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Первичные документы

Товарно-транспортная накладная (ТТН): форма, заполнение, образец

В составе документов на отгрузку товара присутствует несколько видов бумаг. Состав зависит от способа реализации, прописанного в договоре поставки. Товарно-транспортную накладную в 2023-2024  году заполняют компании, которые доставляют груз покупателю. Это могут быть специализированные организации, занимающиеся перевозками, продавцы и производители товара, покупатели, использующие свой или арендованный транспорт.
Товарно-транспортная накладная (ТТН): форма, заполнение, образец
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Когда заполнение товарно-транспортной накладной обязательно

Товарно-транспортная накладная (ТТН) нужна водителю, когда его остановит сотрудник ГИБДД, а также бухгалтеру в составе первичных документов для оформления хозяйственной операции. Существуют ситуации, когда она является обязательным документом. Для этого должны присутствовать два условия одновременно:

  • В перевозке груза участвует автотранспортное средство.

  • Товар является этиловым спиртом, алкогольной или спиртосодержащей продукцией.

К данным категориям товара относятся крепкие спиртные напитки, вино, пиво, парфюмерная и лекарственная продукция.

Обязанность по составлению ТТН груза ложится на организацию во всех случаях перемещения продукции. Покупатели, продавцы и владельцы товара оформляют документ, если перевозят товар по договору купли-продажи, перемещают между своими обособленными подразделениями.

Не играет роли цель перевозки, документ должен быть в наличии. При перемещении груза своими силами оформляется только ТТН. Если в транспортировке участвует третья компания, которая выступает в качестве перевозчика, то дополнительно должна присутствовать товарная накладная.

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Функции ТТН

При перевозке этилового спирта и продукции, в которой содержится спирт, в обязательном порядке должна быть оформлена товарно-транспортная накладная Т-1. Основная ее функция — контроль за оборотом спирта и спиртсодержащей продукции. Ей отведены и иные роли:

  • обеспечение учета движения товара;

  • подтверждение исполнения договоренностей на поставку продукции;

  • фиксация условий перевозки;

  • подтверждение расходов на приобретение ТМЦ и транспортировку.

В момент проведения налоговой проверки наличие документа необязательно, но иногда с его помощью можно доказать целесообразность и наличие расходов

Чем отличаются ТТН И ТН

Товарно-транспортная накладная не может заменить товарную и наоборот. У каждого документа своя функция.

ТТН нужна для учета перемещения продукции, содержащей спирт, а товарная накладная — для оприходования товара и расчета стоимости грузоперевозки.

Имеется различие в заполнении реквизитов:

  • ТТН меньше по объему. В ней всего 2 раздела. Товарная накладная содержит 17 разделов.

  • Количество экземпляров. Товарно-транспортных накладных нужно 2 либо 4 (в зависимости от способа доставки груза), а товарных — 3.

  • Число реквизитов. Они специфичны для каждой из форм. В ТТН указываются дополнительные сведения о товаре, в частности, код, а также реквизиты лиц, ответственных за отгрузку.

В тоже время, в товарной накладной могут быть указаны особенности транспортировки с целью сохранения качественных показателей груза. Например, в рефрижераторе.

Структура ТТН

В первой строке документа находится его название. Ниже размещаются наименование сторон сделки (грузоотправитель, грузополучатель, плательщик).

Далее идет основная часть, состоящая из двух разделов.

Основные правила оформления ТТН

Заполняя форму товарно-транспортной накладной, нужно помнить, что это — первичный документ, который подразумевает наличие всех необходимых сведений. Существуют определенные общие правила, которые нельзя нарушать:

  • Нужно ставить прочерки, где данные не заполняются. Это делается для того, чтобы посторонние лица не могли внести дополнительные сведения, которые могут внести изменения в содержание хозяйственной операции.

  • Нельзя допускать неточности и ошибки. Если они обнаружены, исправления нужно вносить в соответствии с требованием законодательства.

  • В бланк товарно-транспортной накладной нельзя вносить недостоверные или непроверенные сведения.

Когда предусматривается прилагать дополнительные документы, их нужно перечислить в строке «Приложения». В качестве дополнительных бумаг могут быть документы о качестве перевозимой продукции, сертификаты, договоры, дополнительные соглашения.

ТТН выписывается в 4 экземплярах (редко в 2, когда поставщик является перевозчиком и доставляет товар непосредственно покупателю).

Изначально документ печатается в 4 экземплярах, только один из которых остается у того, кто заполнял бланк. Остальные три выдаются водителю, два из которых он должен будет вернуть.

Алгоритм по сложной схеме с участием перевозчика выглядит так:

  • Один экземпляр предусмотрен для грузополучателя. Документ передает водитель.

  • Два других экземпляра попадают в компанию, занимающуюся грузоперевозками с отметками о передачи и приеме товара.

  • Один из этих документов направляется заказчику услуги грузоперевозки с выставленным счетом.

  • Второй остается у грузоперевозчика в качестве первичного документа и передается в бухгалтерию.

К оформлению первичных документов нужно относиться с должным вниманием, чтобы избежать неприятностей при передаче товара и проверках.

Как заполнить шапку документа

Любой первичный документ имеет номер и дату. Нумерация соответствует правилам внутреннего документооборота компании, которая оформляет ТТН.

  • В строке «Грузоотправитель» проставляется наименование организации, которая занимается поставкой товара. Помимо названия, указываются контактные данные: адрес и номер телефона.

  • В строке «Грузополучатель» проставляется данные фирмы, куда должен быть доставлен груз. Здесь должна содержаться подробная информация об адресе и месте разгрузке. Эти реквизиты могут не совпадать с теми, которые указываются в строке «Плательщик».

Как заполнить 1 раздел

Первый раздел полностью посвящен товару, упаковке. Вся подробная информация для заполнения находится у грузоотправителя. Нужно указать:

  • Номенклатурный номер продукции. Это — не обязательный реквизит. Он вносится в том случае, если на предприятии ведется подобный учет.

  • Графы «Артикул» и «Номер прейскуранта» также не являются обязательными. Их можно пропустить, если данные отсутствуют.

  • Графа «Количество» обязательна для заполнения. Сюда вносится информацию отдельно по каждому виду товара.

  • Обязательными являются: указание наименование каждого товара, цена за единицу, единица изменения. Продукция может изменяться в килограммах, тоннах, штуках, упаковках и т.д.

Помимо информации о самом товаре, в ТТН нужно указать вид упаковки (бочки, мешкотара, бутыли, коробки). Здесь же находится информация о количестве мест, массе груза, стоимости каждого вида товара.

 Образец заполнения раздела 1 ТТН:

Как заполнить раздел 2

Второй раздел называется транспортный и содержит информацию о транспортировке. Здесь указываются:

  • срок доставки;

  • данные компании-перевозчика (название, адрес, телефон);

  • сведения об автомобиле, на котором будет производиться доставка;

  • номера документов на провоз.

Здесь же можно найти информацию об особенностях доставки, например, переадресация, маршрут, использование прицепа.

В транспортном разделе находится также информация о плательщике.

Отдельно нужно указать, каким способом взвешивался груз: при помощи ручных, автомобильных, иных весов.

Особое внимание следует обратить на строки, посвященные доставке–приемке груза. Здесь должны быть точно указаны сведения об отправителе и получателе товара, даты, подписи лиц, ответственных за погрузку и разгрузку.

Самая последняя таблица предназначена для расчета стоимости услуг по перевозке. Ее заполняет бухгалтер.

Запрещено использовать одну и ту же ТТН для нескольких перевозок.

Образец заполнения раздела 2 ТТН:

Ответственность за отсутствие товарно-транспортной накладной

Не играет роли, каким транспортом доставляется спирт, алкогольная или спиртосодержащая продукция, ТТН должна быть оформлена в обязательном порядке. Если документа не окажется при проверке, компанию накажут. Штраф налагается на организацию и руководителя, согласно п. 2 ст. 14.16 КоАП:

  • ответственное лицо заплатит от 10 до 15 тыс. рублей;

  • организация — от 100 до 150 тыс. рублей.

При этом партия груза будет изъята.

Источник: https://buhguru.com/dokumenty/tovarno-transportnaya-nakladnaya.html.

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