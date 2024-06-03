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Кадровый учет

Пять вопросов об обработке и хранении персональных данных сотрудников

Государство тщательно следит за тем, чтобы компании соблюдали правила обработки и хранения персональных данных сотрудников. Юрист Юлия Девяткова рассказала, о чем важно помнить работодателю, чтобы не получить штраф.
Пять вопросов об обработке и хранении персональных данных сотрудников
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

1. Нужно ли получать у работника согласие на обработку его персональных данных

Не всегда. Когда речь идет о персональных данных, необходимых для заключения договора с сотрудником, его согласие на их обработку не нужно (п. 5 ч. 1 ст. 6 закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ).

Работодатель имеет право запрашивать и обрабатывать информацию о сотруднике в том объеме и ситуациях, которые указаны в законе, коллективном договоре и локальных актах.

Например:

  • результаты обязательного предварительного медосмотра (ст. 69 ТК);

  • данные из документов, которые работник предъявил при заключении трудового договора (ст. 65 ТК).

Если компания продолжает вести личные карточки по форме № Т-2, то на сбор персональных данных в объеме, предусмотренном этим документом, согласие тоже не нужно.

Письменное согласие работника необходимо, когда работодатель:

Если не попросить сотрудника дать письменное согласие в этих случаях, можно получить штраф:

  • для должностных лиц — от 100 000 до 300 000 рублей;

  • для юридических лиц — от 300 000 до 700 000 рублей (ч. 2 ст. 13.11 КоАП).

Как правило, компании необходимо больше информации о сотрудниках, чем предусмотрено в законодательстве. Поэтому большинство работодателей при трудоустройстве получают у работников письменные согласия на обработку данных.

Но важно помнить: организация не имеет права собирать и хранить лишние персональные данные — например, информацию о политических и религиозных убеждениях, частной жизни и пр. Нарушение этого правила также может привести к штрафам:

  • для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей;

  • для организаций — от 60 000 до 100 000 рублей (ч. 1 ст. 13.11 КоАП).

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2. Что делать, если сотрудник отозвал согласие на обработку персональных данных

Сотрудник в любой момент вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных. Для этого ему достаточно подать заявление в произвольной форме на имя работодателя (ч. 2 ст. 9 закона № 152-ФЗ).

Однако это не повод прекращать обработку всех персональных данных сотрудника и тем более его увольнять. Работодатель по-прежнему может обрабатывать информацию, которая необходима:

3. Как хранить документы, содержащие персональные данные работников

Работодатель должен исключить возможность неправомерного доступа третьих лиц к персональным данным работников — в том числе тем, что хранятся на материальных носителях (например, личные дела, бумажные трудовые книжки и приказы).

Для этого необходимо:

  1. Создать перечень сотрудников, которые обрабатывают персональные данные или имеют к ним доступ, и утвердить его приказом руководителя. Обычно в список входят генеральный директор, его заместители, специалисты кадровой службы, бухгалтерии, службы безопасности и юридического отдела.

  2. Составить положение о защите персональных данных, в котором будет указано, где хранится личная информация сотрудников. Организация вправе самостоятельно их определять. Например, хранить бумажные документы в сейфах или металлических несгораемых шкафах с замками, а электронные — в локальной компьютерной сети.

Работодатель вправе разместить на папках с бумажными документами гриф ограничения доступа («Персональные данные» или «Конфиденциально»), но закон не обязывает это делать.

4. Можно ли уволить сотрудника за разглашение персональных данных других работников

Да, но только если работник:

В остальных случаях уволить сотрудника за разглашение персональных данных коллег нельзя.

5. Что делать, если нужно уничтожить информацию о персональных данных сотрудников

Работодатели обязаны подтверждать уничтожение персональных данных в порядке, установленном в приказе Роскомнадзора от 28 октября 2022 г. № 179 «Об утверждении требований к подтверждению уничтожения персональных данных».

Если речь идет об ликвидации бумажных документов, составьте акт об уничтожении персональных данных. В нем должны быть указаны:

  • наименование и адрес юридического лица;

  • Ф. И. О. сотрудников, чьи персональные данные были уничтожены;

  • Ф. И. О., должности лиц, уничтоживших персональные данные работников, а также их подписи;

  • перечень категорий уничтоженных персональных данных;

  • наименования уничтоженных документов с указанием количества листов в каждом (в случае обработки персональных данных без использования средств автоматизации);

  • способ, причина и дата уничтожения персональных данных.

Если вы удаляете персональные данные из электронной информационной системы, обязательно настройте журнал регистрации событий. Тогда ваши действия будут отражены в акте и выгрузке из журнала.

Акты и выгрузки из информационных журналов хранят в течение 3 лет с момента уничтожения персональных данных.

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