущается внутреннее «я». И тут же на сцену выходят дедлайны, ответственность, перегрузки, чужое мнение и неизбежные ожидания. Островку некомфортно, волны съедают прибрежную полосу.
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Когда хобби становится работой: разговор об эмоциональном выгорании. Возможно ли получать удовольствие от обязанностей
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Если вы любите свою работу, это не значит, что вы защищены от выгорания.

Люди, утверждающие обратное, либо пример ошибки выжившего, либо не обладают эмпатией.

Эксперты-психологи центра толерантности Еврейского музея, где уже 25 апреля пройдет премьера бесплатного форум–спектакля о профессиональном выгорании «Накипело», специально для медиа «Просто работа» разбираются:

  • почему радость от любимой работы может смениться на тревогу и истощение;

  • как профессиональный подход влияет на наше отношение к работе, которая когда-то была хобби;

  • можно ли вернуть все «как было» и, если да, как это сделать.

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Хобби — это не работа, а работа — это уже не хобби

Когда хобби превращается в источник дохода, это сопровождается глубокими психологическими изменениями. Они затрагивают восприятие человеком себя, своей работы и его отношение к обеим сущностям.

Было удовольствие, теперь обязанность

Первое и, возможно, самое заметное изменение — это переход от занятия, которое раньше было исключительно источником удовольствия и релаксации, к чему-то, что стало обязательным и теперь имеет «вес».

  • Писать в блог для себя — это одно.

    Знать, что где-то есть подписчики, которые ждут твоих мыслей и критикуют каждый шаг, — совсем другое.

  • Шить для близких — это одно.

    Обрабатывать огромный поток заказов и возражений от клиентов — совсем другое.

  • Строить собственную дачу — это одно.

    Постоянно переделывать проект по просьбе заказчика, контролировать не только себя, но и огромную команду — совсем другое.

Такое изменение часто сопровождается потерей определенной степени свободы. Если раньше вы могли заниматься хобби, когда захотите и как захотите, то теперь должны выстраивать график, придерживаться сроков и следовать ожиданиям других.

Самокритика и давление растут

Когда от хобби или любимого дела зависит доход, это неизбежно ведет к увеличению давления. Вы начинаете более критично относиться к своей работе — ведь теперь от ее качества зависит ваше финансовое благополучие.

Самокритика и страх не удовлетворить ожидания усиливаются, что не может не влиять на креативность и свободу самовыражения.

  • Статьи становятся более скучными и пишутся на те темы, которые интересны уже не вам.

  • Игрушки ручной работы шьются по самым популярным лекалам.

  • Мероприятия организовываются для клиентов, к которым в нерабочее время вы бы даже не подошли.

Меняется мотивация

Изначально хобби мотивировано внутренними факторами: удовольствием от процесса, желанием самовыражения, способом отвлечься от внешнего и не всегда дружелюбного мира. А когда любимое дело становится работой, подключаются уже внешние мотиваторы: деньги, признание, популярность.

Происходит классический конфликт между внутренней и внешней мотивацией, и меняется то, как вы воспринимаете свое занятие.

Усиливается стресс

С увеличением ответственности и давления растет и уровень стресса. Это особенно заметно, когда дело доходит до соблюдения сроков, смыслового наполнения работы и управления финансами.

Баланс между необходимостью зарабатывать деньги и желанием сохранить хоть какую-то радость от занятия — задача со звездочкой.

Как итогэмоциональное выгорание.

Если любимое занятие, которое стало профессией, не приносит того же удовольствия и удовлетворения, как раньше, появляется чувство истощения и теряется интерес к деятельности, которая когда-то сама была источником вдохновения и энергии.

Это что же, лучше не заниматься профессионально тем, что нравится?

Вопрос резонный. Сейчас все выглядит так, будто мы вас отговариваем: слишком уж велик риск потерять занятие, которое столь благотворно влияет на психику, ради денег.

Действительно, профессиональное занятие любимым делом — это медаль о двух сторонах, которая требует повышенной внимательности. Но не стоит отказываться от идеи превратить хобби в источник дохода. Важно быть готовым к тем изменениям и вызовам, которые это принесет в вашу жизнь.

Основной вопрос в том, как найти здоровый баланс — сохранить удовольствие от процесса и не допустить появления «проклятой рутины» и стресса.

1. Поставьте четкие границы

Есть рабочее время, а есть — личное. Как бы сильно вы ни любили свою работу, установите время окончания рабочего дня, после которого ваша вовлеченность будет стремиться к нулю.

В личное время вы можете заниматься похожим делом, но получать от него удовольствие, поскольку его никто не контролирует, в процесс никто не вмешивается, а сроки не горят.

Это важно для поддержания эмоционального благополучия и для предотвращения выгорания.

2. Создайте разнообразие

Даже если ваше хобби стало работой, попробуйте исследовать новые аспекты этого занятия или развивать другие интересы. Именно разнообразие помогает поддерживать интерес и избегать монотонности.

Представим, что ваше хобби и одновременно ваша профессия — те самые тексты. Днем вы пишете материал за материалом, у них жесткая структура и четко определенные темы. Вечером же при желании высказываетесь в личном блоге, используя другие форматы: видео, карточки, короткие и ироничные посты, даже пробуете писать сказки.

Странным будет выглядеть совет «Если много стресса на работе, найди другую», но это тоже вариант. Заведите проект, который тоже приносит деньги, но уже по касательной связан с классическими статьями. Вариантов масса: от SMM и email-маркетинга до создания пользовательских текстов. Разнообразие позволит разгрузить психику.

3. Находите время для проектов, не связанных с доходом

Работа над проектами, которые не приносят доход, но очень радуют, поможет восстановить вашу страсть и устранит ощущение, что вы «продаете» свое любимое дело и фантазии.

4. Учитесь управлять стрессом

Развитие навыков управления стрессом и эмоционального самоконтроля поможет справляться с давлением.

5. Общайтесь с людьми своего круга

Сообщество может поддержать, вдохновить и понять. Иногда обыкновенное «Господи, как жизненно!» в чате с людьми, которых вы даже лично никогда не видели, приносит огромное облегчение.

Общайтесь с теми, кто сталкивается с похожими вызовами, — это помогает находить новые решения и сохранять мотивацию. А иногда и просто позволяет пожаловаться от души, что немаловажно для психического здоровья.

Как люди сохраняют радость от работы

Мы опросили коллег, влюбленных в свою работу, и попросили их рассказать, что спасает их от выгорания.

  • «Я записываю каждый комплимент, который когда-либо получала о своей работе, и, когда чувствую, что чайник закипает, перечитываю».

  • «Смотрю на цифры в банковском приложении. Деньги все еще решают».

  • «Стараюсь окружить себя любимым порядком и яркими цветами на работе. Со школы осталась эта привычка — завести удобный ежедневник и мягко пишущую непачкающуюся ручку, поставить на стол смешную несерьезную кружку».

  • «Представляю, как конкуренты пытаются украсть мои идеи, и это заставляет работать с двойным энтузиазмом. Нет лучшей мотивации, чем знание того, что ты делаешь что-то настолько крутое, что другие кусают локти».

  • «Это было сложно, но я приняла для себя решение: после 19:00 я не рабочая лошадка, а пони. Перевожу телефон в режим «личное», где на уведомлениях только родители».

  • «Придумываю для коллег и себя что-то новое, чтобы не было дня сурка. В итоге каждый год кажется, что мы работаем на новой работе».

  • «В такие моменты напоминаю себе, что могла бы работать бухгалтером: цифры бы не сходились, таблички эти страшные. Ну нет, я точно на своем месте!».

  • «Когда не достигается основная цель деятельности, концентрируюсь на side-эффектах. Например: конференция была совершенно ужасная, зато кейтеринг — шикарный. Взял себе их контакты на будущее, привлечем на свои мероприятия».

  • «Я сделала простую вещь: поставила таймер на каждые 45 минут работы. Вычитала это в какой-то книге, кажется. Когда он звенит, я встаю и делаю что-то другое пять минут: пью воду, хожу по коридору, могу позвонить кому-то, если до этого 45 минут писала».

  • «Правило «Одна приятность в день». Любая новая идея или эксперимент, не связанные напрямую с моей работой».

  • «Я просто меняю место. Не в смысле увольняюсь! Просто сегодня работаю из кафе, завтра — из нашей библиотеки, послезавтра на мансарду пойду. В Еврейском музее, к счастью, места много».

  • «Когда становится особенно невыносимо, делаю что-то абсолютно противоположное. Днем — код, вечером иду на танцы. А если выгораю от танцев... Хорошо, от танцев я никогда не выгораю. Лучше бара, между прочим».

  • «Ставлю себе нелепые цели, если позволяют дедлайны. Например, сделать серию баннеров, используя только фотографии крокодилов и мемы».

  • «Шутим с коллегами — это настоящая отдушина. И поем!».

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Когда хобби становится работой: разговор об эмоциональном выгорании. Возможно ли получать удовольствие от обязанностей

Когда впервые ловишь себя на мысли, что любимое занятие уже приносит не только радость, но и стресс… скажем так, возникают смешанные чувства. Что-то вроде удивления, переходящего в легкое раздражение и имеющее примесь отрицания. «Как так? Ведь это ровно то, чем я всегда хотел заниматься, моя страсть, мой личный остров счастья в океане реальности, да еще и деньги платят!» — возмущается внутреннее «я». И тут же на сцену выходят дедлайны, ответственность, перегрузки, чужое мнение и неизбежные ожидания. Островку некомфортно, волны съедают прибрежную полосу.

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