Юридическое оформление деятельности онлайн-школы: как все сделать правильно

2023 год принес онлайн-школам немало поводов для волнения в связи с претензиями к известным блогерам и онлайн-школам. Чтобы обезопасить бизнес от претензий налоговых и правоохранительных органов, владельцам онлайн-школ нужно обратить пристальное внимание на «юридическую упаковку».

Выбор организационно-правовой формы бизнеса для онлайн-школы

Любая деятельность, целью которой является систематическое извлечение прибыли, должна быть зарегистрирована.

Ведение предпринимательской деятельности без регистрации влечет уголовную ответственность и крупные штрафы.

У каждой формы ведения деятельности есть плюсы и минусы.

Проще всего стать самозанятым:

самозанятые могут не вести учет и не сдавать отчетность

самые низкие налоги — 4% при получении оплат от физических лиц и 6% от компаний.

Но доход самозанятых значительно ограничен — не более 2,4 млн. руб. в год.

Если стать индивидуальным предпринимателем на упрощенной системе (УСН), то отчетность уже придется сдавать. Налоги у ИП на УСН невелики (от 6 до 15%), а в низконалоговых регионах — от 1%. Предприниматель может выводить свой доход на личную карту не уплачивая при этом налог на дивиденды. Однако, у индивидуальных предпринимателей ограничены возможности привлечения инвестиций.

Если зарегистрировать бизнес в форме Общества с ограниченной ответственностью, то объем отчетности увеличится. Ваши доходы вы сможете выплачивать себе в форме дивидендов (НДФЛ составит от 13 до 15%) или в форме заработной платы. Тогда к НДФЛ добавятся страховые взносы. При необходимости привлечения дополнительных средств в бизнес, можно будет продать инвестору долю в ООО или заключить договор займа.

Выбирать правовую форму бизнеса и систему налогообложения лучше проконсультировавшись с юристом.

Юридическое оформление сайта онлайн-школы

Перечень информации, которую необходимо разместить на сайте онлайн-школы:

1. Реквизиты. Реквизиты организации должны быть указаны на каждой странице сайта. Проверьте, чтобы на вашем сайте было указано:

полное наименование организации или предпринимателя;

ИНН;

ОГРН;

номер лицензии (при наличии);

контактный телефон;

адрес электронной почты.

2. Оферта. Все договоры в сети интернет заключаются в форме оферты. Оферта — это предложение заключить договор, которое нельзя отозвать. В оферте указываются все существенные условия сделки. От того, как вы составите оферту, зависят ваши отношения с клиентами — порядок оплаты и возврата средств, порядок и условия получения доступа к курсу, способ аттестации и получения документов об образовании.

При возникновении споров с клиентами, решающее значение будет иметь то, что написано в вашей оферте по спорному вопросу.

Отнеситесь к составлению оферты со всей серьезностью.

3. Политика в отношении обработки персональных данных (политика о конфиденциальности).Политика объясняет пользователям сайта, как вы обязуетесь использовать и хранить персональные данные посетителей, которые они вам сообщают. Без согласия посетителя сайта и клиента обрабатывать его данные запрещено. Прежде чем пользователь сайта оставит свои данные, он должен согласиться с их обработкой, нажав на кнопку или поставив галочку в специальной форме.

За отсутствие на сайте политики о конфиденциальности Роскомнадзор может оштрафовать на сумму до 30 000 руб.

Онлайн-школа, как организация или предприниматель, собирающая и хранящая персональные данные, должна быть зарегистрирована на сайте Роскомнадзора. О том, как это сделать, расскажем в отдельной статье чуть позже.

Регистрация интеллектуальной собственности и товарного знака для онлайн-школы

Для того, чтобы ваши разработки, уникальные материалы, товарный знак и логотип не были использованы третьими лицами их нужно зарегистрировать. Тогда вы сможете при нелегальном копировании ваших материалов направить претензию нарушителю авторских прав и потребовать их удалить.

Соблюдение законодательства о рекламе

Работа онлайн-школы без рекламы невозможна. Необходимо соблюдать требования закона «О рекламе». Реклама должна быть:

достоверной, т.е. информация о рекламируемом товаре должна соответствовать действительности

добросовестной, т.е. в ней не должно быть некорректных сравнений с товаром конкурентов, информации, порочащей честь и достоинство третьих лиц;

понятной, т.е. не содержать иностранные слова и выражения, искажающие смысл текста

Особое внимание уделите той рекламе, которая размещается в сети Интернет. Она должна быть промаркирована, то есть на каждом реклaмном материале должно быть указание о том, что это реклама, данные рекламодателя и идентификатор ERID.

Токен ERID присваивается оператором реклaмных данных. Проанализируйте свои соцсети, реклaмные посты у блогеров. Если вы эмоционально привлекаете внимание к своему продукту и призываете купить именно его, то это реклама и она должна быть промаркирована.

Роскомнадзор начал штрафовать блогеров и рекламодателей за несоблюдение законодательства о маркировке рекламы. Штрафы велики — до 500 тыс. руб.

Получение лицензии на образовательную деятельность для онлайн-школы

Лицензия на право заниматься преподавательской деятельностью нужна ИП или организации если они одновременно:

обучают по программе (содержание обучения, график прохождения тем, получение определенных образовательных результатов);

привлекают преподавателей;

выдают документ об образовании.

Для проведения разовых занятий лицензия не нужна.

Ответственность за ведение образовательной деятельности без лицензии — штраф от 4 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности организации или ИП.

На самом деле грань между образовательной и консультационной деятельностью тонкая. При похожих моделях бизнеса одному может понадобиться лицензия, а другому нет. Судебная практика противоречива. Профильный юрист поможет сделать выбор и получить лицензию в случае необходимости.

Найм работников или сотрудничество с самозанятыми/ИП

На определенном этапе развития основатель онлайн-школы уже не справляется самостоятельно со всеми задачами. Наступает этап делегирования. Нужно определиться — нанимать сотрудника или обращаться к самозанятым/предпринимателям.

Если вам нужен специалист на определенный объем работ и вам не важно, в какое время и какими средствами человек выполнит для вас работу, т.е. главное результат, то для таких работ подойдут самозанятые или ИП (подготовка отчетности, настройка интернет рекламы, ведение соцсетей и т.п.).

Они самостоятельно платят за себя налоги, используют свои компьютеры и связь. Оплату за работы можно проводить прямо с расчетного счета вашей организации или ИП.

Важно заключить договор таким образом, чтобы налоговая инспекция не нашла в нем признаки трудовых отношений.

Если из договора будет следовать, что работник работает по установленному вами распорядку, использует ваше оборудование, основанием для оплаты является не конкретный результат работ, а длящееся выполнение трудовой функции, то налоговая признает ваш договор трудовым и сможет доначислить 13% НДФЛ и от 15 до 30% страховых взносов.

Надеюсь, что статья поможет вам организовать работу вашей онлайн-школы полностью в соответствии с законодательством.