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Налоговые споры

Дробление бизнеса: 15 апреля суд вынес решение по делу Блиновской

Арест имущества и помещение под стражу Елены Блиновской всколыхнули мир инфобизнеса. Налоговые претензии к королеве марафонов составили более миллиарда рублей.
Дробление бизнеса: 15 апреля суд вынес решение по делу Блиновской
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

У бизнесменов и граждан возникли вопросы:

  • как возможно утаить от государства доход на такую огромную сумму?

  • почему налоговая раньше не выявила такую недоплату?

Рассказываю, в чем суть претензий государства к Елене Блиновской.

Схема дробления бизнеса Блиновской

Елена Блиновская зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. Первоначально она применяла упрощенную систему налогообложения (УСН) и должна была платить налог в размере 6% от поступивших доходов.

Такая система налогообложения может применяться до тех пор, пока доход не превысит установленный предел. В 2019 году лимит дохода составлял 150 млн. руб. Если доходы превысят эту сумму, предприниматель должен перейти на общий режим и уплачивать:

  • НДФЛ 13%

  • НДС 20%

С 2020 года ИП Блиновская перешла на общий режим, отказавшись от упрощенной системы налогообложения.

Одновременно с этим она начинает заключать лицензионные договоры с многочисленными организациями и ИП — всего 18 организаций и 3 ИП. Блиновская предоставляла им право на продажу своих курсов, а эти организации и ИП перечисляли ей вознаграждение в размере от 10% до 20% своих доходов.

Все организации и ИП, которые сотрудничали с ИП Блиновской по такой схеме, применяли систему УСН «Доходы». Как только их доход приближался к лимиту, открывалась новая фирма на УСН.

Получается, вместо того, чтобы платить НДФЛ (13%) и НДС (20%) со всей суммы дохода, группа компаний с большей части полученных средств платила лишь 6% налога УСН.

Налоговая инспекция провела выездную проверку ИП Блиновская за период с 2019 г. по 2021 г. Доходы всех организаций и ИП, участвующих в схеме дробления, сложили и начислили налоги, применяемые при общей системе налогообложения.

Елена Блиновская обратилась в суд, чтобы оспорить решение налоговой. 15 Апреля 2024 г. судом вынесено решение по делу.

Далее расскажу, какие доказательства дробления нашли проверяющие и какие аргументы привела защита Блиновской.

Доказательства незаконного дробления бизнеса Елены Блиновской

  1. ИФНС совместно с МВД установили, что учредители и директора фирм, участвующих в дроблении — это родственники, друзья, родственники друзей Елены Блиновской и ее мужа. По месту регистрации эти компании не находились, самостоятельную деятельность не вели.

  2. Граждане, которые регистрировали на себя фирмы или ИП, участвующие в схеме дробления, ранее являлись работниками у ИП Блиновской или работниками в других фирмах схемы. То есть, когда приходило время создавать новое юр. лицо, оно регистрировалось на кого-то из сотрудников организации.

  3. Работники организаций, участвовавших в схеме дробления, вели деятельность в интересах всех участников, а не только тех, где они числились. Так один человек отвечал за создание чатов, эфиров, рекламу, фотосессии, анализ финансов всей группы компаний. Другой человек — за подбор сотрудников для компаний группы, проведение собеседований, оформление трудовых договоров. Третий человек искал блогеров, которые будут рекламировать марафоны Блиновской.

  4. Общие собрания всех работников группы проводились в одном месте — гостиница Ринг Премьер в г.Ярославль. На собрании подводили итоги, отмечали лучших работников.

  5. Фактически все компании управлялись из одного цента — для управления расчетными счетами использовались одинаковые телефонные номера и адреса электронной почты.

  6. Подключение всех организаций к сервису сдачи отчетности «1С-Отчетность» осуществлялось через одну из организаций схемы, контактным лицом была бухгалтер этой организации. На этого же бухгалтера Елена Блиновская выдала доверенность на право совершать любые действия в АО «Тинькофф Банк» по своему ИП.

  7. Для соединения с банк-клиентом все компании схемы использовали один IP-адрес, совпадающий с IP-адресов ИП Блиновская.

  8. Все компании, входящие в схему дробления, зарегистрировали кассовые аппараты на один адрес и одно место установки. При регистрации касс указан один электронный адрес.

  9. Сотрудники, работавшие в организациях схемы, дали свидетельские показания. Они сообщили, что фактически работали как единая команда, общались в общих чатах, переходили из организации в организацию без изменения должностных обязанностей.

  10. За корпоративное мероприятие ИП Блиновской в Крокус Сити Холл заплатила одна из компаний, участвовавших в схеме дробления.

  11. Свое 40-летие Елена Блиновская отмечала на Алтае в отеле «Алтай Резорт». При этом с артистами и ведущими (группа «Звери», Иван Ургант, Ксения Собчак) расплачивались компании, входящие в схему дробления.

  12. Елена Блиновская является владелицей недвижимости в Крыму. Строительные работы на земельном участке оплачивались компаниями, входящими в схему дробления.

  13. Мебель для дома Блиновской в коттеджном поселке «Миллениум Парк» оплатила одна из фирм, участвующих в схеме дробления.

  14. Участники схемы дробления перечисляли друг другу займы без их последующего возврата.

Таким образом налоговая инспекция привела доказательства того, что все компании схемы действовали как единое целое в интересах одного налогоплательщика — ИП Блиновская.

Чем ответили адвокаты Блиновской на аргументы налоговой?

Аргументы защиты Елены Блиновской

Доводы адвокатов на суде:

  1. Не доказано, что Елена Блиновская сама давала указания руководству и сотрудникам компаний, входящих в схему дробления.

  2. Фактическим выгодоприобретателем части компаний является исполнительный директор, а не Елена Блиновская.

  3. Инспекция неверно рассчитала сумму неуплаченных налогов.

  4. В действиях Елены Блиновской не было умысла, а значит неверно рассчитан штраф.

  5. К Елене Блиновской не применены смягчающие обстоятельства.

В ходе суда сторона Блиновской пыталась уменьшить суммы доначислений. Адвокаты просили учесть в расходах следующие траты:

  1. Проживание 32 человек в отеле Four Seasons Resort Bali на сумму 4,8 млн. руб. в 2020 году

  2. Физкультурно-оздоровительные услуги в «СПА Большие соли» на 679 тыс. руб.

  3. Чартерная перевозка по маршруту Дубай–Москва на 3,1 млн. руб.

  4. Расходы на организацию мероприятий на 2,5 млн. руб.

  5. Покупка произведений искусства на 15 млн. руб. и 133 тыс. у.е.

  6. Расходы на строительство коттеджа и покупку вещей для личного пользования, так как это необходимо для поддержания имиджа блогера.

Налоговики отказались включать данные суммы в расходы для целей исчисления налогов, так как не доказана их деловая цель и экономическая целесообразность.

Суд полностью согласился с выводами налоговых органов и отказал Елене Блиновской в удовлетворении ее требований – решение Арбитражного суда г. Москвы № А40-304494/23-20-1045 от 15.04.2024.

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