Как работать, отдыхать и платить зарплату в июне 2024 года + производственные календари

Расскажем о некоторых особенностях работы и отдыха в июне, надо ли сокращать рабочий день во вторник, как праздничный день отразится на отпускных, как изменится норма рабочего времени.

Как отдыхаем в июне

Праздничный день — 12 июня, День России. Никаких переносов в связи с праздником нет. Отдыхать будем только один день — 12 числа.

При этом 11 июня — в день, предшествующий праздничному, рабочее время сокращается на 1 час. Для тех, кто работает по условиях шестидневки, работа в предпраздничный день не может превышать 5 часов.

Обратите внимание, что если у работника по трудовому договору действуем режим неполного рабочего времени и он будет работать в предпраздничный день, то ему тоже нужно сократить смену на час. Статья 95 ТК не делает исключений.

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Если в июне отпуск

Если в период отпуска попадает 12 число, то этот день в число дней отпуска не включается и не оплачивается.

Пример: у работника отпуск в период с 3 по 30 июня 2024 года. Это значит, что ему предоставлено 27 дней отпуска, а не 28. Хотя по факту он будет отдыхать все 28 дней, день 12 июня в расчет не входит.

Нормы продолжительности рабочего времени в июне

В июне 2024 года 30 календарных дней, из них 19 рабочих, 10 выходных и 1 праздничный день.

Нормы продолжительности рабочего времени:

при 40-часовой рабочей неделе — 151 час

при 36-часовой рабочей неделе — 135.8 часа

при 24-часовой рабочей неделе — 90.2 часа

Зарплата в июне

Нельзя снижать сотруднику, работающему на окладе, зарплату в июне из-за выходного (статья 112 ТК). Аналогично нельзя поступать и в других месяцах, в которых есть праздничные дни — январе, феврале, марте, мае, ноябре.

Для сотрудников не на окладе тоже действуют положения статьи 112:

«Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты указанного вознаграждения определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором. Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере.»

Если организация привлекает сотрудника к работе в праздничный день, то должна оплатить его по особым правилам.