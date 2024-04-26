🎉 ФНС: ошибки бизнеса в платежках снизились в 24 раза. Похоже, исправились, считает эксперт

В 2,3 раза уменьшилось количество «технических» налоговых должников — когда у компании одновременно был долг по одному налогу и переплата по другим. В 6 раз стало меньше приостановок операций по счетам. Все благодаря ЕНС.

Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров на съезде РСПП.

Он также отметил, что в 24 раза сократилось количество ошибок в платежах.

«У налогоплательщика теперь одно платежное сальдо на всю страну. Бизнесу больше не нужно раскидывать свои платежи по разным регионам, по разным муниципалитетам, по отдельным налогам. Все это укладывается в ЕНС. За один день, а это сокращение в 6 раз, мы принимаем решение о возврате средств налогоплательщикам по заявлениям», – сказал Егоров.

Еще стало меньше выездных проверок и сократилось количество истребуемых в ходе проверок документов. В 2022 году стали истребовать почти на 25% меньше документов, в 2023 году – еще на 16% меньше, за 1 квартал 2024 года сокращение составило еще почти 7%.

Специально для «Клерка» комментирует налоговый адвокат и консультант Роман Черненко:

«Логика инспекций понятна. Раньше для каждого налога был свой счет, поэтому возникала путаница. Теперь налоговые платежи аккумулируются на одном счете. Но надо помнить и о том, что внедрение ЕНС сопровождалось большим числом проблем и сложностей. Например, в апреле прошлого года возникла ситуация, когда НДФЛ, идущий в региональные и местные бюджеты, учитывался в счет уплаты недоимок по НДС. Были и другие проблемы, из-за которых Правительству РФ пришлось дополнять законопроект о реализации основных направлений налоговой политики. Причем это делалось в авральном режиме. В мае 2023 года глава ФНС Егоров даже извинялся за то, как прошло внедрение ЕНС. «Внедрение плохое», «бизнесу причинены огромные неудобства» — это его слова.»

Ранее мы сообщали, что не будет штрафа, если просрочили сдачу 3-НДФЛ из-за технических ограничений.