Безопасность электронной почты, финансовый анализ, отчетность без доверенности, ошибки в чеках. Обзор мероприятий с 30 мая по 15 июня

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30 мая Презентация СРА «Финансовый директор»
Время: c 10:00 до 22:00
Формат: онлайн + офлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Финансовый анализ и диагностика бизнеса.
2. Управление оборотным капиталом компании. Как правильно увидеть реальное финансовое состояние компании? Управление отдельными статьями оборотного капитала как возможность раскрытия дополнительных финансовых возможностей компании.
3. Практическое бюджетирование.
30 мая Безопасность деловых коммуникаций на высоте: новая версия Kaspersky Security для почтовых серверов
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Актуальность защиты почты: почему не все письма одинаково полезны.
2. Обзор новой версии решения Kaspersky Security для почтовых серверов.
3. Как мы провели эти два года: ключевые изменения в продукте.
4. Новое комплексное предложение: защита почты + защита от целевых атак.
5. Демонстрация новых возможностей.
6. Планы развития: что будет в ближайших релизах.
30 мая EBITDA: возможности в закупках 2024, о которых вы не подозревали
Время: c 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Импортозамещение и смена вектора импорта, как часть категорийной стратегии.
2. Новые возможности экономии средств по закупке ТМЦ и услуг.
3. Новости автоматизации закупок.
30 мая Бухгалтерия на аутсорсе: как работать в ПланФиксе
Время: c 15:00 до 16:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Оцифровка клиентской базы.
2. Ведение коммуникаций в режиме одного окна.
3. Проекты клиентов в зависимости от систем налогообложения и особенностей учета.
4. Планировщики для каждой группы сотрудников.
5. Формы отчетов.
6. Плюшки, которые помогут собственнику выйти из операционки.
7. Как ПланФикс помог увеличить финансовый результат компании.
8. Расскажем о готовом решении в ПланФиксе для бухгалтеров.
5 июня Концессионные соглашения, бухгалтерский и налоговый учет
Время: c 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Что такое концессия?
2. Бухгалтерской учет операций по концессионному соглашению.
3. Налогообложение в рамках концессионного соглашения.
5 июня Дистанционное подписание отчетности: без доверенности, удобно и бесплатно
Время: c 10:00 до 11:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Что такое дистанционное подписание и как с ним работать.
2. Какие преимущества есть для работы бухгалтера и руководителя.
3. Как начать бесплатно пользоваться сервисом.
5 июня Электронный документооборот в учреждениях в 2024 году
Время: c 11:00 до 15:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Как сформировать систему внутреннего бухгалтерского электронного документооборота в учреждениях.
2. Типичные ошибки при применении электронных документов 2023 года.
3. Порядок применения документов 2024 года.
4. Требования к графику документооборота в 2024 году.
6 июня Dashboard руководителя отдела продаж: от хаоса к четкой лидоконвертации и прогнозированию продаж
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Методы и модели прогнозирования продаж на основе данных из дашборда.
2. Оценка точности прогнозов и корректировка стратегии на основе прогнозных данных.
3. Практические примеры прогнозирования продаж в реальных сценариях.
4. Частые ошибки менеджеров по продажам, убивающие конверсию.
5. Решение по повышению конверсии и увеличения количества повторных сделок.
6. Критерии оценки качества продаж.
7. Инструменты Битрикс24 для контроля качества продаж.
8. Инструмент для оценки работы менеджеров.
9. Пример типового отчёта по контролю качества работы менеджеров.
6 июня Типичные ошибки по чекам и кассовым операциям. Как их исправить и избежать штрафов
Время: c 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Риск-ориентированный подход к контролю бизнеса. Актуальные рекомендации для розницы по требованиям со стороны ФНС и других регуляторов.
2. Какие риски и ошибки по чекам, кассам, ОФД приоритетны? Разбор недочетов и способов их исправления.
3. Разрешительный режим в работе с цифровой маркировкой товаров.
4. Платформа цифровизации бизнеса и бухгалтерии от компании «Платформа ОФД». Как кардинально снизить нагрузку на бухгалтера, руководителя, владельца бизнеса – доступно, без потери эффективности и четко соблюдая закон.
13 июня Трудовой договор: что нужно знать начинающему кадровику
Время: c 10:00 до 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Программа мероприятия:
1. Какая ответственность грозит работодателям за нарушения в оформлении трудовых договоров.
2. Практика Верховного Суда и проверок ФНС по переквалификации договоров ГПХ в трудовые.
3. Требования к форме трудового договора.
4. Какие обязательные сведения должны быть включены в трудовой договор.
5. Формулировки условий о месте работы, трудовой функции работника, оплате труда и условиях труда на рабочем месте: практические рекомендации.
6. Чем отличается «место работы» от «рабочего места».
7. Двойные наименования должностей.
8. Как внести изменения в трудовой договор, если выявлено большое количество нарушений.
Все мероприятия для бухгалтера, кадровика, директора, предпринимателя и других специалистов — ищите в разделе Мероприятия.
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