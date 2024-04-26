КУБ дня. Про штрафы за статотчетность

Наша подписчица спрашивает:
«Кого-нибудь штрафовали за непредоставление или несвоевременное предоставление данных в статистику? Организация не сдала 2 отчета в статистику по причине «забыли». По одному отчету из Росстата пришло письмо на электронную почту, что предусмотрена ответственность по ст. 13.19 КоАП. По другому уже прислали извещение об административном производстве, приглашают в Росстат для дачи пояснений. Кто-нибудь сталкивался? Можно как-то отбиться от штрафа, если прийти с ними поговорить? Суммы там немаленькие…»
Коллеги советуют договариваться и делятся, что действительно за просроченную отчетность стали наказывать:
А вас штрафовали за несдачу статотчетности? Поделитесь в комментариях.
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