Внедрение МСФО 17 в страховые компании: что нужно знать бухгалтеру и руководителю. Интервью с BRG

Кому и когда необходимо применять МСФО 17, в чем его отличие от предыдущего стандарта, какие трудности возникают при его внедрении и как с ним работать в 1С, рассказывает Маковеев Денис Юрьевич, директор компании «BUSINESS RELATIONSHIP GROUP -- CONSULTING».

— Для бухгалтера стандарты уже стали привычными, ФСБУ применяют все российские компании. Для кого предназначены МСФО, кто применяет их обязательно, а кто по желанию?

— МСФО в виде консолидированной финансовой отчетности обязаны сдавать все финансовые организации: банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, клиринговые организации. А также Государственные унитарные предприятия, включенные в специальный перечень правительства и Акционерные общества, акции которых принадлежат государству.

Кроме того, есть отдельные стандарты, которые регламентируют разные блоки в ведении хозяйственного учета компаний, например МСФО (IFRS) 16 «Аренда» или МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».

— МСФО 17 — это стандарт, регулирующий учет договоров страхования, с какого времени он обязателен к применению и настолько страховые компании оказались готовы к нему?

— МСФО (IFRS) 17 вступает в действие с 01 января 2025 года.

Готовность страховых компаний разная — крупные игроки страхового рынка ведут разработку ПО и внедрение нового стандарта уже не первый год, это предполагает большое финансирование и возможности привлекать в штат квалифицированных специалистов: актуариев, методологов, разработчиков.

Совсем в другом положении оказались средние и небольшие страховые компании, которые не имеют таких возможностей и в этом BRG готовы и хотим помочь им во внедрении и облегчить переход на новый стандарт учета.

— Какие трудности возникли при внедрении стандарта? Может приведете также примеры типичных ошибок?

— Регулятор до сих пор вносит изменения в Положения, связанные с внедрением МСФО (IFRS) 17, это заставляет менять какие-то процессы в разработке, например формирование бухгалтерских проводок.

— МСФО 17 заменил ранее действовавший МСФО 4, какие ключевые отличия есть от предыдущего стандарта?

— В соответствии с МСФО 17 выручка и расходы признаются по мере оказания и получения услуг. Инвестиционные составляющие исключаются из договоров страхования и страховой выручки соответственно и учитываются по другому стандарту МСФО.

— А среди решений 1С есть те, что настроены именно на работу с МСФО?

— Нет, таких решений на стороне 1С, так как это сугубо отраслевое решение, а в данном случае именно для страхового рынка. Наша компания работает более 25 лет на рынке 1С как франчайзи. Мы специализируемся на решениях для страхового бизнеса, поэтому у нас за эти годы собралась очень квалифицированная команда, начиная от разработчиков и аналитиков, заканчивая методологом.

Наши специалисты ведут диалог с бизнесом на одном языке — мы знаем специфику, мы знаем, что необходимо заказчику и поэтому мы создали свой уникальный продукт (BRG:IFRS17), который полностью удовлетворяет потребности МСФО 17 для страховых компаний.

— А с помощью типовых конфигураций, например, обычной 1С Бухгалтерии, можно вести учет с применением стандартов МСФО?

— Так как МСФО это не стандарт, а некий набор отчетов, обработок и т. д., то можно вести, но это не стандарт МСФО 17 (жестко регулируем ЦБ).

Если мы рассматриваем именно МСФО 17, то в 1С Бухгалтерии вести нельзя — она не предусматривает ведение и учет видов страхования (например: КАСКО, ОСАГО, имущество).

— Как компания BRG может помочь при внедрении стандартов МСФО и, в частности, стандарта МСФО 17?

Компания BRG поможет перейти на новый стандарт учета, ввести (перенести) входящие остатки и перейти на новый План счетов, настроить и вести хозяйственную деятельность по страхованию, формировать денежные потоки и бухгалтерские проводки в соответствии с новыми требованиям МСФО 17, сформировать отчетность.

— Если страховая компания не будет применять МСФО, чем это грозит, какие она несет риски?

С 1 января 2025 года применение МСФО (IFRS) 17 вступает в силу и обязательно к применению субъектами страхового рынка.

Компания BRG, как эксперт в области автоматизации финансовой отчетности, выполнит разработку решения и поможет страховым компаниям своевременно и технологически грамотно реализовать в своих системах новые масштабные требования по внедрению МСФО (IFRS) 17.