Что нового в правилах работы с электронными больничными с 1 мая 2024 года

До 1 мая 2024 года бухгалтерия могла получать данные о больничных листах своих работников:
при наличии сертификата электронной подписи сотрудника организации;
либо при наличии сертификата электронной подписи физлица, которому компания выдала бумажную доверенность с полномочиями для общения с СФР.
Сертификат электронной подписи сотрудника организации можно использовать до 31 августа 2024 года.
После истечения этого срока или окончания срока действия сертификата работать в системе СФР можно будет только с сертификатом подписи физлица и при наличии машиночитаемой доверенности (МЧД).
Если вы работали на основании сертификата электронной подписи физлица и бумажной доверенности, так больше нельзя. С 1 мая необходимо оформить машиночитаемую доверенность.
«В соответствии с положениями статьи 17.5 федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» подтверждение полномочий физического лица при взаимодействии юридических лиц с использованием документов в электронном виде должно осуществляться с применением доверенностей в электронной форме в машиночитаемом виде (МЧД)» — напомнил СФР.
После 1 мая 2024 года наличия доверенности от организации и электронной подписи физлица, вне зависимости от срока действия сертификата подписи и срока действия бумажной доверенности, недостаточно. Нужна машиночитаемая доверенность (МЧД). Без нее невозможно получить данные из сервиса «Электронный листок нетрудоспособности».
Машиночитаемая доверенность нужна только для работы с электронными больничными листами. Для решения остальных вопросов с СФР и для подачи документов в фонд, как и раньше, достаточно бумажной доверенности. Но, и здесь есть ограничения.
Действующими бумажными доверенностями вы можете пользоваться только до окончания срока их действия. Затем оформляйте МЧД.
Как составить МЧД для СФР
Для того чтобы быстро сформировать МЧД для СФР можно воспользоваться:
средствами имеющегося у вас ПО для ведения бухгалтерского и кадрового учета (при наличии);
через оператора ЭДО;
на сайте СФР через АРМ МЧД (безвозмездное ПО СФР).
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