🎉 ФНС: ошибки бизнеса в платежках снизились в 24 раза. Похоже, исправились, считает эксперт

Об этом рассказал глава ФНС Даниил Егоров на съезде РСПП.
Он также отметил, что в 24 раза сократилось количество ошибок в платежах.
«У налогоплательщика теперь одно платежное сальдо на всю страну. Бизнесу больше не нужно раскидывать свои платежи по разным регионам, по разным муниципалитетам, по отдельным налогам. Все это укладывается в ЕНС. За один день, а это сокращение в 6 раз, мы принимаем решение о возврате средств налогоплательщикам по заявлениям», – сказал Егоров.
Еще стало меньше выездных проверок и сократилось количество истребуемых в ходе проверок документов. В 2022 году стали истребовать почти на 25% меньше документов, в 2023 году – еще на 16% меньше, за 1 квартал 2024 года сокращение составило еще почти 7%.
Специально для «Клерка» комментирует налоговый адвокат и консультант Роман Черненко:
«Логика инспекций понятна. Раньше для каждого налога был свой счет, поэтому возникала путаница. Теперь налоговые платежи аккумулируются на одном счете.
Но надо помнить и о том, что внедрение ЕНС сопровождалось большим числом проблем и сложностей. Например, в апреле прошлого года возникла ситуация, когда НДФЛ, идущий в региональные и местные бюджеты, учитывался в счет уплаты недоимок по НДС. Были и другие проблемы, из-за которых Правительству РФ пришлось дополнять законопроект о реализации основных направлений налоговой политики. Причем это делалось в авральном режиме.
В мае 2023 года глава ФНС Егоров даже извинялся за то, как прошло внедрение ЕНС. «Внедрение плохое», «бизнесу причинены огромные неудобства» — это его слова.»
Ранее мы сообщали, что не будет штрафа, если просрочили сдачу 3-НДФЛ из-за технических ограничений.
Комментарии7
съезд - был, верю, на нём Российский Союз - был, уверен.
Скажите, а конкретно от промышленника и предприниматела был хоть один представитель?
Да, кстати, а почему игогоров всё время всем подряд рассказывает что-то, но ни разу нигде не прозвучало как ЕМУ кто-то рассказал про работу ёнс/ёнп с другой стороны ?
Ваще полное брехло! Он хоть что-нибудь знает о том как ведётся учёт расчётов по налогам?
Я считаю уменьшилась работа у ФНС только - налогоплательщик кидает сумму на ЕНС, общую да, потом куда ее распределять разжевывает налоговикам в уведомлениях, декларациях, расчетах (кстати, не заметила, чтобы по ним стало меньше вопросов, вон сравнивать 6-НДФЛ с РСВ сами они себе запретили недавно, это значит до этого бизнес достали этими дурацкими запросами по несуществующим контрольным соотношениям). У бухгалтеров работы стало только больше. Я вчера залезла в ЛК ЮЛ посмотреть что с ЕНС, есть ощущение, как будто там еще не списан налог по УСН, потому что слишком большое сальдо, а расшифровки в 19 часов не работали - извините, техработы. Придется сегодня садиться и разбираться, что не так.