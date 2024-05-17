Праздник дня. День рождения Интернета

17 мая 1991 года был официально утвержден стандарт для страниц Всемирной паутины WWW (World Wide Web). Изобретение принадлежит Тиму Бернерсу-Ли, которому помогал Роберт Кайо.

С появлением Всемирной паутины в обиходе появилось новое слово «веб» (в переводе с английского – «паутина»). Не хватало одной детали – программы, которая бы загружала и открывала все эти «вебы». Так появились браузеры.

На разработку гипертекста для Всемирной паутины понадобилось два года. Теперь благодаря HTML (языку разметки гипертекста) возможно создание, хранение и отображение текста.

Важно не путать понятия: Интернет и Всемирная паутина. Интернет — более широкое понятие, он может работать без Паутины, хоть и будет при этом практически бесполезен для пользователей. Всемирная паутина же без Интернета функционировать не будет.

В нашей стране первый сайт с известной всем зоной регистрации .RU был зарегестрирован в 1994 году.

Интересный факт: файлы, которые вы загружаете на устройство, имеют вес в самом прямом смысле этого слова. По расчетам Калифорнийского университета, Интернет и его содержимое вместе весят примерно 50 грамм.