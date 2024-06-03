Безопасность электронной почты, финансовый анализ, отчетность без доверенности, ошибки в чеках. Обзор мероприятий с 30 мая по 15 июня

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа мероприятия:

1. Актуальность защиты почты: почему не все письма одинаково полезны.

2. Обзор новой версии решения Kaspersky Security для почтовых серверов.

3. Как мы провели эти два года: ключевые изменения в продукте.

4. Новое комплексное предложение: защита почты + защита от целевых атак.

5. Демонстрация новых возможностей.

6. Планы развития: что будет в ближайших релизах.

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