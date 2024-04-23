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Отчетность

Три изменения в сдаче отчетности, которые вступят в силу в апреле–мае 2024 года

В этот период вступили в силу новые контрольные соотношения, обновлено уведомление о невозможности подачи документов по запросу ИФНС и изменен порядок подачи банковской гарантии при ускоренном возмещении НДС.
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Три изменения в сдаче отчетности, которые вступят в силу в апреле–мае 2024 года
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Контрольные соотношения для налоговых деклараций и расчетов

Новые контрольные соотношения действуют с 1 мая 2024 года. Они утверждены приказом ФНС от 29 февраля 2024 г. № ЕД-7-3/164@.

Всего 19 соотношений, применяемых к декларациям по НДС, налогу на прибыль, УСН-налогу, ЕСХН, налогу на имущество организаций, налогу на игорный бизнес, по акцизам, а также расчета 6-НДФЛ.

В основном с их помощью запрещается указывать отрицательные значения в суммах налогов к уплате в бюджет.

Если данные отчетности не соответствуют контрольным соотношениям, отчеты сначала «прокамералят», и только после этого их показатели могут быть учтены (подп. 1 п. 5 ст. 11.3 НК в редакции закона от 31 июля 2023 года № 389-ФЗ).

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Изменилась форма уведомления о невозможности подачи документов в срок

ФНС утвердила приказом от 21.02.24 № СД-7-2/148@, новую форму и формат уведомления о невозможности представить документы или информацию по запросу ИФНС в установленные сроки.

На подготовку и передачу в ИФНС истребуемых документов, бухгалтерам дается 10 дней со дня получения требования по ТКС.

Если у вас нет документов, которые запрашивают налоговики или нужно больше времени на сбор запрошенных документов, направьте в налоговую уведомление о невозможности представить документы в указанный срок.

Применять форму нужно с 29 апреля 2024 года.

Формат электронной банковской гарантии и заявлений

С 1 апреля 2024 года в инспекцию подают электронную банковскую гарантию.

Приказом ФНС от 20 марта 2024 г. № ЕД-7-15/217@ утверждены форматы представления заявлений на возмещение НДС в заявительном порядке, которые подают налогоплательщики, в том числе:

  • заявление о применении заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость (акциза);

  • заявление о замене банковской гарантии (банковских гарантий) или договора поручительства (договоров поручительства);

  • заявление об уведомлении налогоплательщика об освобождении гаранта от обязательств по банковской гарантии.

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