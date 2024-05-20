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Управление персоналом

Корпоративное обучение в эпоху удаленной работы: новые вызовы и решения

Пандемия кардинально изменила привычный уклад жизни и ведения бизнеса. Ключом к сохранению вовлеченности и развития сотрудников в новых условиях стала организация эффективного дистанционного обучения.
Корпоративное обучение в эпоху удаленной работы: новые вызовы и решения
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Рассказывает Дмитрий Васин — руководитель «Синктум» и бизнес консультант IT-проектов.

Обучение сотрудников в эпоху удаленной работы

Пандемия коронавируса кардинально изменила привычный уклад жизни и ведения бизнеса. Массовый переход на удаленный режим работы стал настоящим испытанием для компаний. Распределённые команды, сложности в коммуникации и контроле, недоступность очных форматов обучения — все это потребовало быстрой адаптации процессов под новые реалии. Особенно острой проблема стала для HR-департаментов, ведь именно на них легла ответственность за поддержание вовлечённости и развитие сотрудников в изменившихся условиях. Ключом к решению стала организация эффективного дистанционного обучения.

Опыт лидеров рынка в организации дистанционного обучения

Некоторые компании оказались более подготовленными к вызовам удаленной работы. Так, в «Лаборатории Касперского» еще до пандемии 70% сотрудников трудились дистанционно по всему миру. Компания создала комплексную онлайн-программу обучения, включающую курсы по информационной безопасности, развитию soft skills и менторинг. В результате ежегодный охват дистанционным обучением достиг 90% персонала при растущем количестве внутренних тренеров.

Другой пример — банк ВТБ, который, несмотря на пандемию, сумел сохранить объем обучения на дистанционном формате на уровне очного. Были запущены инновационные решения: виртуальная АРМ и мобильное микрообучение. В разработке курсов участвовали внутренние эксперты банка. Итог впечатляет — за прошлый год онлайн-обучение прошли более 90 000 сотрудников со средней вовлеченностью в 90%.

Алгоритм запуска эффективного дистанционного обучения

Чтобы наладить результативное онлайн-обучение в своей компании, HR-специалистам стоит придерживаться проверенного алгоритма:

  1. Определить цели обучения и ключевые компетенции для развития.

  2. Выбрать онлайн-платформу и инструменты (LMS, вебинары, мобильное обучение).  

  3. Разработать программу с учетом специфики дистанционного формата.

  4. Протестировать курс на фокус-группе и собрать обратную связь.

  5. Обеспечить техническую и методическую поддержку обучения. 

  6. Контролировать вовлеченность и прогресс сотрудников.

  7. Оценить результаты и скорректировать программу при необходимости.

Современные форматы и принципы онлайн-обучения для вовлечения сотрудников

Для того чтобы удаленное обучение было по-настоящему увлекательным и эффективным, важно использовать актуальные форматы и подходы:

  • Микрообучение: короткие модули по 15-20 минут, которые удобно осваивать в рабочих перерывах.

  • Интерактив: чередование различных форм активности, геймификация, использование VR и AR технологий. 

  • Мобильность: учебные приложения и адаптивные курсы для смартфонов и планшетов.

  • Практика: виртуальные тренажеры, реальные кейсы и проектные задания.

  • Социальное обучение: групповая работа, взаимное обучение и обмен опытом.

Ключевые инструменты мотивации удаленных сотрудников к обучению

Обеспечить стабильную вовлеченность распределенной команды в онлайн-обучение — непростая задача.

Однако у HR есть проверенные мотивационные инструменты:

  • Нематериальные бонусы: баллы, бейджи, рейтинги и статусы для активных учеников.

  • Привязка обучения к целям развития, KPI и карьерному росту сотрудника. 

  • Установка дедлайнов и контроль прогресса со стороны руководителя.

  • Поддержка и вовлекающая коммуникация топ-менеджеров компании.

Преимущества дистанционного обучения для бизнеса

Несмотря на все сложности, правильно организованная система онлайн-обучения открывает перед компаниями ряд значимых возможностей:

  • Повышение скорости и качества решения рабочих задач благодаря постоянному развитию компетенций персонала.

  • Укрепление HR-бренда и конкурентных преимуществ компании на рынке за счет роста квалификации и лояльности сотрудников.  

  • Улучшение кросс-функционального взаимодействия и единой корпоративной культуры между географически распределенными командами.

Трудности при обучении удаленных сотрудников

Конечно, дистанционный формат обучения связан и с определенными вызовами для HR:

  • Разница во времени между часовыми поясами затрудняет синхронизацию групповых занятий.  

  • Финансовые и логистические затраты на проведение очных мероприятий для распределенной команды.

  • Недостаток мотивации и самодисциплины у части удаленных сотрудников для самостоятельного обучения.

Инструменты для дистанционного обучения 

Справиться с описанными трудностями помогают специализированные решения для онлайн-обучения, такие как платформа «Синктум». Это многофункциональная LMS-система, которая позволяет компаниям создавать собственные курсы, использовать готовые программы, проводить вебинары и масштабные онлайн-мероприятия до 1 000 000 участников.  

Платформа предлагает:

  • Создание индивидуальных планов развития и карьерных треков.

  • Группировку сотрудников и массовое назначение курсов. 

  • Продвинутую аналитика по множеству метрик обучения и развития персонала.

  • Отслеживание вовлеченности и удовлетворенности на онлайн и офлайн мероприятиях.

  • Сервис безлимитных корпоративных чатов и видеозвонков для совместной работы из любой точки мира.

Подводя итоги, можно выделить 5 факторов успеха в обучении распределенных команд:

  • Комплексная стратегия обучения, интегрированная с бизнес-целями.  

  • Качественная LMS-платформа и микс современных форматов.

  • Увлекательный контент, сочетающий теорию с практикой.

  • Системная поддержка и мотивация обучения на всех уровнях. 

  • Аналитика эффективности и постоянное улучшение программ.

В условиях новой реальности компаниям необходимо адаптировать подходы к обучению и развитию сотрудников, чтобы сохранить устойчивый рост и конкурентоспособность. Дистанционное обучение — это инвестиция не только в hard и soft skills персонала, но и в формирование сильной корпоративной культуры, вовлеченности и лояльности распределенных команд.

Именно сотрудники, их знания и компетенции - главная ценность и основа успеха современных организаций. Поэтому даже в кризисные времена важно продолжать вкладывать ресурсы в обучение и развитие персонала, используя для этого все возможности онлайн-технологий. Ведь компании, которые заботятся о своих командах, в долгосрочной перспективе всегда будут на шаг впереди конкурентов.

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