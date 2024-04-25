Что нужно знать о допросах в налоговой

Кого могут вызвать на допрос в налоговой, какое наказание грозит за неявку, как проходит допрос свидетеля и способы обезопасить себя разбираем в статье.

Согласно ст. 90 НК, налоговики имеют право вызывать для дачи показаний любое физлицо, если ему могут быть известных какие-либо обстоятельства, которые имеют значение для осуществления налогового контроля.

Например, если в компании проходит выездная налоговая проверка, инспекторы могут рассылать заказные письма сотрудникам с приглашением на допрос. Информацию о том, кто получает доход в фирме, налоговики узнают из справки о доходах и суммах налога физлица.

Что будет, если не ходить на допросы

За неявку на допрос в случае наличия доказательств получения повестки и без уважительной причины будет грозить штраф в размере 1 тыс. рублей (ст. 128 НК). По этой же статье предусмотрена ответственность за дачу ложных показаний в ФНСв размере 3 тыс. рублей.

А вот уголовной ответственности для свидетелей нет (ст. 307, 308 УК). Если в ходе допроса вас предупреждают именно об уголовной ответственности — это нарушает законодательство. Можно сослаться на письмо ФНС.

Как проходит допрос свидетеля

По общему правилу допросы проходят на территории налоговой. Свидетель может отказаться давать показания против себя и своих близких родственников. По окончанию допроса должны выдать копию протокола.

Как обезопасить себя? Советы для свидетелей и бизнеса:

Всем сотрудникам важно разъяснить основные нормы о допросе. Если компанию начали проверять, можно связаться с бывшими сотрудниками и объяснить их права;

На допросы можно не ходить, даже по повестке. В случае, если персоналу будет выписан штраф, предложить его компенсировать;

В положения о коммерческой тайне можно включить запрет ходить на допросы линейному персоналу. Все о деятельности компании инспекторам пояснят директора, бухгалтеры и юристы;

Ходить на допросы нужно только ключевым сотрудникам, причем желательно заранее проработать свою позицию и даже провести репетицию вместе с налоговым консультантом;

Если вы получили повестку и хотите пойти на допрос, то к нему нужно подготовиться. Лучше всего проходить допрос с представителем, чтобы помощника наверняка допустили, стоит заранее сделать доверенность от компании или от свидетеля.

В главе 4 НК закреплен институт представительства. Это значит, что налогоплательщики (юридические и физические лица) имеют право взаимодействовать с налоговиками через законного или уполномоченного представителя. Для этого нужно оформить доверенность.

Участие представителя не решит вопрос вашего прямого участия в допросе (как физлица), однако любое присутствие профессионала, даст вам необходимую уверенность и поможет правильно подготовиться к процедуре проведения допроса.

Как узнать, что заказное письмо пришло из налоговой

Человеку по месту регистрации (прописки) присылают извещение о заказном письме, которое нужно забрать в офисе почты. Чаще всего в таких извещениях нет информации, откуда именно пришло письмо, но это можно проверить на сайте Почты России, если вбить трек-номер отправления (он находится прямо под штрих-кодом).

Как отвечать на вопросы

Когда свидетель не уверен в ответе или не желает отвечать на вопрос, можно использовать корректные формулировки. Например, «это не входит в мои должностные обязанности», «вы спрашиваете о ранних периодах работы, чтобы их вспомнить, нужно поднять документы».

Свидетель имеет право советоваться с представителем, чтобы определиться с формулировкой.

Что делать, если не согласны с протоколом допроса

Перед подписанием акта нужно вычитать протокол. Если в нем будут положения, невыгодные для вас, нужно требовать их корректировки.

В конце протокола свидетель имеет право сделать комментарии о разногласии с инспектором, отметить все нарушения или оказанное давление. Человек имеет право не подписывать протокол и может покинуть место допроса.

Для компании важно получить копии протоколов с допросов всех свидетелей, чтобы принимать решение по тактике взаимодействия с налоговиками.