Праздник дня. День рождения Интернета

17 мая 1991 года был официально утвержден стандарт для страниц Всемирной паутины WWW (World Wide Web). Изобретение принадлежит Тиму Бернерсу-Ли, которому помогал Роберт Кайо.
С появлением Всемирной паутины в обиходе появилось новое слово «веб» (в переводе с английского – «паутина»). Не хватало одной детали – программы, которая бы загружала и открывала все эти «вебы». Так появились браузеры.
На разработку гипертекста для Всемирной паутины понадобилось два года. Теперь благодаря HTML (языку разметки гипертекста) возможно создание, хранение и отображение текста.
Важно не путать понятия: Интернет и Всемирная паутина. Интернет — более широкое понятие, он может работать без Паутины, хоть и будет при этом практически бесполезен для пользователей. Всемирная паутина же без Интернета функционировать не будет.
В нашей стране первый сайт с известной всем зоной регистрации .RU был зарегестрирован в 1994 году.
Интересный факт: файлы, которые вы загружаете на устройство, имеют вес в самом прямом смысле этого слова. По расчетам Калифорнийского университета, Интернет и его содержимое вместе весят примерно 50 грамм.
Комментарии16
Клерку 23 года )))
Сегодня?)
А не в октябре случайно🤔
Мне очень стыдно, но я не знаю
Удаляем цепочку комментов)))))))))))) Не попали....
25 октября вы были правы, в октябре!
Точно! На свидетельство о регистрации посмотрел)))
Что-то еще помню😏
А вот я не помню, мы праздновали в прошлом году🙄
Ну вставлю банальную шутку - Видать хорошо отметили😏А еще идея пришла...Табло в офисе с данными -
Корпоративная культура так сказать)
Тогда уж табло на сайте))
Да, крутая идея🚀Я то концептуально идею словил. Для Клерка формат - на сайте - топчик)
Я имею ввиду ровно на десять лет. младше Интернета ) Монстр
А когда у нашего всеми любимого монстра ДР?)
А читайте на Википедии
Во, про грамоту от ФНС прочитала))
Было дело )