₽ Заказать рекламу
Ведение бизнеса

Юридическое оформление деятельности онлайн-школы: как все сделать правильно

2023 год принес онлайн-школам немало поводов для волнения в связи с претензиями к известным блогерам и онлайн-школам. Чтобы обезопасить бизнес от претензий налоговых и правоохранительных органов, владельцам онлайн-школ нужно обратить пристальное внимание на «юридическую упаковку».
Юридическое оформление деятельности онлайн-школы: как все сделать правильно
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Выбор организационно-правовой формы бизнеса для онлайн-школы

Любая деятельность, целью которой является систематическое извлечение прибыли, должна быть зарегистрирована.

Ведение предпринимательской деятельности без регистрации влечет уголовную ответственность и крупные штрафы.

У каждой формы ведения деятельности есть плюсы и минусы.

Проще всего стать самозанятым:

  • самозанятые могут не вести учет и не сдавать отчетность

  • самые низкие налоги — 4% при получении оплат от физических лиц и 6% от компаний.

Но доход самозанятых значительно ограничен — не более 2,4 млн. руб. в год.

Если стать индивидуальным предпринимателем на упрощенной системе (УСН), то отчетность уже придется сдавать. Налоги у ИП на УСН невелики (от 6 до 15%), а в низконалоговых регионах — от 1%. Предприниматель может выводить свой доход на личную карту не уплачивая при этом налог на дивиденды. Однако, у индивидуальных предпринимателей ограничены возможности привлечения инвестиций.

Если зарегистрировать бизнес в форме Общества с ограниченной ответственностью, то объем отчетности увеличится. Ваши доходы вы сможете выплачивать себе в форме дивидендов (НДФЛ составит от 13 до 15%) или в форме заработной платы. Тогда к НДФЛ добавятся страховые взносы. При необходимости привлечения дополнительных средств в бизнес, можно будет продать инвестору долю в ООО или заключить договор займа.

Выбирать правовую форму бизнеса и систему налогообложения лучше проконсультировавшись с юристом.

Юридическое оформление сайта онлайн-школы

Перечень информации, которую необходимо разместить на сайте онлайн-школы:

1. Реквизиты. Реквизиты организации должны быть указаны на каждой странице сайта. Проверьте, чтобы на вашем сайте было указано:

  • полное наименование организации или предпринимателя;

  • ИНН;

  • ОГРН;

  • номер лицензии (при наличии);

  • контактный телефон;

  • адрес электронной почты.

2. Оферта. Все договоры в сети интернет заключаются в форме оферты. Оферта — это предложение заключить договор, которое нельзя отозвать. В оферте указываются все существенные условия сделки. От того, как вы составите оферту, зависят ваши отношения с клиентами — порядок оплаты и возврата средств, порядок и условия получения доступа к курсу, способ аттестации и получения документов об образовании.

При возникновении споров с клиентами, решающее значение будет иметь то, что написано в вашей оферте по спорному вопросу.

Отнеситесь к составлению оферты со всей серьезностью.

3. Политика в отношении обработки персональных данных (политика о конфиденциальности).Политика объясняет пользователям сайта, как вы обязуетесь использовать и хранить персональные данные посетителей, которые они вам сообщают. Без согласия посетителя сайта и клиента обрабатывать его данные запрещено. Прежде чем пользователь сайта оставит свои данные, он должен согласиться с их обработкой, нажав на кнопку или поставив галочку в специальной форме.

За отсутствие на сайте политики о конфиденциальности Роскомнадзор может оштрафовать на сумму до 30 000 руб.

Онлайн-школа, как организация или предприниматель, собирающая и хранящая персональные данные, должна быть зарегистрирована на сайте Роскомнадзора. О том, как это сделать, расскажем в отдельной статье чуть позже.

Регистрация интеллектуальной собственности и товарного знака для онлайн-школы

Для того, чтобы ваши разработки, уникальные материалы, товарный знак и логотип не были использованы третьими лицами их нужно зарегистрировать. Тогда вы сможете при нелегальном копировании ваших материалов направить претензию нарушителю авторских прав и потребовать их удалить.

Соблюдение законодательства о рекламе

Работа онлайн-школы без рекламы невозможна. Необходимо соблюдать требования закона «О рекламе». Реклама должна быть:

  • достоверной, т.е. информация о рекламируемом товаре должна соответствовать действительности

  • добросовестной, т.е. в ней не должно быть некорректных сравнений с товаром конкурентов, информации, порочащей честь и достоинство третьих лиц;

  • понятной, т.е. не содержать иностранные слова и выражения, искажающие смысл текста

Особое внимание уделите той рекламе, которая размещается в сети Интернет. Она должна быть промаркирована, то есть на каждом реклaмном материале должно быть указание о том, что это реклама, данные рекламодателя и идентификатор ERID.

Токен ERID присваивается оператором реклaмных данных. Проанализируйте свои соцсети, реклaмные посты у блогеров. Если вы эмоционально привлекаете внимание к своему продукту и призываете купить именно его, то это реклама и она должна быть промаркирована.

Роскомнадзор начал штрафовать блогеров и рекламодателей за несоблюдение законодательства о маркировке рекламы. Штрафы велики — до 500 тыс. руб.

Получение лицензии на образовательную деятельность для онлайн-школы

Лицензия на право заниматься преподавательской деятельностью нужна ИП или организации если они одновременно:

  • обучают по программе (содержание обучения, график прохождения тем, получение определенных образовательных результатов);

  • привлекают преподавателей;

  • выдают документ об образовании.

Для проведения разовых занятий лицензия не нужна.

Ответственность за ведение образовательной деятельности без лицензии — штраф от 4 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности организации или ИП.

На самом деле грань между образовательной и консультационной деятельностью тонкая. При похожих моделях бизнеса одному может понадобиться лицензия, а другому нет. Судебная практика противоречива. Профильный юрист поможет сделать выбор и получить лицензию в случае необходимости.

Найм работников или сотрудничество с самозанятыми/ИП

На определенном этапе развития основатель онлайн-школы уже не справляется самостоятельно со всеми задачами. Наступает этап делегирования. Нужно определиться — нанимать сотрудника или обращаться к самозанятым/предпринимателям.

Если вам нужен специалист на определенный объем работ и вам не важно, в какое время и какими средствами человек выполнит для вас работу, т.е. главное результат, то для таких работ подойдут самозанятые или ИП (подготовка отчетности, настройка интернет рекламы, ведение соцсетей и т.п.).

Они самостоятельно платят за себя налоги, используют свои компьютеры и связь. Оплату за работы можно проводить прямо с расчетного счета вашей организации или ИП.

Важно заключить договор таким образом, чтобы налоговая инспекция не нашла в нем признаки трудовых отношений.

Если из договора будет следовать, что работник работает по установленному вами распорядку, использует ваше оборудование, основанием для оплаты является не конкретный результат работ, а длящееся выполнение трудовой функции, то налоговая признает ваш договор трудовым и сможет доначислить 13% НДФЛ и от 15 до 30% страховых взносов.

Надеюсь, что статья поможет вам организовать работу вашей онлайн-школы полностью в соответствии с законодательством.

Начать дискуссию

Права потребителей

Роспотребнадзор: что нужно знать, чтобы принять доставленный другому человеку заказ

Роспотребнадзор разъяснил, может ли принять заказанный и доставленный товар родственник или коллега, знакомый.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Налоговые льготы по налогу на прибыль

В России создается новая свободная экономическая зона

Депутаты одобрили законопроект, который предоставит предпринимателям из Белгородской, Курской и Брянской областей такие же льготы, как у бизнеса из Новороссии.

Бесплатно с Коды ОКВЭД

Что будет и что делать, если не подтвердили основной вид деятельности ОКВЭД в СФР

Страхователю, который не подтвердил ОКВЭД, СФР вправе установить взносы на травматизм по самому «опасному» виду деятельности из тех, что были заявлены в ЕГРЮЛ (постановление Кабмина от 01.12.2005 № 713). Рассказываем, что можно сделать в такой ситуации.

Что будет и что делать, если не подтвердили основной вид деятельности ОКВЭД в СФР

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Воинский учет

Единый реестр военнообязанных заработает 1 ноября: как будут вручать повестки и какие ограничения накладываются на граждан

Правительство утвердило постановление, которое регулирует работу единого реестра военнообязанных и реестра повесток. Согласно документу, обе системы должны заработать 1 ноября 2024 года.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Законопроекты

Госдума хочет заморозить авторские гонорары иноагентов

Власти планируют заблокировать доходы от монетизации авторов и исполнителей, которые были признаны иностранными агентами. Их деньги будут лежать на специальном счете до тех пор, пока они не вернутся в Россию.

Больничные

Что нового в правилах работы с электронными больничными с 1 мая 2024 года

С 1 мая 2024 года изменены правила работы с электронными больничными. Теперь для того, чтобы запросить в СФР сведения из электронных больничных бухгалтерии нужна машиночитаемая доверенность, выданная руководителем компании.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Общество

Утвержден первый ГОСТ на электронные учебные устройства для детей

Росстандарт утвердил национальный стандарт ГОСТ Р 71345-2024 «Средства обучения. Устройства учебные электронные для детей общие требования».

Бухгалтерский учет

Проводки по начислению и уплате единого налогового платежа

Для бухгалтерского учета единого налогового платежа (ЕНП) налогоплательщики должны завести обособленный субсчет, на котором будут отражаться платежи в бюджет и зачет налоговых обязательств. О порядке отражения в бухучете операций по ЕНП читайте в статье.

Иллюстрация: nensuria/freepik
Инвестиции

Российским инвесторам разрешили выводить доходы со счетов типа «С»: условия

Если после 1 марта 2022 года в цепочке владения ценными бумагами не было представителей недружественных стран, то инвесторы могут вывести свои доходы со специальных счетов.

Фиксированные взносы ИП

Отменять фиксированные взносы для ИП-пенсионеров не будут: почему

Если ИП-пенсионеров освободить от уплаты фиксированных взносов, то начнется перерегистрация бизнеса на пенсионеров ради экономии на взносах. Поэтому освобождать пенсионеров от «фиксов» не будут.

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Путин стал президентом еще на 6 лет, выросли цены на кофе, а на заводе Toyota начнут выпускать Aurus

Подготовили обзор главных событий дня — 7 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
Павел Патрикеев
Реклама

Прощайте автообзвоны и СМС рассылки. Как бизнесу без штрафов рекламировать свои услуги?

Сегодня расскажу, правда ли, что бизнесу придется попрощаться с автообзвонами и рекламными рассылками.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Разборы законов

1 278
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Маркировка товаров

Не шутка: в России впервые промаркировали пиво для собак

В ходе эксперимента промаркирована партия пива для собак методом этикирования, код нанесен на крышку на производстве «Апиценна».

Пользователи интернета

Выписки из государственного адресного реестра заказали больше 130 000 пользователей

Получить выписку из ГАР можно бесплатно, направив запрос в налоговые органы во время личного визита, по почте или через порталы ФИАС и Госуслуги.

Бесплатно с НДФЛ

Кто будет платить налог с процентов по вкладам за 2023 год. Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, проценты по каким вкладам за 2023 год будут облагаться НДФЛ, какие проценты налогом не облагаются и по какой формуле рассчитать сумму налога.

Кто будет платить налог с процентов по вкладам за 2023 год. Мини-курс
Обзоры для бухгалтера

ПУСН, УДСН: как назовут новый налоговый режим и каким он будет. 👀«Ночной бухгалтер» № 1678

Бухгалтеры обсуждают новую XL-упрощенку. Пострадавшим от паводков дадут отсрочку по налогам. Камеры увидят вас везде. Никому не рассказывайте, сколько зарабатывают коллеги. Налоговики напомнили, как зачесть переплату на ЕНС. И другие новости дня.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Счета-фактуры

Что важно учесть при переходе на новые форматы УПД и счета-фактуры

ФНС утвердила новые форматы УПД и счет-фактуры, о чем говорится в приказе от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@. Прежние форматы, утвержденные приказом ведомства от 19.12.2018 № MMB-7-15/820@ были добавлены в Приложение №2 к новому приказу 970, а сам приказ 820 утратил силу.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Маркировка товаров

С 20 мая стартует очередной эксперимент по маркировке товаров

В России пройдет эксперимент по маркировке силовых кабелей.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДС

Сдача в аренду жилья не облагается НДС. А компенсация коммуналки?

Услуга по предоставлению в пользование жилого помещения для проживания в нем граждан, оказываемая в рамках договора найма или аренды, освобождается от НДС.

Интересные материалы

Маркетинг

Коллаборация и кобрендинг: как правильно объединить усилия для развития бизнеса 

Коллаборация — популярный формат взаимодействия у бизнеса совершенно разного уровня: от миллиардных корпораций до локальных компаний. Основная задача таких интеграций – расширение аудитории за счет ее пересечения у разных фирм.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру