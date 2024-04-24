Что нового в правилах работы с электронными больничными

На сегодняшний день, по действующим правилам, кадровый специалист компании вправе запросить в СФР данные о больничном следующими способами:

С помощью сертификата электронной подписи физлица, которому для работы с СФР была выдана бумажная доверенность. С 01.05.2024 данный способ будет неактуален для всех.

С помощью сертификата электронной подписи сотрудника организации. После истечения срока действия у данного сертификата, специалист сможет работать в системе СФР только с сертификатом подписи физлица и при наличии машиночитаемой доверенности.

Согласно новым утвержденным поправкам, вне зависимости от срока действия сертификата подписи и срока действия бумажной доверенности, необходимо будет оформить машиночитаемую доверенность.

Пока наличие машиночитаемой доверенности у кадрового специалиста или иного уполномоченного лица, необходимо только для работы с электронными больничными листами. Для работы с остальными формами в СФР можно будет пользоваться бумажной формой доверенности, до окончания ее срока действия.

Полномочия по ранее выданным бумажным доверенностям будут действовать:

До 01.05.2024 — в части получения данных из сервиса «Электронный листок нетрудоспособности».

До 01.07.2024 — в остальных случаях.

До окончания срока действия, в случае, если он наступит раньше.

В дальнейшем полномочия сотрудников на представление интересов компании должны быть подтверждены машиночитаемой доверенностью. Полномочия в доверенности можно указать в свободной форме либо взять из классификатора — перечня наиболее распространенных полномочий.

Машиночитаемая доверенность — аналог бумажной доверенности на подписание электронных документов, в котором указана информация о доверителе, представителе — уполномоченном работнике — и полномочиях, которые он получает.