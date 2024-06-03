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Вебинары для бухгалтеров

Безопасность электронной почты, финансовый анализ, отчетность без доверенности, ошибки в чеках. Обзор мероприятий с 30 мая по 15 июня

Подготовили дайджест важных мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

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Вы можете добавить свое мероприятие по кнопке «Добавить мероприятие» в этом разделе:

30 мая Презентация СРА «Финансовый директор»

Время: c 10:00 до 22:00

Формат: онлайн + офлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Финансовый анализ и диагностика бизнеса.

2. Управление оборотным капиталом компании. Как правильно увидеть реальное финансовое состояние компании? Управление отдельными статьями оборотного капитала как возможность раскрытия дополнительных финансовых возможностей компании.

3. Практическое бюджетирование.

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30 мая Безопасность деловых коммуникаций на высоте: новая версия Kaspersky Security для почтовых серверов

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Актуальность защиты почты: почему не все письма одинаково полезны.

2. Обзор новой версии решения Kaspersky Security для почтовых серверов.

3. Как мы провели эти два года: ключевые изменения в продукте.

4. Новое комплексное предложение: защита почты + защита от целевых атак.

5. Демонстрация новых возможностей.

6. Планы развития: что будет в ближайших релизах.

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30 мая EBITDA: возможности в закупках 2024, о которых вы не подозревали

Время: c 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Импортозамещение и смена вектора импорта, как часть категорийной стратегии.

2. Новые возможности экономии средств по закупке ТМЦ и услуг.

3. Новости автоматизации закупок.

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30 мая Бухгалтерия на аутсорсе: как работать в ПланФиксе

Время: c 15:00 до 16:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Оцифровка клиентской базы.

2. Ведение коммуникаций в режиме одного окна.

3. Проекты клиентов в зависимости от систем налогообложения и особенностей учета.

4. Планировщики для каждой группы сотрудников.

5. Формы отчетов.

6. Плюшки, которые помогут собственнику выйти из операционки.

7. Как ПланФикс помог увеличить финансовый результат компании.

8. Расскажем о готовом решении в ПланФиксе для бухгалтеров.

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5 июня Концессионные соглашения, бухгалтерский и налоговый учет

Время: c 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Что такое концессия?

2. Бухгалтерской учет операций по концессионному соглашению.

3. Налогообложение в рамках концессионного соглашения.

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5 июня Дистанционное подписание отчетности: без доверенности, удобно и бесплатно

Время: c 10:00 до 11:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Что такое дистанционное подписание и как с ним работать.

2. Какие преимущества есть для работы бухгалтера и руководителя.

3. Как начать бесплатно пользоваться сервисом.

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5 июня Электронный документооборот в учреждениях в 2024 году

Время: c 11:00 до 15:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Как сформировать систему внутреннего бухгалтерского электронного документооборота в учреждениях.

2. Типичные ошибки при применении электронных документов 2023 года.

3. Порядок применения документов 2024 года.

4. Требования к графику документооборота в 2024 году.

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6 июня Dashboard руководителя отдела продаж: от хаоса к четкой лидоконвертации и прогнозированию продаж

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Методы и модели прогнозирования продаж на основе данных из дашборда.

2. Оценка точности прогнозов и корректировка стратегии на основе прогнозных данных.

3. Практические примеры прогнозирования продаж в реальных сценариях.

4. Частые ошибки менеджеров по продажам, убивающие конверсию.

5. Решение по повышению конверсии и увеличения количества повторных сделок.

6. Критерии оценки качества продаж.

7. Инструменты Битрикс24 для контроля качества продаж.

8. Инструмент для оценки работы менеджеров.

9. Пример типового отчёта по контролю качества работы менеджеров.

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6 июня Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям. Как их исправить и избежать штрафов

Время: c 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Риск-ориентированный подход к контролю бизнеса. Актуальные рекомендации для розницы по требованиям со стороны ФНС и других регуляторов.

2. Какие риски и ошибки по чекам, кассам, ОФД приоритетны? Разбор недочетов и способов их исправления.

3. Разрешительный режим в работе с цифровой маркировкой товаров.

4. Платформа цифровизации бизнеса и бухгалтерии от компании «Платформа ОФД». Как кардинально снизить нагрузку на бухгалтера, руководителя, владельца бизнеса – доступно, без потери эффективности и четко соблюдая закон.

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13 июня Трудовой договор: что нужно знать начинающему кадровику

Время: c 10:00 до 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Какая ответственность грозит работодателям за нарушения в оформлении трудовых договоров.

2. Практика Верховного Суда и проверок ФНС по переквалификации договоров ГПХ в трудовые.

3. Требования к форме трудового договора.

4. Какие обязательные сведения должны быть включены в трудовой договор.

5. Формулировки условий о месте работы, трудовой функции работника, оплате труда и условиях труда на рабочем месте: практические рекомендации.

6. Чем отличается «место работы» от «рабочего места».

7. Двойные наименования должностей.

8. Как внести изменения в трудовой договор, если выявлено большое количество нарушений.

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Все мероприятия для бухгалтера, кадровика, директора, предпринимателя и других специалистов — ищите в разделе Мероприятия.

Начать дискуссию

Какие инструменты нужны бухгалтеру для перехода в аналитику 1С

Аналитик 1С в первую очередь должен хорошо разбираться в возможностях разных решений 1С, однако есть и много других инструментов, которые помогут получить конкурентное преимущество и занять вакантную должность.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Трудовые отношения

Сверхурочные в 2024 году: как оплачивать по новым правилам

Порядок оплаты сверхурочных работ закреплен в обновленной ст. 152 ТК во исполнение поручения, которое дал законодателям КС в постановлении от 27.06.2023 № 35-П. Теперь при оплате сверхурочной работы необходим принимать во внимание все компенсационные и стимулирующие выплаты.

Сверхурочные в 2024 году: как оплачивать по новым правилам
Алименты

Путин принял закон о создании реестра должников по алиментам

В реестр попадут должники по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату денег на содержание детей, родителей.

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Налоги, взносы, пошлины

Цитата дня. Про повышение налогов

По мнению главы Минфина в российском обществе давно есть устойчивый запрос на прогрессивную шкалу налогообложения.

Цитата дня. Про повышение налогов
Малый и средний бизнес

Малый бизнес получил почти 82 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

За год объем кредитования с помощью «зонтичных» поручительств вырос в 2,6 раза.

Маркетинг

Продавцов пива и медовухи предложили внести в единый реестр

Чтобы бороться с нелегальными продажами пивных напитков, профильная ассоциация предложила создать единый реестр розничных продавцов.

Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Клерк
Обучение для бухгалтеров

🎉 Скидки к лету готовы! Курсы по учету на маркетплейсах, ВЭД, финмоделированию и бухгалтерия с нуля по 4 290 рублей!

До лета меньше недели — проведите это время с пользой! До 31 мая вы можете купить флагманские онлайн-курсы «Клерка» всего за 4 290 рублей, а доступ к курсам теперь не месяц, а целых два месяца!

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Bankiros
Маркетплейсы

Открытие ИП для торговли на маркетплейсах: пошаговое руководство

Онлайн-торговля — одно из динамично развивающихся направлений бизнеса. Маркетплейсы, такие как Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, предоставляют предпринимателям удобную платформу для продажи своих товаров. Чтобы начать торговлю на маркетплейсе, нужно официально зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Открытие ИП для торговли на маркетплейсах: пошаговое руководство
Законопроекты

Суды будут по-новому рассматривать дела о клевете

Новый законопроект позволит судьям тщательно изучать обстоятельства дел о клевете. Их переведут в категорию частно-публичного обвинения.

УСН

👔 Порог для применения УСН поднимут до 450 млн рублей. Малому бизнесу готовится к увеличению затрат на администрирование налога, предупреждает эксперт

Чтобы бизнесу было выгодно работать в белую и не применять схемы искусственного дробления, Минфин повысит лимиты по УСН, а также предоставит предпринимателям право выбора при оплате НДС.

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Первая Экспертная Бухгалтерия
Детские пособия

Выплаты детских пособий в 2024 году

В 2024 году снова изменили законодательство в отношении пособий по уходу за ребенком. С помощью нашего эксперта разобрались, на что надо обратить внимание работодателю, чтобы предоставить своим работникам  детьми квалифицированную помощь или помочь оформить документы, чтобы получить помощь от государства. 

Выплаты детских пособий в 2024 году
Банки

Райффайзенбанк прекратит открывать новые накопительные счета

Из-за низкого спроса Райффайзенбанк перестанет с 1 июня открывать новые накопительные счета российским клиентам, а с 10 июня будут недоступны исходящие платежи в долларах.

Разборы законов

1 300
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
НДФЛ

📩 Новая прогрессивная шкала НДФЛ не допустит перетока кадров в другие страны. Но есть риск увеличения неофициальных выплат, считает эксперт

Предложенная Минфином прогрессивная шкала НДФЛ позволит избежать переезда специалистов в другие страны, где уровень налогообложения выше, чем в России, считает он.

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Ипотека

Принят закон о 450 000 рублей на погашение ипотеки

Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.

Наталия Лукина
Зарплата

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по зарплате в коротком тесте

Викторина в Трибуне! На этот раз предлагаем вам проверить свои знания зарплаты. Вопросы несложные, но иногда с подвохом. Покажите свою эрудицию и проверьте знания, а еще получите шанс забрать подарок — онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по зарплате в коротком тесте
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ПланФикс
Автоматизация учета

Бухгалтерия на аутсорсе: как работать и быть счастливым

Сегодня мы решили рассказать вам историю компании «Дебет.Кредит». Она занимается ведением бухгалтерского, налогового и кадрового учёта, консультированием по вопросам оптимизации налогов. С этого года наряду со своей основной деятельностью они выводят на рынок разработанное на базе ПланФикса готовое решение «Аутсорсинг бухгалтерских услуг».

Бухгалтерия на аутсорсе: как работать и быть счастливым
НДФЛ

📈 Сколько НДФЛ удержат с вашей зарплаты в 2025 году: таблица

С 2025 года будет новая шкала для ставок НДФЛ – от 13 до 22%.

Бухгалтерская отчетность

Выдавать информацию о бухотчетах из ГИР БФО будут по новому регламенту

ФНС утвердит новый административный регламент по госуслуге «Предоставление информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Субсидии для бизнеса

Названы условия получения новых субсидий работодателями

Правительство расширило параметры программы трудовой мобильности и субсидий работодателям.

Интересные материалы

ЕНП (единый налоговый платеж)

Как списывают налоги с ЕНС

Порядок распределения средств ЕНП приведен в п. 8 ст. 45 НК.