Проводки по начислению и уплате единого налогового платежа

На каком счете отражать уплату ЕНП
В типовом плане счетов, разработанном Минфином для коммерческих организаций, не предусмотрен отдельный счет (субсчет) для отражения операций по перечислению денежных средств в бюджет в составе ЕНП. Поэтому компания вправе самостоятельно определить, на каком счете вести расчеты по налоговым платежам, уплачиваемым с помощью единого налогового платежа.
Налогоплательщик может создать отдельный субсчет на счете 68 и присвоить ему незанятый номер: 68.09, 68.90 или иной. Если учетная программа позволяет — можно ввести буквенное обозначение субсчета: 68.ЕНП.
Введенный субсчет должен быть активно-пассивным, так как при расчетах с бюджетом у компании может быть как переплата, так и задолженность.
Применяемый субсчет необходимо закрепить в учетной политике компании (ИП) для целей бухгалтерского учета (п. 4 ПБУ 1/2008). Определить структуру аналитического учета по новому субсчету организация может самостоятельно. Бизнес может ввести различные аналитики, которые будут детализировать проводки, обороты, сальдо.
Важно учитывать: на этом субсчете отразят все операции по налогам, сборам, страховым взносам, штрафам, процентам и пеням, которые бизнес перечисляет в составе единого налогового платежа. Налоги, уплачиваемые на отдельные КБК, необходимо учитывать по общим правилам.
Для правильного учета сальдо, сформированное на субсчете по ЕНП, должно совпадать с данными налоговой инспекции. Исходя из суммы зачисленных на ЕНС денежных средств и сформированных налоговых обязательств бизнеса, сальдо может быть:
дебетовым — сумма платежей на ЕНС превышает величину задолженности по налогам, сборам, взносам;
кредитовым — долг перед бюджетом больше, чем перечислено средств на ЕНС;
нулевым — налоговые обязательства погашены точно в сумме долга.
Расхождения между данными налогоплательщика по субсчету 68.ЕНП и сведениями от ИФНС могут различаться на суммы, зарезервированные в счет предстоящих налоговых платежей. Сальдо ЕНС не включает эти суммы (ст. 11.3 НК), однако компания должна учесть в бухгалтерском учете перечисленные денежные средства. Для этого можно завести дополнительный субсчет, на котором будут отражаться зарезервированные суммы.
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Примеры проводок по ЕНП
Корреспонденция проводок по субсчету для ЕНП формируется исходя из хозяйственных операций, которые на нем должны отражаться.
Перечисление единого налогового платежа в бюджет формирует дебетовый оборот субсчета. На основании выписки банка по расчетному счету компании в бухгалтерском учете необходимо сделать проводку:
Дебет 68.ЕНП Кредит 51.
При возврате денежных средств с ЕНС, выполняется обратная проводка:
Дебет 51 Кредит 68.ЕНП.
Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, взносов отражается на основании деклараций, расчетов, уведомлений, сообщений об исчисленных суммах налогов, а также расчетов по страховым взносам. Кредитовый оборот по субсчету 68.ЕНП формируется на дату формирования совокупной обязанности проводками:
Дебет 68.Налог на прибыль Кредит 68.ЕНП — по налогу на прибыль;
Дебет 68.НДС Кредит 68.ЕНП — по налогу на добавленную стоимость;
Дебет 68.НДФЛ Кредит 68.ЕНП — по налогу на доходы физических лиц;
Дебет 69 Кредит 68.ЕНП — по страховым взносам, которые администрирует ФНС.
При этом начисление отдельных налогов, сборов, страховых взносов отражается в общем порядке, без использования 68.ЕНП. Например, НДС с выручки начисляется типовой проводкой:
Дебет 90.03 Кредит 68.НДС.
Когда общая задолженность по НДС (с учетом вычетов, возмещения и прочих операций) сформирована на субсчете 68.НДС, она списывается на субсчет 68.ЕНП и должна быть погашена в сроки, установленные налоговым законодательством.
Аналогичные схемы проводок действуют по другим налоговым платежам, которые оплачиваются с помощью ЕНП.
Примеры проводок при корректировке ошибок
Возможно несколько типов корректировок единого налогового платежа. Один из возможных вариантов — компания занизила сумму налога.
Независимо от причин ошибки налогоплательщик обязан пересчитать налоговую базу и доплатить налог в бюджет. При необходимости — заплатить пени и штраф.
В бухгалтерском учете проводки по доначислению налога, сбора, взноса на ЕНС будут типовыми. Примеры проводок при корректировке ошибок:
Дебет 68.НДС Кредит 68.ЕНП — доначислен НДС;
Дебет 68.НДФЛ Кредит 68.ЕНП — уточнение НДФЛ;
Дебет 69 Кредит 68.ЕНП — доначисление страховых взносов по единому тарифу.
Другая возможная ошибка — переплата налога. Если компания при расчете налоговых обязательств допустила ошибку и заплатила в бюджет больше, тогда необходимо скорректировать совокупную налоговую обязанность проводкой, обратной начислению:
Дебет 68.ЕНС Кредит 68 (69).
В этом случае формируется переплата, которую можно либо вернуть на расчетный счет налогоплательщика, либо использовать для погашения будущих налоговых обязательств.
Примеры проводок при зачете в счет ЕНП
На дату зачета сумм, формирующих положительное сальдо ЕНС, в бухгалтерском учете могут быть отражены следующие проводки:
Дебет 68 (69) Кредит 68.ЕНП — отражен зачет в счет уплаты предстоящих платежей по налогам, сборам, страховым взносам;
Дебет 76 (60) Кредит 68.ЕНП — зачет ЕНП в счет уплаты налоговых платежей за другое лицо.
Основанием для проведения этих бухгалтерских проводок являются заявление о распоряжении путем зачета и справка о принадлежности сумм ЕНП.
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