Что нового в правилах работы с электронными больничными с 1 мая 2024 года

До 1 мая 2024 года бухгалтерия могла получать данные о больничных листах своих работников:

либо при наличии сертификата электронной подписи физлица, которому компания выдала бумажную доверенность с полномочиями для общения с СФР.

Сертификат электронной подписи сотрудника организации можно использовать до 31 августа 2024 года.

После истечения этого срока или окончания срока действия сертификата работать в системе СФР можно будет только с сертификатом подписи физлица и при наличии машиночитаемой доверенности (МЧД).

Если вы работали на основании сертификата электронной подписи физлица и бумажной доверенности, так больше нельзя. С 1 мая необходимо оформить машиночитаемую доверенность.

«В соответствии с положениями статьи 17.5 федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» подтверждение полномочий физического лица при взаимодействии юридических лиц с использованием документов в электронном виде должно осуществляться с применением доверенностей в электронной форме в машиночитаемом виде (МЧД)» — напомнил СФР.

После 1 мая 2024 года наличия доверенности от организации и электронной подписи физлица, вне зависимости от срока действия сертификата подписи и срока действия бумажной доверенности, недостаточно. Нужна машиночитаемая доверенность (МЧД). Без нее невозможно получить данные из сервиса «Электронный листок нетрудоспособности».

Машиночитаемая доверенность нужна только для работы с электронными больничными листами. Для решения остальных вопросов с СФР и для подачи документов в фонд, как и раньше, достаточно бумажной доверенности. Но, и здесь есть ограничения.

Действующими бумажными доверенностями вы можете пользоваться только до окончания срока их действия. Затем оформляйте МЧД.