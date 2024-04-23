Вводится режим «параллельного импорта» для зарубежных патентов

Импорт параллельного характера позволяет ввозить в РФ иностранные товары без получения на это согласия от производителя. Такой импорт считается параллельным, так как он осуществляется независимо от официальных каналов через дистрибьюторов.

Каждая страна самостоятельно решает, требуется ли разрешение от правообладателя для ввоза товаров.

Для обеспечения возможности не только ввоза, но и использования интеллектуальной собственности без согласия иностранных правообладателей, в России было принято решение о создании специальной комиссии по «параллельному импорту» иностранных патентов.

Согласно разработанному проекту, данная комиссия будет заниматься следующими задачами:

Рассмотрение заявок компаний на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов без согласия патентообладателей. Принятие решений относительно использования соответствующих изобретений. Подготовка документальных результатов своих решений.

В состав комиссии войдут представители Минпромторга, ФАС, Роспатента, а также по необходимости могут быть приглашены чиновники других профильных ведомств.

Цель создания данной комиссии заключается в обеспечении экономической безопасности.

Учитывая отток предпринимателей и брендов из других стран с российского рынка, в некоторых случаях требуется разрешение на использование интеллектуальной собственности.

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Механизм работы комиссии

Механизм работы комиссии направлен на обеспечение технологического суверенитета России. Для российских производителей это будет защитой от рисков прекращения поставок и отказов в лицензиях со стороны иностранных правообладателей.

Заявки на право использования объектов интеллектуальной собственности будут приниматься только от организаций, в которых государственные органы или граждане РФ владеют прямо или косвенно 75% имущественных прав. Остальные 25% и менее могут принадлежать иностранцам.

Компании имеют право обращаться с заявкой в Минэкономразвития, если патентообладатель отказал в использовании прав на свое изобретение или не ответил на запрос об этом в течение 30 дней. Компании в данном случае подают заявку к патентодержателю, в которой должно содержаться следующее:

Информация об изобретении.

Информация о патентообладателе.

Условия использования.

Сведения о наличии у российской компании производственных мощностей для использования изобретения.

Данные о товарах и услугах, которые планируется производить.

Сведения о ценообразовании.

После обработки и проверки заявки в течение 5 рабочих дней Минэкономразвитие передает ее на рассмотрение в комиссию.

Каждый специалист комиссии готовит заключение по своей компетенции:

Анализ использования аналогичного изобретения. Оценка последствий для конкуренции. Контроль срока правовой охраны. Аргументация значимости изобретения для отрасли.

Патентообладателей уведомляют о решениях комиссии в кратчайшие сроки, они могут рассчитывать на соразмерную компенсацию. Те, кто отказался предоставить право использования на свои изобретения, получат возмещение на специальный счет.

Минэкономразвитие также готовит свое заключение по итогам проверки. Если более половины заключений положительные, проект выносится на рассмотрение подкомиссии. Итоговое решение принимается по принципу большего числа голосов, в случае равенства голосов окончательное решение принимает председатель комиссии.

Этот принцип применяется к относительно наукоемким объектам интеллектуальной собственности, таким как технология производства полупроводников, микроэлектроника, фармакологические соединения и другие.