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Интернет и IT

Праздник дня. День рождения Интернета

В 2024 году Интернет празднует 33 годовщину.
Праздник дня. День рождения Интернета

17 мая 1991 года был официально утвержден стандарт для страниц Всемирной паутины WWW (World Wide Web). Изобретение принадлежит Тиму Бернерсу-Ли, которому помогал Роберт Кайо.

С появлением Всемирной паутины в обиходе появилось новое слово «веб» (в переводе с английского – «паутина»). Не хватало одной детали – программы, которая бы загружала и открывала все эти «вебы». Так появились браузеры.

На разработку гипертекста для Всемирной паутины понадобилось два года. Теперь благодаря HTML (языку разметки гипертекста) возможно создание, хранение и отображение текста.

Важно не путать понятия: Интернет и Всемирная паутина. Интернет — более широкое понятие, он может работать без Паутины, хоть и будет при этом практически бесполезен для пользователей. Всемирная паутина же без Интернета функционировать не будет.

В нашей стране первый сайт с известной всем зоной регистрации .RU был зарегестрирован в 1994 году.

Интересный факт: файлы, которые вы загружаете на устройство, имеют вес в самом прямом смысле этого слова. По расчетам Калифорнийского университета, Интернет и его содержимое вместе весят примерно 50 грамм.

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Интернет и IT

Праздник дня. День рождения Интернета

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Праздник дня. День рождения Интернета
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