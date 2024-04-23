Какую онлайн-кассу выбрать для бизнеса

Что такое онлайн-касса и для чего она нужна
Онлайн-касса — такое же устройство, как и обычный кассовый аппарат: выбивает чеки, сохраняет данные о них.
Но в отличие от обычных аппаратов онлайн-касса данные о продажах шифрует и отправляет оператору фискальных данных (ОФД), который затем передает их в налоговую.
Налоговая получает достоверную информацию о доходе продавца — данные в накопителе скорректировать невозможно. Чеки, проведенные через онлайн-кассу, можно отправлять покупателю в СМС или по электронной почте.
Какие категории ИП должны использовать онлайн-кассы
По закону устанавливать и пользоваться онлайн-кассами обязаны большинство ИП, за исключением следующих:
ИП и самозанятые, которые используют налоговый режим на профессиональный доход. Чеки по продажам они оформляют в приложении «Мой налог»;
физлица, которые сдают в аренду свое жилье или машино-место, на любом налоговом режиме;
ИП и юрлица, которые занимаются ремонтом обуви и одежды, ремонтом или изготовлением ключей, продают через киоски мороженое, безалкогольные напитки или молоко на розлив;
ИП, которые работают в труднодоступной местности;
ИП, которые работают на патенте по ряду видов деятельности, торгуют с прилавка на ярмарках и рынках.
Все исключения прописаны в ФЗ-54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
Чем полезны онлайн-кассы
Меньше бумажной работы. Сокращает количество отчетов и налоговых проверок: данные передаются напрямую в ФНС.
Полезная статистика. С помощью онлайн-кассы можно собирать и анализировать статистику по продажам, контролировать работу своих сотрудников.
Быстро подключить. Онлайн-кассу подключить гораздо проще и быстрее, чем обычную. А поставить ее на учет или снять с него можно онлайн, без посещения ФНС.
Автоматизируют продажи. Весь процесс продажи товара автоматизирован — от момента формирования чека на оплату до расчета сдачи и суммы налога с продажи.
Интеграция с другими системами. Онлайн-кассу можно интегрировать с CRM-системой, системами лояльности, системами управления складом. Это упрощает бизнес-процессы и делает их более прозрачными. На сведение данных и аналитику уходит гораздо меньше времени.
В чем сложности с использованием онлайн-касс
Технические условия. Чтобы онлайн-касса работала, нужен стабильный интернет и компьютер с совместимым ПО. В противном случае касса может зависать, будут сложности с обработкой чеков и платежей.
Стоимость. Помимо покупки самого аппарата нужно оплачивать услуги оператора фискальных данных за обработку платежей и отправку их в налоговую.
Необходимость обучения. Работать с онлайн-кассой сотрудникам может быть сложнее, чем с обычным оборудованием. Нужно учиться взаимодействовать с аппаратом, решать сложности, если они возникнут.
Сколько стоят онлайн-кассы
На стоимость кассы влияет ее тип. В таблице приведены средние цены на оборудование в Москве.
Тип устройства
Средняя цена
Кнопочные кассы
12 000 рублей
Сенсорные мобильные аппараты
15 000 рублей
Стационарные сенсорные кассы
20 000 рублей
Полноценные POS-системы
от 50 000 рублей
Облачные решения
от 1500 рублей в месяц
Виды онлайн-касс для ИП
Рассмотрим, какими кассами могут воспользоваться индивидуальные предприниматели.
POS-система на основе фискального регистратора
POS-система — это готовый комплекс устройств, который включает в себя:
фискальный регистратор;
дисплей продавца и покупателя;
клавиатуру;
ящик для наличных денег;
интерфейсы для подключения дополнительных устройств: весов, сканера и т. д.
Сам регистратор подключается к POS-терминалу, для его работы необходимо специальное ПО, без которого работать он не будет.
POS-терминал — это системный блок с вычислительным центром. Терминалы могут поставляться отдельными блоками или в качестве моноблока — сразу с дисплеем.
Преимущества POS-систем в том, что это комплексное решение. После установки можно сразу начать использовать систему, при необходимости докупая дополнительное оборудование и интегрируя его с терминалом.
Однако они дороже всех остальных решений. Самые бюджетные варианты систем стоят от 50 000 рублей.
Стационарная касса с сенсорным дисплеем
Стационарная касса или сенсорный кассовый аппарат — более простое и недорогое устройство.
Устанавливается стационарно, позволяет проводить необходимые операции. Есть кассы, которые продаются в комплекте с фискальным регистратором, для других потребуется такой регистратор докупить.
Поставщики онлайн-касс часто предлагают готовое ПО для обработки платежей и отправки данных ОФД. Статистика по продажам, аналитика доступны в личном кабинете облачных сервисов и на дисплее самого устройства.
К такой кассе тоже можно подключить дополнительные устройства и наладить взаимодействие с системами учета. Денежный ящик для наличных придется покупать отдельно.
Мобильный аппарат с сенсорным дисплеем и аккумулятором
Портативные кассы выполняют все те же функции, что и перечисленные выше: формируют и печатают чеки, отправляют информацию в ОФД. Объем памяти у них небольшой, так что такое решение не подойдет для торговли большой номенклатурой товаров.
Разобраться с такими кассами не сложнее, чем со смартфонам, что удобно для сотрудников.
Если нужны данные по продажам, доступ к статистике и аналитике, их можно получить в кабинете сервиса, который предоставляет ПО для устройства.
Кнопочная касса-калькулятор
Это обычная кнопочная касса, которую часто можно встретить в небольших магазинах у дома. Работает от аккумулятора, печатает чеки.
В таких кассах установлено ПО для выполнения ключевых операций: продажи, возвраты, коррекции чеков.
Объем памяти в таких кассах ограничен, поэтому ее стоит использовать, если товарная номенклатура — до 10 товаров. Такой кассой также пользуются, не загружая готовые товарные позиции, а просто набирая стоимость того или иного товара в момент продажи.
Получить развернутую статистику по продажам, проанализировать данные с такими кассами невозможно. Эти кассы самые бюджетные.
Облачная онлайн-касса
Такая касса используется в интернет-магазинах, при продаже услуг онлайн, в службах доставки и такси, вендинговых аппаратах. Она заменяет физическую контрольно-кассовую технику. Все операции проводятся и учитываются в облачном сервисе. Подключение к такой кассе осуществляется через интернет.
Цифровую кассу нельзя использовать при расчетах с клиентами в торговых точках, пунктах выдачи и билетных кассах.
Цифровая касса так же, как и другие, интегрируется с системой учета, складской системой. Покупать облачную кассу не нужно — поставщик предоставляет доступ к сервису ежемесячно по лицензии. В любой момент можно отказаться от использования.
Стоимость аренды таких сервисов стартует от 1500 рублей в месяц в зависимости от выбранного тарифа и формы оплаты: ежемесячно или единовременно за год.
Если вы продаете товары через собственный интернет-магазин — онлайн-касса вам необходима. При торговле через маркетплейсы установки кассы можно избежать. Все нюансы работы с маркетплейсами: от заключения договора до ведения учета и расчета налогов, узнаете на онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С», учитесь, когда вам удобно и быстро осваивайте новую специализацию.
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Как ИП выбрать онлайн-кассу
Чтобы выбрать кассу, нужно в первую очередь учитывать вид бизнеса — онлайн или офлайн. Если ведете бизнес в интернете, подойдет облачная касса.
Важно! Если наряду с физическими точками продаж у вас есть интернет-магазин, вам нужно купить физическую онлайн-кассу и доступ к облачному сервису.
Для офлайн-бизнеса важно опираться на следующие параметры:
Объем номенклатуры товаров. Его важно учитывать, потому что, например, мобильные сенсорные терминалы или кнопочные кассы-калькуляторы имеют ограниченный объем памяти и для большой номенклатуры не подойдут.
Проходимость точки продаж и интенсивность покупок. Этот параметр важен, потому что влияет на требования к скорости работы устройства, скорости печати чеков.
Необходимость часто вносить изменения в товарные позиции. В случае, если товарные позиции часто меняются и за этими изменениями должен следить кассир, следует такой фактор учесть и выбрать устройство, подходящее задаче.
Потребность в статистике по продажам, в аналитике продаж, работы кассиров и отдельных торговых точек, если у вас их несколько. Интеграции с другими системами учета. Более простые варианты устройств доступ к расширенной статистике и интеграциям с системами учета могут не предоставлять.
Бюджет.
Рассмотрим каждый из этих пунктов применительно к видам онлайн-касс для офлайн-бизнеса, которые мы описали выше.
Кассы
Параметры
Объем номенклатуры
Проходимость точки продаж и интенсивность покупок
Изменения в товарные позиции, корректировки
Статистика, аналитика и интеграции с другими учетными системами
Стоимость
POS-система
от 200 и выше
Большой покупательский поток, необходима высокая скорость печати чеков
Да
Позволяет получать расширенную статистику и аналитику. Проводить интеграции
от 50 000 рублей минимум
Стационарная касса с сенсорным дисплеем
от 200 и выше
Средний покупательский поток, высокая скорость печати чеков не требуется
Да
Можно получить статистику и аналитику, провести интеграции с учетными системами
от 20 000 рублей
Мобильный аппарат с сенсорным дисплеем
до 200 позиций
Низкий покупательский поток
Вносить можно, но не очень удобно
от 15 000 рублей
Кнопочная онлайн-касса
до 10 позиций или ручной ввод суммы покупки
Низкий покупательский поток
Для изменений нужна перенастройка ПО
Нет
от 12 000 рублей
Из чего складывается стоимость использования онлайн-кассы
Расходы на онлайн-кассу можно разделить на единовременные и постоянные.
К единовременным относятся:
расходы на покупку самого устройства;
расходы на покупку дополнительных устройств: денежный ящик, весы, сканер.
получение ЕЦП, регистрация и настройка устройства, обучение сотрудников.
Эти услуги, как правило, не идут в комплекте к покупке. Однако поставщики касс часто предоставляют скидку на них при покупке.
Фискальный накопитель тоже покупается при установке кассы, если не идет в комплекте. Менять накопитель нужно каждые 13, 15 или 36 месяцев в зависимости от выбранного устройства.
Постоянные расходы:
оплата интернета — без подключения к Сети касса не работает:
расходные материалы: кассовая лента;
техническое обслуживание по договору;
оплата услуг ОФД.
Где купить онлайн-кассу
Главное требование к онлайн-кассе — регистрация в системе ФНС. Поэтому покупать их следует только у авторизованных поставщиков либо у их дилеров.
Самый выгодный вариант — взять в лизинг оборудование у банка. Когда предприниматель открывает расчетный счет и подключает эквайринг, многие банки дают в аренду устройства бесплатно либо в рассрочку без процентов.
Есть компании, которые продают онлайн-кассы под ключ. Помимо установки и настройки самого оборудования предоставят учетную систему с кассовым ПО и будут оказывать услуги в качестве оператора фискальных данных.
Способы подключения кассы
Разберем по шагам, что нужно для подключения кассы:
1. Выбрать и купить-онлайн кассу, отвечающую вашим требованиям.
2. Подключить кассу и ПК (если купили не моноблок) к интернету.
3. Выбрать оператора фискальных данных и заключить с ним договор. Список ОФД доступен на сайте ФНС.
4. Зарегистрировать кассу в налоговой.
Для этого нужно создать личный кабинет на сайте ФНС. Для создания ЛК потребуется цифровая подпись. После — оформить заявление на регистрацию кассы.
После проверки заявления вы получите регистрационный номер кассы — он придет в ваш личный кабинет на портале ФНС.
5. Провести фискализацию кассы. Это необходимо сделать в течение суток после получения регистрационного номера в ФНС.
Фискализация проводится либо с помощью ПО на компьютере, к которому подключена касса, либо в самой кассе, если она позволяет такие операции проводить. Чтобы провести фискализацию, вам потребуется:
регистрационный номер кассы, полученный в налоговой;
адрес, название и ИНН;
данные сотрудника, от имени которого вы подали заявления на регистрацию;
название выбранного ОФД и параметры подключения к нему.
Далее остается зарегистрировать кассу в ОФД и подключить дополнительное оборудование, которое планируете использовать.
Все эти шаги можно проделать самостоятельно или обратиться к поставщику кассы.
Что делать, если с кассой возникли проблемы
Обрыв интернет-соединения. В таком случае работа кассы будет остановлена, если соединение разорвалось в момент оформления покупки — чек выдан не будет. Нужно дождаться, пока соединение восстановится, и выдать чек покупателю.
Полная остановка работы кассы. Касса перестает работать по нескольким причинам. Диапазон проблем широкий — от отключения электроэнергии и заполненности фискального накопителя до сбоя установленных параметров смены и времени.
Вне зависимости от них с неработающей кассой продолжать деятельность продавец не может — последуют штрафы от ФНС. Поэтому в причине нужно разобраться.
Если сделать это самостоятельно не получается, нужно обратиться к поставщику кассы, с которым у вас заключен договор на техническое обслуживание.
Ошибки при работе с кассой. Если в процессе работы кассира с кассой возникают ошибки, то на дисплей, как правило, выводится номер ошибки. Чтобы решить возникшую проблему, в инструкции к кассе нужно найти номер ошибки и описание шагов для ее устранения. Если описания нет или действия по инструкции не помогают, нужно обратиться к поставщику кассы.
Какие штрафы будут, если использовать кассу неправильно
Если ИП не использует онлайн-кассу, ФНС назначит штраф. Сумма штрафа — от 25% до 50% от не проведенной через кассу покупки, но не менее 10 000 рублей.
Штраф на невыдачу чека покупателю для ИП составляет 2000 рублей.
Единый штраф от 1500 до 3000 рублей за эти нарушения:
использование кассы без регистрации в ФНС;
использование кассы без фискального накопителя;
применение кассы, которая не прошла фискализацию;
отсутствие договора с ОФД;
ошибки при формировании фискальных документов.
Как выбрать онлайн-кассу: кратко
Онлайн-касса шифрует данные о продажах и отправляет оператору фискальных данных (ОФД), который затем передает их в налоговую.
С 2021 года большинство ИП обязаны использовать онлайн-кассу.
Некоторые предприниматели могут не устанавливать оборудование — это, например, плательщики налога на профессиональный доход или бизнес, который находится в местности без доступа в интернет.
Есть несколько видов онлайн-касс — кнопочные, стационарные и мобильные с сенсором, POS-системы.
POS-системы — самые дорогие. Это готовый комплекс устройств с клавиатурой, весами, терминалом, регистратором и так далее.
Облачная онлайн-касса подойдет для бизнеса без физических точек. В этом случае оборудование покупать не нужно, но придется ежемесячно платить деньги за лицензию.
Кнопочная касса-калькулятор — самый недорогой вариант. Это простая касса с небольшим объемом встроенной памяти.
Когда предприниматель открывает расчетный счет и подключает эквайринг, многие банки дают устройства в бесплатную аренду либо в рассрочку без процентов.
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