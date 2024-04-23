Персона дня. Чилл-директор с лапками

Компания Битрикс24 ищет кандидата с лапками на должность чилл-директора.
Кто подойдет: кот, собака, утка или даже капибара. Резюме, видео и фото ваших кандидатов, ждут здесь.
Компания Битрикс24 ищет кандидата с лапками на должность чилл-директора.
Кто подойдет: кот, собака, утка или даже капибара. Резюме, видео и фото ваших кандидатов, ждут здесь.
Импорт параллельного характера позволяет ввозить в РФ иностранные товары без получения на это согласия от производителя. Такой импорт считается параллельным, так как он осуществляется независимо от официальных каналов через дистрибьюторов.
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Работодатели скрывают трудовые отношения с сотрудниками маркетплейсов под договорами с самозанятыми. Из-за этого работники не получают отпускных и больничных.
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Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин на конференции Data Fusion заявил, что «Российские железные дороги» (РЖД) планируют запустить новое мобильное суперприложение (SuperApp) в начале 2025 года.
До 25 апреля нужно сдать 6-НДФЛ за I квартал 2024 года. Бланк расчета и правила его заполнения изменились, рассказываем, как заполнить отчет, чтобы сдать все с первого раза — без проблем и штрафов.
Локально-нормативные акты (ЛНА) — это законодательство на уровне компании. ЛНА устанавливают права и обязанности работодателя и работника по отношению друг к другу и позволяют сторонам защитить свои права в случае трудовых споров. Но сначала всех работников необходимо надлежащим образом с ЛНА ознакомить.
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В Калининград требуется умилительный питомец на должность чилл-директора.
Через камеры в банкоматах будут отслеживать, что именно владелец снимает средства с карты. Такая видеоидентификация снизит число мошеннических операций.
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В Краснодаре бывшие руководители винодельческого предприятия, в том числе главный бухгалтер, признаны виновными в мошенничестве при получении субсидий и неправомерном обороте средств платежей.
С 22 апреля «Литрес» закроет доступ к сервису тем пользователям, которые проходят авторизацию через иностранные системы.
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