₽ Заказать рекламу
Интервью

Внедрение МСФО 17 в страховые компании: что нужно знать бухгалтеру и руководителю. Интервью с BRG

Кому и когда необходимо применять МСФО 17, в чем его отличие от предыдущего стандарта, какие трудности возникают при его внедрении и как с ним работать в 1С, рассказывает Маковеев Денис Юрьевич, директор компании «BUSINESS RELATIONSHIP GROUP -- CONSULTING».
Внедрение МСФО 17 в страховые компании: что нужно знать бухгалтеру и руководителю. Интервью с BRG
Иллюстрация: Маковеев Денис Юрьевич/BRG

— Для бухгалтера стандарты уже стали привычными, ФСБУ применяют все российские компании. Для кого предназначены МСФО, кто применяет их обязательно, а кто по желанию?

— МСФО в виде консолидированной финансовой отчетности обязаны сдавать все финансовые организации: банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, клиринговые организации.  А также Государственные унитарные предприятия, включенные в специальный перечень правительства и Акционерные общества, акции которых принадлежат государству.

Кроме того, есть отдельные стандарты, которые регламентируют разные блоки в ведении хозяйственного учета компаний, например МСФО (IFRS) 16 «Аренда» или МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».

— МСФО 17 — это стандарт, регулирующий учет договоров страхования, с какого времени он обязателен к применению и настолько страховые компании оказались готовы к нему?

МСФО (IFRS) 17 вступает в действие с 01 января 2025 года

Готовность страховых компаний разная — крупные игроки страхового рынка ведут разработку ПО и внедрение нового стандарта уже не первый год, это предполагает большое финансирование и возможности привлекать в штат квалифицированных специалистов: актуариев, методологов, разработчиков.

Совсем в другом положении оказались средние и небольшие страховые компании, которые не имеют таких возможностей и в этом BRG готовы и хотим помочь им во внедрении и облегчить переход на новый стандарт учета.

— Какие трудности возникли при внедрении стандарта? Может приведете также примеры типичных ошибок?

— Регулятор до сих пор вносит изменения в Положения, связанные с внедрением МСФО (IFRS) 17, это заставляет менять какие-то процессы в разработке, например формирование бухгалтерских проводок.

— МСФО 17 заменил ранее действовавший МСФО 4, какие ключевые отличия есть от предыдущего стандарта?

— В соответствии с МСФО 17 выручка и расходы признаются по мере оказания и получения услуг. Инвестиционные составляющие исключаются из договоров страхования и страховой выручки соответственно и учитываются по другому стандарту МСФО.

— А среди решений 1С есть те, что настроены именно на работу с МСФО?

— Нет, таких решений на стороне 1С, так как это сугубо отраслевое решение, а в данном случае именно для страхового рынка.  Наша компания работает более 25 лет на рынке 1С как франчайзи. Мы специализируемся на решениях для страхового бизнеса, поэтому у нас за эти годы собралась очень квалифицированная команда, начиная от разработчиков и аналитиков, заканчивая методологом.

Наши специалисты ведут диалог с бизнесом на одном языке — мы знаем специфику, мы знаем, что необходимо заказчику и поэтому мы создали свой уникальный продукт (BRG:IFRS17), который полностью удовлетворяет потребности МСФО 17 для страховых компаний.

— А с помощью типовых конфигураций, например, обычной 1С Бухгалтерии, можно вести учет с применением стандартов МСФО?

— Так как МСФО это не стандарт, а некий набор отчетов, обработок и т. д., то можно вести, но это не стандарт МСФО 17 (жестко регулируем ЦБ).

Если мы рассматриваем именно МСФО 17, то в 1С Бухгалтерии вести нельзя — она не предусматривает ведение и учет видов страхования (например: КАСКО, ОСАГО, имущество).

— Как компания BRG может помочь при внедрении стандартов МСФО и, в частности, стандарта МСФО 17?

Компания BRG поможет перейти на новый стандарт учета, ввести (перенести) входящие остатки и перейти на новый План счетов, настроить и вести хозяйственную деятельность по страхованию, формировать денежные потоки и бухгалтерские проводки в соответствии с новыми требованиям МСФО 17, сформировать отчетность.

— Если страховая компания не будет применять МСФО, чем это грозит, какие она несет риски?

С 1 января 2025 года применение МСФО (IFRS) 17 вступает в силу и обязательно к применению субъектами страхового рынка.

Компания BRG, как эксперт в области автоматизации финансовой отчетности, выполнит разработку решения и поможет страховым компаниям своевременно и технологически грамотно реализовать в своих системах новые масштабные требования по внедрению МСФО (IFRS) 17

Начать дискуссию

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: ВС подчеркнул равенство обоих родителей, штрафных баллов для водителей не будет, сегодня День окрошки

Подготовили обзор главных событий дня — 30 мая 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с Трудовые отношения

Вызов дистанционщика в офис в 2024 году: когда возможен

По общему правилу, работника, который постоянно трудится дистанционно, нельзя вызывать в офис. Но в отдельных случаях работодатель вправе вызвать дистанционного работника, а он — обязан приехать. Разбираем, когда такая ситуация возможна.

Вызов дистанционщика в офис в 2024 году: когда возможен
IT-компании

Только один вид реорганизации не мешает IT-компании применять налоговые льготы

IT-компании, которые были реорганизованы после 01.07.2022, не могут применять льготную ставку налога на прибыль 0% и тариф взносов 7,6%. Но есть исключение – реорганизация в форме преобразования.

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бесплатно с 6-НДФЛ

Как сдать корректировки по 6-НДФЛ. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, когда сдача корректировки 6-НДФЛ обязательна, как оформить исправленный расчет и сдать.

Как сдать корректировки по 6-НДФЛ. Мини-курс
Фиксированные взносы ИП

Для фиксированных взносов ИП-военных пенсионеров важна дата 24.06.2023

В 2023 году был принят закон, который исключает ИП-военных пенсионеров из числа страхователей и застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию. Причиной стало решение Конституционного суда от 2022 года.

Кадровый учет

Пять вопросов об обработке и хранении персональных данных сотрудников

Государство тщательно следит за тем, чтобы компании соблюдали правила обработки и хранения персональных данных сотрудников. Юрист Юлия Девяткова рассказала, о чем важно помнить работодателю, чтобы не получить штраф.

Пять вопросов об обработке и хранении персональных данных сотрудников

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Отпуска

Как оформить заявление на отпуск вне графика

Сотрудники должны ходить в отпуск по графику. Но работодатель может разрешить и отпуск вне графика. Минтруду задали вопрос, как в этом случае составить заявление.

Государственные ведомства

Судебным приставам очертят рамки полномочий

Депутаты поддержали в первом чтении законопроект о предоставлении сотрудникам органов принудительного исполнения (приставы ФССП) права на применение в установленных законом случаях физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.

Андрей Илларионов
Налоговые изменения 2024

Налоговая реформа 2024 год. Краткий комментарий

Вопросы справедливости не могут решаться одними налогами.

6
Parallax
Аудит

Чем налоговый аудит отличается от бухгалтерского и зачем бухгалтеру налоговый юрист

Слово «аудит» прочно ассоциируется именно с бухгалтерским аудитом, поэтому мало кто пользуется налоговым аудитом. Вместе с тем налоговый аудит является эффективным инструментом не только для проверки активов перед покупкой, но и для подготовки к выездной налоговой проверке. Сегодня мы расскажем, чем налоговый аудит отличается от бухгалтерского или зачем бухгалтеру может понадобиться налоговый юрист.

Чем налоговый аудит отличается от бухгалтерского и зачем бухгалтеру налоговый юрист
Налоговый учет

Использование служебного автомобиля в личных целях

Сотрудники могут использовать служебные автомобили в личных целях с разрешения работодателя. Какие документы в этом случае нужно оформить и какие налоги придется заплатить, изложено в статье.

Использование служебного автомобиля в личных целях
Борис Мальцев
Кадры

Карина Хапиште – новый CEO «Клерка»

Цель: усилить управление компании и сделать миллиард годового оборота. Да, да, у нас пока нет своего миллиарда.

Карина Хапиште – новый CEO «Клерка»
9

Разборы законов

1 304
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Зарплата

Как отвечать на требования налоговой по зарплате в 2024 году: образец пояснений для ФНС

Налоговая проверяет расчеты по страховым взносам и форму 6-НДФЛ не только на предмет правильного расчета взносов и налога, но и на предмет реальности размера заработной платы работников. При появлении подозрений в занижении налогооблагаемой базы инспекторы потребуют объяснение.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
IT-компании

Для льготного налога на прибыль ПО должно быть в реестре на момент оказания услуг

Условие для применения ставки налога на прибыль 0% аккредитованной IT-компанией – доля профильных доходов от 70%. Доходы считают методом начисления.

НДС

НДС при онлайн-продажах товаров из ЕАЭС: правила меняются

С 1 июля 2024 года налогоплательщикам из стран Евразийского экономического союза (EAЭС) придется уплачивать НДС, при продаже товаров гражданам через электронные торговые площадки.

НДС при онлайн-продажах товаров из ЕАЭС: правила меняются
Воинский учет

О сотрудниках без военного билета надо сообщить в военкомат

В течение 3 рабочих дней с момента приема на работу необходимо направлять в военкомат информацию о выявлении сотрудников, не состоящих на воинском учете, но обязанных быть на нем.

Интервью

Внедрение МСФО 17 в страховые компании: что нужно знать бухгалтеру и руководителю. Интервью с BRG

Кому и когда необходимо применять МСФО 17, в чем его отличие от предыдущего стандарта, какие трудности возникают при его внедрении и как с ним работать в 1С, рассказывает Маковеев Денис Юрьевич, директор компании «BUSINESS RELATIONSHIP GROUP -- CONSULTING».

Внедрение МСФО 17 в страховые компании: что нужно знать бухгалтеру и руководителю. Интервью с BRG
Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник»
Товарный знак

Бренду быть?

Бренд, логотип, торговая марка — это обывательские понятия. Мы же, юристы, используем термин «товарный знак».Для того чтобы появился товарный знак, необходим ряд условностей.

Бренду быть?

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
«Мои самозанятые»

API: решение для бизнеса с большим количеством исполнителей

Интеграция по API — актуальное и перспективное решение для компаний, работающих с большим количеством исполнителей в любом статусе (самозанятый, ИП или лицо без специального статуса). Она позволяет информационным системам взаимодействовать друг с другом, выстраивая единую цифровую среду для обмена данными.

API: решение для бизнеса с большим количеством исполнителей

Интересные материалы

УСН

Даже покупка ИП 100% в уставном капитале ООО не лишает права на УСН

Перечень налогоплательщиков, которые не вправе применять УСН, содержится в п. 3 ст. 346.12 НК. ИП, которые приобретают долю в уставном капитале организации, в этот перечень не включены.