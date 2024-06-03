Потеря налогового резидентства грозит последствиями, о которых важно знать, например, ставка НДФЛ увеличивается до 30%, а получить вычет больше не получится. Рассказываем, какие последствия наступают с потерей статуса налогового резидента, какие преимущества у этого есть и как можно вернуть этот статус, а когда выгоднее остаться в статусе нерезидента.
Кто такие налоговые резиденты
Налоговое резидентство определяет отношения между гражданином и государством в сфере налогов. От статуса резидента зависит, сколько налогов, когда и по какой ставке человек платит.
Налоговые резиденты — граждане, которые находятся в России не менее 183 календарных дней в течение года. Эти дни необязательно должны идти подряд. При этом такой срок не прерывается выездами за рубеж для лечения, обучения или работы на период от полугода.
Статус налогового резидента сохраняется у военнослужащих и чиновников, которые едут в зарубежную командировку, а также специалистов, которые работают на морских месторождениях углеводородного сырья.
Как стать налоговым резидентом
С 2017 года статус налогового резидента можно подтвердить специальным документом из налогового органа. Для этого в Федеральной налоговой службе (ФНС) необходимо подать заявление и приложить копии документов, которые подтверждают пребывание на территории России более 183 дней.
Такими документами могут быть:
билеты с датами въезда и выезда из России;
документы о пересечении границы;
справка с места работы;
путевой лист;
договор с лечебным или образовательным учреждением.
Узнать, какой документ необходим в вашем случае, можно в ФНС.
Обратите внимание, что получить документ, который подтверждает статус налогового резидента РФ за 2024 год, можно не ранее 3 июля 2024 года.
Чем грозит потеря налогового резидентства в РФ
Потеря налоговых вычетов
Резиденты могут воспользоваться налоговыми вычетами на лечение, образование, занятия спортом, покупку жилья, инвестиции и другое. Например, при покупке квартиры они могут вернуть до 260 тыс. рублей перечисленных налогов.
Нерезиденты такой возможностью воспользоваться не могут.
Обратите внимание: если человек оформил вычет и в этот же год потерял статус резидента, сумму вычета придется вернуть.
Увеличение налогов
Ставка по налогу на доходы физлиц составляет 13% и 15% — на доходы свыше 5 млн рублей. Для нерезидентов ставка НДФЛ составляет 30%.
Увеличение трудовых налогов
Обычно удержание налога с зарплаты происходит незаметно, поскольку этим занимается работодатель. Если же налог вырастет в 2 раза, работнику будет трудно этого не заметить.
Если сотрудник потерял статус налогового резидента, но продолжает получать заработную плату в отечественной компании, важно, что указано в его трудовом договоре. Для сотрудников с местом работы в РФ ставка вырастет.
В ситуациях, когда работник утратил резидентство в течение года, а работодатель платил налог по ставке в 13%, сумму налога пересчитают задним числом по новой ставке с начала года.
Работодатель может вычесть недостающую сумму с будущих выплат. Полностью дохода сотрудник не лишится: вычесть за месяц могут не более 20% от заработка, но сумма пересчета все равно окажется существенной.
Рост налогов от продажи имущества или сдачи его в аренду
Такой доход также облагается НДФЛ в 13% для резидентов и в 30% для нерезидентов. Например, уплатить налог в 30% придется, если вы продали жилье раньше трех лет или сдаете квартиру без статуса самозанятого. Самозанятые платят не НДФЛ, а налог на профессиональный доход, и даже со сменой резидентства ставка по нему не меняется.
Увеличение налогов на доходы от инвестиций
Если вы торгуетесь через российского брокера и не имеете статус резидента, ставка составит 30%. Однако с дивидендов от российских компаний ставка все равно составит только 15%.
Есть ли плюсы в потере налогового резидентства РФ
Налоги необходимо платить только с доходов, полученных в РФ
Резиденты платят налоги с доходов, полученных как в России, так и за рубежом. Так, человек, который работает на зарубежную компанию, обязан самостоятельно рассчитать и уплатить НДФЛ, подать декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую службу по месту жительства. Нерезиденты, платят налог только с доходов, полученных в РФ.
Не нужно сообщать в налоговую об открытии счета за границей
Резиденты должны сообщать в налоговый орган об открытии и закрытии счета за рубежом. Уведомить налоговую придется и об изменениях реквизитов счета. Также в ФНС не позднее 1 июля необходимо сдать отчет о движении денежных средств за прошлый год. Нерезиденты этого не делают.
Прежние налоги для самозанятых и ИП на УСН или патенте
Если нерезидент имеет статус самозанятого, работает за рубежом и получает доходы от иностранных заказчиков, они не облагаются налогом на профессиональный доход. А вот с дохода, полученного от клиентов из РФ, придется уплатить налог в 4% или 6%.
Для предпринимателей на «упрощенке» или патенте ничего не меняется. Они платят налоги точно так же, как и до отъезда.
Обычная ставка по земельному, имущественному и транспортному налогу
Если нерезидент является собственником недвижимости в РФ, он платит налог на имущество физлиц, транспорт и землю как обычно. Повышающих ставок для него нет.
Возможно ли восстановить налоговое резидентство в РФ
Статус налогового резидента теряется неокончательно. Его можно вернуть.
Чтобы возобновить статус налогового резидента и вернуться к уплате НДФЛ по ставке 13–15%, а также получить право на вычет, необходимо подтвердить свой налоговый статус.
Для этого необходимо подать в налоговую инспекцию по форме, утвержденной приказом ФНС от 07.11.2017 № ММВ-7-17/837@.
Обработкой заявлений и выдачей бумаг о резидентстве занимается Межрегиональная инспекция ФНС по централизованной обработке данных. Направить заявление можно онлайн или почтовым заказным письмом.
Также заявление можно подать лично. В этом случае в строке «код налогового органа» проставляют «0000». В случае заказного письма код налогового органа — «9965».
К заявлению нужно приложить документы, которые подтверждают период пребывания физлица в России, факт получения доходов за рубежом и другое. Уточнить перечень бумаг в вашем случае необходимо в ФНС.
После проверки заявления ФНС вышлет физлицу документ, подтверждающий статус налогового резидента, или мотивированный отказ.
Срок рассмотрения заявления — 20 календарных дней при подаче заявления по почте или лично. Если заявление подано онлайн, его рассмотрят в течение десяти дней.
Если вам отказали в выдаче документа, это не дает оснований утверждать, что вы не являетесь налоговым резидентом РФ. Уточните в налоговой, что именно послужило причиной отказа в документе, исправьте ошибки и подайте бумаги снова.
Чем грозит потеря статуса налогового резидента: главное
Налоговый резидент РФ и гражданин РФ — это не одно и то же. Статус резидента могут получить граждане, которые находятся в России более 183 дней за календарный год. Причем эти дни необязательно должны идти подряд. Важно, чтобы человек не выезжал за рубеж на срок более шести месяцев подряд.
Статус налогового резидента РФ влияет на размер ставки НДФЛ и дает право на налоговые вычеты. Нерезиденты платят НДФЛ в 30% с доходов, полученных в РФ. Резиденты — 13% или 15%.
Нерезиденты теряют право на налоговые вычеты, а размер налога для них возрастает до 30%. При этом в некоторых случаях при потере статуса резидента платить повышенный налог придется задним числом. В этом случае работодатели могут вычесть на доплату налога до 20% из зарплаты работника без статуса резидента ежемесячно, но не более 20% от дохода за месяц.
Чтобы вернуть статус налогового резидента, необходимо подать заявление и подтверждающие документы в Межрегиональную инспекцию ФНС.
Получить документ, который подтверждает статус налогового резидента РФ за 2024 год, можно не ранее 3 июля 2024 года.
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