КУБ дня. Про штрафы за статотчетность

До текущего года Росстат штрафами только пугал, а теперь наказывает. Как отбиться от штрафа, есть ли шанс?

Наша подписчица спрашивает:

«Кого-нибудь штрафовали за непредоставление или несвоевременное предоставление данных в статистику? Организация не сдала 2 отчета в статистику по причине «забыли». По одному отчету из Росстата пришло письмо на электронную почту, что предусмотрена ответственность по ст. 13.19 КоАП. По другому уже прислали извещение об административном производстве, приглашают в Росстат для дачи пояснений. Кто-нибудь сталкивался? Можно как-то отбиться от штрафа, если прийти с ними поговорить? Суммы там немаленькие…»

Коллеги советуют договариваться и делятся, что действительно за просроченную отчетность стали наказывать:

А вас штрафовали за несдачу статотчетности? Поделитесь в комментариях.