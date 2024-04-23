Персона дня. Чилл-директор с лапками

Как организовать работу с локально-нормативными актами

Локально-нормативные акты (ЛНА) — это законодательство на уровне компании. ЛНА устанавливают права и обязанности работодателя и работника по отношению друг к другу и позволяют сторонам защитить свои права в случае трудовых споров. Но сначала всех работников необходимо надлежащим образом с ЛНА ознакомить.