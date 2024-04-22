Цифра дня. Про праздники и перезагрузку

Среди тех, кто успевает как следует отдохнуть в праздники, больше всего работников в возрасте от 65 лет и старше (80%) и от 55 до 64 лет (71%). Также доля респондентов, успевающих «перезагрузиться» на майских, больше всего среди административных работников (73%) и специалистов производства (71%). Такие данные показал опрос Авито Работа (результаты есть в распоряжении «Клерка»).

25% россиян планируют провести время дома, отдохнуть и выспаться. 19% россиян хотели бы на майских встретиться с родственниками или друзьями, которых давно не видели. 12% участников опроса пока не определились, но ищут варианты для интересного и насыщенного отдыха. 7% опрошенных планируют заняться спортом и своим здоровьем, 4% хотят посетить музеи, выставки или другие культурные мероприятия, а 2% рассматривают вариант поездки за границу.

Есть и те, кто собираются работать все майские праздники (28%). А вы будете работать или отдыхать? Поделитесь в комментариях.