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Общество

Цифра дня. Про праздники и перезагрузку

Большинство работающих россиян успевает отдохнуть и «перезагрузиться» в майские праздники.
Цифра дня. Про праздники и перезагрузку

Среди тех, кто успевает как следует отдохнуть в праздники, больше всего работников в возрасте от 65 лет и старше (80%) и от 55 до 64 лет (71%). Также доля респондентов, успевающих «перезагрузиться» на майских, больше всего среди административных работников (73%) и специалистов производства (71%). Такие данные показал опрос Авито Работа (результаты есть в распоряжении «Клерка»).

25% россиян планируют провести время дома, отдохнуть и выспаться. 19% россиян хотели бы на майских встретиться с родственниками или друзьями, которых давно не видели. 12% участников опроса пока не определились, но ищут варианты для интересного и насыщенного отдыха. 7% опрошенных планируют заняться спортом и своим здоровьем, 4% хотят посетить музеи, выставки или другие культурные мероприятия, а 2% рассматривают вариант поездки за границу.

Есть и те, кто собираются работать все майские праздники (28%). А вы будете работать или отдыхать? Поделитесь в комментариях.

Комментарии

1
  • Елена Балаклицкая

    Приличный процент людей будет работать. Я так понимаю это производство, торговля, которая 24/7, общепит. Вангую. что там и бухгалтеры есть))) начало месяце - горячее

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Общество

Цифра дня. Про праздники и перезагрузку

Большинство работающих россиян успевает отдохнуть и «перезагрузиться» в майские праздники.

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