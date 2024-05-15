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Электронные подписи

Электронная подпись физического лица: почему она должна быть у каждого. Личный опыт

Часто для совершения каких-либо сделок, например, продажи квартиры или заключения контракта, нужно личное присутствие. Но есть способ, как вести дела удалённо и не тратить время на поездки и встречи. Разобрались, как такое возможно и что для этого нужно. Вот несколько историй реальных людей, которым применение ЭП решило многие проблемы.
Электронная подпись физического лица: почему она должна быть у каждого. Личный опыт
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как ненужное наследство превращается в деньги 

Алексей А., Алтайский край: «Полгода назад в подмосковной Икше скончалась моя тетя, свой дом завещала мне. Дом добротный, но, во-первых, есть свой, во-вторых, переезжать не был намерен: у меня сельхозпредприятие, бизнес, кредиты. С Алтая туда–обратно не налетаешься, тридцатка минимум.

С грехом пополам через Госуслуги принял наследство, но потом началась свистопляска с московскими агентами. Цену занижают, с толку сбивают, намеки строят, мол, продавайте скорее, а то кто знает, что с домом может случиться?

Сосед теткин вышел на связь: я куплю хоть сейчас, только срочно, сын женится. А как срочно, если весна на дворе — я с утра до вечера в поле? Сосед предложил: сделай ЭП, как и я, в МФЦ подай согласие на подачу внесение изменений в реестр электронным способом. А дальше отсканированные документы загружаем на сайт Росреестра, после чего мы их подпишем — и готово дело.

И пару дней не прошло, как оформил ЭП и совершил сделку: оплату согласовали через аккредитив, на электронную почту пришла реестровая выписка, где хозяином был уже сосед.

И людям хорошо, и мне — без затрат, быстро и без головной боли решил вопрос».

Как заработать через маркетплейс

Евгений К., Тверская область: «Потомственный столяр, по молодости был нарасхват, ближе к пенсии пошли болезни. С работы пришлось уйти, перебивался заказами — ненадежно и безденежно. Думал: открою магазин, но начали сыпать терминами — онлайн-касса, эн-пэ-дэ, затраты и прочее. Напарник предложил попробовать на досках объявлений — не пошло, мороки много, мошенников, никаких гарантий.

Жена как-то послала забирать посылку на пункт выдачи, разговорились с приемщиком, он сказал, что супруга у него — самозанятая, делает и продает бусы и прочие женские штучки на этом же маркетплейсе: спрос всегда есть, комиссия от заработанной суммы невелика, не надо ни сайтов, ни рекламы, курьеров — тоже.  Единственное условие: оформить ЭП для работы с маркетплейсом, но это-то как раз недорого, и ездить десять верст, чтобы подписать каждую бумажку, уже не надо. Разобрался, торгую».

Как стать ИП и получить от государства деньги на бизнес

Ильдар В., Ставропольский край: «У меня кустарное кожевенное производство, продукцию передавал на реализации, тут решил расширяться.

Узнал про соцконтракт, государство дает деньги для бизнеса, но обязательное условие — регистрироваться как ИП. У меня ни опыта, ни склонности к этому нет, время тратить на все эти поездки по налоговым, фондам тоже не могу.

В центре поддержки добрая женщина подсказала: ничего не надо, оформи ЭП — и все сделаешь по интернету, и на пошлине сэкономишь, и в работе пригодится.

С ЭП проще и отчетность сдавать, и на госзакупки можно выйти — а это три сотни площадок, – и на торги, а это новые заказчики. Деньги уже получил, можно работать и расширяться».

Как заключить трудовой договор в другом регионе

Анастасия Ф., Марий Эл: «Я — педагог русского языка и литературы с огромным стажем, всю жизнь проработала на своем месте, в сельской школе.

Когда со мной связалась методист столичной гимназии, я хотела дать отказ. Оказалось, что переезжать не надо: требуется наставник на цифровую платформу. Идея понравилась. К тому же речь шла о совместительстве, в свободное от нагрузки по основному месту работы время, с хорошей оплатой.

Но оставался вопрос: как подписать трудовой договор? Отправить документы — ненадежно, курьер… их у нас нет. Методист предложила оформить ЭП, стоимость которой будет компенсирована после истечения испытательного срока. Я далека от технологий, но все оказалось проще простого.

Подписали договор, согласовали расписание — теперь я занимаюсь любимым делом уже со столичными учениками. Расширила, так сказать, горизонты».

Как купить машину мечты для большого семейства

Антон Н., Воронежская область: «У нас с супругой уже двое детей, сейчас снова находимся в декрете, будет… двойня. Стало ясно, что наши две «ласточки», которые были идеальны по мобильной молодости, надо менять на одну просторную карету для нашего растущего семейства. Конечно, не принято заранее приданое малышам покупать, но тут не до суеверий, дело срочное.

Моя пятилетняя «тойота» ушла быстро, а «ауди» жены — встала. Почему — неясно, состояние идеальное. Да и с предлагаемыми минивэнами не все гладко — утверждают на голубом глазу, что хозяин один, но я-то вижу, что машина убитая, как при развозах на вахты. Иное дело, когда у тачки электронный ПТС — сразу открыл и посмотрел, все прозрачно.

Тогда моя мудрая супруга и говорит: надо на «ауди» оформить электронный паспорт, только, мол, не поеду, не до того, в роддом скоро. Теща-бухгалтер и распорядилась: оформите ей ЭП, и уж с ней — электронный ПТС.

Позвонили в компанию, которая оформляет ЭП. Представитель приехал в тот же день, провел идентификацию и выдал подпись.

За полтора часа оформили «паспорт» — и в течение трех дней ушла «ауди» по хорошей стоимости. Теперь встречать из роддома жену и наследников буду на новом крейсере».

Как открыть новую квартиру (электронным ключом)

Александра В., Москва: «Прошлым летом мне удалось купить трешку в новостройке за 8,5 миллиона… и нет, не в мечтах. И не у таинственного благодетеля, а в управлении гражданского строительства Депстроя Москвы. По сути — у столицы. Выбрала на сайте «Мой адрес» два объекта, памятуя о том, что на оба придется внести обеспечительный платеж в 2% от стартовой цены (и, конечно, внесла). Оформила ЭП — без нее на торги не попасть.

В назначенный день я отправилась в ТЦ, где проходил аукцион (каждому участнику полагается по ноутбуку, даже если торгуешься за несколько квартир). Зашла с помощью ЭП на сайт торговой площадки — и понеслось. Пришлось понервничать, поскольку раньше, говорят, давали час на то, чтобы перебить ставку, теперь не более 10 минут. Впрочем, это удобнее, а то, говорят, раньше приходилось чуть не сутками торговаться, и спать по очереди, чтобы не упустить квартиру.

Но все позади, я выиграла, причем цена квартиры выросла всего на 16%, с начальных 7,4 млн, ведь с каждой ставкой лот дорожает на 0,2% от начальной суммы.

Собственно, на этом можно заканчивать: подписание договора с застройщиком и оформление документов в МФЦ с ЭП никаких проблем не составляет». 

Как отсудить сто тысяч, не прикладывая рук

Анна Т., Московская область: «Уже давно живу в частном доме, не по месту регистрации. Обычно все письма через «Госпочту» приходят своевременно, но тут получилось иначе: позвонил отец и сообщил, что пришла по почте (!) какая-то бумажка, уплатить более ста тысяч! У меня глаза на лоб полезли: кому это, не приходя в сознание, задолжала, а ведь уже даже выдан судебный приказ на эту сумму!

Папа прислал фото: оказывается, я наездила эту сумму по ЦКАДу (не пользуюсь, нет необходимости). Сказать, что это был шок — ничего не сказать! Можно было написать письмо, но кто поручится, что оно дойдет вовремя, да и вообще — уже три дня прошло из отведенных на возражения семи!

Срочно поехала, бросив дела, к мировому судье, — а это противоположный конец города, — писать заявление о несогласии со взысканием.

Было желание поругаться, но помощник судьи резонно возразила: почему не сделали ЭП, если живете не по месту регистрации? И я подумала. действительно, почему? Оформила ЭП, теперь буду решать такие вопросы удаленно.

А еще с помощью ЭП можно: подать документы на поступление в вуз, зарегистрировать ООО, взять кредит, получить водительское удостоверение, загранпаспорт, получить патент и многое другое. Оформите  ЭП от удостоверяющего центра Росэлторг — и освободите время для по-настоящему важных дел.

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