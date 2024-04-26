Цифра дня. Про платежки и ЕНС

На съезде РСПП Даниил Егоров сообщил, что благодаря ЕНС:
в 2,3 раза уменьшилось количество «технических» налоговых должников — когда у компании одновременно был долг по одному налогу и переплата по другим.
в 6 раз стало меньше приостановок операций по счетам;
в 24 раза сократилось количество ошибок в платежах.
А еще стало меньше выездных проверок и уменьшилось количество истребуемых документов.
Комментарии1
что бы делиться этой статистикой, перед этим нужно собрать статистические сведения У БИЗНЕСА !
Кто-нибудь из бухгалтеров подавал статистические сведения про это? Нет? Тогда откуда он всё это взял?
Да ещё и поделился! ага.... с бизнесом! )))))))))