Дифференцированный и аннуитетный платеж: в чем разница и что выгоднее

Ежемесячные платежи по кредиту делятся на два типа: дифференцированный и аннуитетный. Каждый из них имеет свои особенности, которые влияют на сумму платежа и общую переплату. Разбираемся в особенностях каждой схемы и определяем, какая выгоднее.

Виды платежей по кредиту

Существует две схемы платежей по кредитам: аннуитетная и дифференцированная.

Разберем каждую из них по отдельности на примере кредита со следующими параметрами:

Сумма: 500 тыс. руб.

Ставка: 15% годовых

Срок: 5 лет.

Аннуитетные платежи: фиксированная сумма каждый месяц

При аннуитетной системе вы вносите одну и ту же сумму каждый месяц на протяжении всего срока кредита.

Ежемесячный платеж определяется так: складывается сумма основного долга с суммой переплаты и делится на срок в месяцах.

При аннуитетной схеме переплата по кредиту в 500 тыс. рублей составит 213 700 руб.

(500 тыс. рублей + 213,7 тыс. рублей) ÷ (5 лет x 12 мес.) = 11 895 руб. — сумма ежемесячного платежа.

Каждый платеж погашает сумму начисленных за месяц процентов и часть основного долга. Разберем на примере графика по кредиту на первые 6 месяцев.

Дата платежа Ежемесячный платеж Проценты, начисленные за месяц

Погашенная платежом часть основного долга

Остаток задолженности по кредиту после списания платежа

16.05.2024 11 895 руб. 6250 руб. 5645 руб. 494 355 руб. 16.06.2024 11 895 руб. 6179,44 руб. 5715,56 руб. 488 639,44 руб. 16.07.2024 11 895 руб. 6107,99 руб. 5787,01 руб. 482 852,43 руб. 16.08.2024 11 895 руб. 6035,66 руб. 5859,34 руб. 476 993,09 руб. 16.09.2024 11 895 руб. 5962,41 руб. 5932,59 руб. 471 060,50 руб. 16.10.2024 11 895 руб. 5888,26 руб. 6006,74 руб. 471 060,50 руб.

Сумма долга до внесения первого платежа всегда равна сумме кредита, в данном случае — 500 тыс. рублей. На задолженность начисляются проценты по следующей формуле: остаток суммы долга x (ставка в процентах годовых по договору / 12).

Разберем на примере первого платежа: 500 тыс. рублей x (15% / 12) = 6250 руб. Задолженность с учетом начисленных процентов равна 506 250 руб. После списания 11 895 рублей долг составит уже 494 355 рублей, и проценты будут рассчитываться на эту сумму. И так каждый месяц.

То есть проценты начисляются ежедневно по ставке годовых, раз в месяц начисленные проценты суммируются и включаются в ежемесячный платеж.

С каждым платежом уменьшается сумма, которая уходит на проценты, потому что вы уменьшаете общую задолженность, на которую они рассчитываются. При этом доля ежемесячного платежа, которая уходит на основной долг, увеличивается с каждым месяцем.

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Дифференцированные платежи: сумма уменьшается с каждым месяцем

При дифференцированной схеме ежемесячный платеж с каждым разом уменьшается. При этом та его часть, которая уходит на погашение основного долга, остается неизменной на протяжении всего срока кредита, а не постепенно увеличивается, как при аннуитетной системе.

Сумма основного долга делится на срок в месяцах. Разберем на нашем примере: 500 тыс. рублей / (5 x 12). Ежемесячно на погашение основного долга будет уходить 8333,34 рублей.

Итоговая сумма ежемесячного платежа зависит от количества начисленных за месяц процентов. Они также начисляются на сумму долга, и с каждым месяцем их становится все меньше, так как эта сумма долга уменьшается.

Рассмотрим график на первые полгода при дифференцированной схеме.

Изначальная сумма долга также равна сумме кредита, и на нее же рассчитывались проценты, поэтому при обеих схемах сумма процентов в первом платеже одинаковая.

Дата платежа Ежемесячный платеж Проценты, начисленные за месяц Погашенная платежом часть основного долга Остаток задолженности по кредиту после списания платежа 16.05.2024 14 583,33 руб. 6250 руб. 8333,33 руб. 491 666,67 руб. 16.06.2024 14 479,17 руб. 6145,83 руб. 8333,34 руб. 483 333,33 руб. 16.07.2024 14 375,00 руб. 6041,67 руб. 8333,33 руб. 475 000,00 руб. 16.08.2024 14 270,83 руб. 5937,50 руб. 8333,33 руб. 466 666,67 руб. 16.09.2024 14 166,67 руб. 5833,33 руб. 8333,34 руб. 458 333,33 руб. 16.10.2024 14 026,50 руб. 5729,17 руб. 8333,33 руб. 450 000,00 руб.

Вы быстрее погашаете основной долг за счет фиксированной и изначально большей суммы, чем при аннуитетной схеме. Поэтому переплата получается меньше: 190 625 руб. вместо 213 700 руб. Банки реже предлагают дифференцированную схему, так как она им невыгодна — как раз из-за меньшей переплаты.

Какая схема выгоднее

Сравним обе схемы платежей по основным параметрам.

Дифференцированные Аннуитетны Сумма ежемесячного платежа Меняется в меньшую сторону с каждым месяцем. Самые большие платежи выпадают на начало срока кредита. Фиксированная на протяжении всего срока кредита. Тело кредита Погашается равными частями каждый месяц. Погашается каждый месяц, и с каждым разом все большая часть платежа уходит на погашение тела кредита. Проценты Начисляются ежедневно на сумму задолженности по ставке годовых. Раз в месяц начисленные проценты прибавляются к фиксированной сумме, которая погашает часть основного долга. Также начисляются ежедневно на сумму долга и раз в месяц учитываются в фиксированном платеже. С каждым месяцем доля процентов в ежемесячном платеже уменьшается. Итоговая переплата Получается меньше, так как фиксированная сумма быстрее уменьшает сумму долга, на которую начисляются проценты. Получается больше, так как долг уменьшается медленнее, из-за чего рассчитывается больше процентов.

«Дифференцированный платеж выгоднее с точки зрения экономии на переплате, но нужно быть готовым к тому, что в начальные периоды придется платить больше, чем при аннуитетной схеме», — говорит аналитик Банки.ру Инна Солдатенкова.

Выбирая между схемами, нужно исходить из своих возможностей и суммы кредита.

Если вы берете кредит на 500 тыс. рублей, как в примере, то при дифференцированной схеме может быть удобно вносить примерно на 3 тыс. рублей больше в начале срока. Но если вы берете кредит на несколько миллионов или ипотеку, то первые платежи при дифференцированной схеме могут оказаться слишком большими, и вносить их будет уже сложнее.

Для примера рассмотрим ипотеку со следующими параметрами:

Сумма ипотечного кредита: 15 млн руб.

Срок: 25 лет.

Ставка: 10% годовых.

При аннуитетной схеме ежемесячные платежи составят 136 306 руб., а переплата — 25 891 533 руб. При дифференцированной первый платеж будет намного выше — 175 000 руб. и дойдет до уровня в 136 тыс. руб. примерно через одну треть общего срока ипотеки, то есть приблизительно через 8 лет. Однако переплата при этом будет ощутимо меньше — 18 812 500 руб.

При аннуитетной схеме самую большую часть переплаты вы вносите как раз с первыми платежами, так как в это время и сумма долга наибольшая.

При какой схеме выгоднее досрочное погашение

Если погашаете кредит строго по графику, то с точки зрения переплаты дифференцированная схема выгоднее аннуитетной. Также разбираемся в особенностях дополнительных платежей и досрочного погашения при каждой из схем.

Аннуитетная схема Дифференцированная схем Так как поначалу меньшая часть платежа списывается в пользу погашения основного долга, выгоднее вносить бо́льшие суммы в дату списания платежа по графику. Тогда платеж полностью уйдет на погашение тела кредита, и проценты будут рассчитываться на меньшую сумму. Так вы сэкономите на переплате по кредиту. При такой схеме вы экономите на процентах, даже если оплачиваете по графику, а при внесении досрочных платежей уменьшите основной долг еще больше и процентов будет еще меньше. Это снизит итоговую переплату.

Вносить дополнительные платежи выгодно в любом случае, так как вы уменьшаете долг, на который рассчитываются проценты, и уменьшаете итоговую переплату.

Особенности досрочного погашения