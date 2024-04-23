Что будет, если один супруг купил квартиру, а второй платил за нее ипотеку: новое решение суда

Реалии нашего времени таковы, что не каждый брак способен продержаться дольше, чем будет погашен взятый супругами ипотечный кредит. В связи с этим часто возникают вопросы по поводу раздела кредита и купленной на него квартиры.

И недавно Верховный суд в очередной раз внес свою лепту в решение одного из таких вопросов: что будет, если один супруг купил квартиру, а второй выплачивал ипотечный кредит?

До высшей инстанции дошел такой спор. Прожив в браке 4 года (с 2017 по 2021 гг.), супруги разошлись и начали делить имущество в суде.

Встал вопрос о том, как поделить квартиру: еще до заключения брака (в августе 2016 г.) мужчина приобрел ее, заключив с застройщиком договор долевого участия в строительстве и взяв ипотечный кредит в банке на 528 тысяч рублей.

Кредит исправно погашался — в т.ч. и после свадьбы (все годы, когда супруги состояли в браке, часть их общих доходов уходила на выплату ипотеки). Когда супруги разошлись, сумма основного долга по кредиту составила 381 тысячу рублей.

Суд отказался признать квартиру совместной собственностью, поскольку она была куплена мужем до брака — так что никаких вариантов получить долю в квартире у бывшей жены не было.

Тогда она потребовала взыскать с бывшего супруга компенсацию: половину тех денег, которые за период брака уходили на выплату ипотечного кредита. Ведь фактически она платила по кредиту мужа, а в итоге ничего не получила.

Но суды в апелляции и кассации решили, что так и должно быть: выплачивая кредит, взятый мужем еще до брака, она должна была осознавать, что действует в интересах другого лица — поэтому, кроме как «спасибо», бывший муж ей ничего не должен.

К счастью, Верховный суд оказался иного мнения. Он напомнил, что по закону доходы супругов признаются общим имуществом (ст. 34 СК).

И в том случае, когда личные долги одного супруга исполнялись за счет общего имущества (в т.ч. семейных доходов), второй супруг вправе требовать компенсацию соразмерно своей доле в общем имуществе супругов (определение КС от 1 марта 2011 г. № 352-0-0).

Поэтому Верховный суд признал за бывшей женой право на компенсацию, если совместные расходы на выплату ипотеки будут доказаны, — и направил дело на пересмотр (ВС, определение № 19-КГ23-36-К5).