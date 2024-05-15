Учет расходов на мойку автомобиля при применении УСН и ОСН в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

При возмещении затрат на мойку путем компенсационных выплат расходы можно принять к налоговому учету только в пределах норм, установленных постановлением Правительства от 03.04.2024 № 417.

Не забывайте о том, что при любых обстоятельствах все расходы должны соответствовать положениям п. 1 ст. 252 Н К, то есть, быть экономически оправданными, направленными на получение дохода и документально подтвержденными (путевыми листами или иными документами, содержащими информацию о маршруте поездок, кассовыми, товарными чеками, актами об оказании услуг с указанием марки автомобиля и его гос. номера).

Если организация применяет упрощенную систему с объектом налогообложения «доходы» при расчете налога УСН учесть расходы на мойку нельзя (п. 1 ст. 346.18 НК).

Перейдем к рассмотрению практических примеров в программе 1С:Бухгалтерия предприятия ред. 3.0.

Пример 1. Организация применяет ОСН

Торговая организация ООО «Четыре колеса» находится на общей системе налогообложения. С 01.03.2024 г. заключен договор с ООО «МойКа» на оказание услуг мойки автомобиля, принадлежащего организации.

ООО «МойКа» предоставила счет на оплату и акт оказанных услуг за март. Стоимость по акту составила 12 000,00 руб., в т.ч. НДС 20 % — 2 000 руб.

Для отражения в учете расходов на услуги перейдем в раздел «Покупки», выберем пункт «Поступление (акты, накладные, УПД)» и создадим новый документ с видом «Услуги (акт, УПД)».

Заполнив необходимые поля в шапке документа, по кнопке «Добавить» внесем услугу «Мойка автомобиля».

Установим сумму в соответствии с предоставленным актом — 12 000 рублей, в т.ч. НДС — 2 000 рублей.

Необходимо корректно выбрать счет учета затрат. В нашем случае отразим расходы на счете 44 в составе прочих затрат.

После этого проведем документ и взведем флаг УПД.

Проверим проводки после проведения документа поступления услуг и счета-фактуры.

Затраты в сумме 10 000 рублей отнесены на счет 44. Образовалась задолженность перед поставщиком на счете 60.01. Входящий НДС выделен на счет 19.04 в сумме 2 000 рублей.

НДС перенесен на счет 68.02 и успешно принят к вычету.

Теперь перейдем к погашению задолженности перед нашим поставщиком. На основании документа поступления создадим документ «Списание с расчетного счета».

Проведем документ, и проанализируем проводки.

Денежные средства ушли с расчетного счета на погашение задолженности.

Пример 2. Организация применяет УСН «Доходы минус расходы»

Производственная организация ООО «Росток» находится на упрощенной системе с объектом налогообложения «Доходы минус расходы».

20.04.2024 г сотруднику Иванову И.И. были выданы денежные средства подотчет в размере 1200 рублей на оплату услуг мойки служебного автомобиля. 21.04.2024 г. сотрудник предоставил кассовый чек на сумму 2400 рублей (без НДС). Сумма оказалась больше той, что была изначально выдана подотчет, поскольку возникла необходимость в мойке еще одного автомобиля.

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