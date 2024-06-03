За что покупателям продуктов в магазинах положены компенсации: три примера

1. Если информация о товаре неполная или не соответствует действительности
Когда дело касается продажи продуктов, общая обязанность продавца предоставлять своим покупателям полную и достоверную информацию о товаре тщательно конкретизируется множеством отдельных нормативных актов.
В частности, продавец должен предоставить сведения на русском языке о составе продукта, о пищевой ценности, об условиях применения и хранения, о способах изготовления готовых блюд, о весе, дате и месте изготовления и упаковки продукта, а также о противопоказаниях применения при отдельных заболеваниях (ст. 8, 10, 19, 26.1 закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст. 5 закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ст. 4 Технического регламента ТР ТС 022/2011, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881).
Если информация окажется неполной либо недостоверной, покупателю полагается компенсация морального вреда, а также штраф в размере 50% от взысканной судом суммы.
Например, в Северодвинске один гражданин приобрел более 50 банок тушенки — на этикетке изготовитель указал, что она соответствует ГОСТ, но на деле оказалось, что это не так.
Покупатель взыскал в суде по 750 рублей компенсации и штрафа за каждую банку, вернув ее стоимость себе с лихвой (Северодвинский горсуд Архангельской обл., № 2-1338/2024).
2. Не дали выбрать товары самому
Из упомянутого правила о предоставлении покупателю достоверной и полной информации вытекает еще одно: при покупке продуктов на развес покупателю обязаны предоставить возможность самому выбрать подходящие товары.
Недавно суд взыскал компенсацию с магазина, где продавец мясной лавки не позволил женщине самостоятельно набрать костей на суп, хотя они продавались на развес, без упаковки (Алтайский краевой суд, дело № 33-2686/2024).
3. Цена замороженного продукта рассчитана с учетом ледяной глазури
Цена замороженного продукта может быть необоснованно завышена — и на это в свое время указал Верховный суд, разбирая дело о цене развесной мороженой глазированной рыбы.
По мнению высшей инстанции, цена такой рыбы должна определяться по чистому весу товара (т. е. по весу нетто без глазури). В противном случае получается, что покупатели платят за глазурь по цене рыбы (ВС, № 309-АД17-21865).
Если продавец определяет цену иначе (по массе нетто с глазурью), это является нарушением закона — и покупателю полагаются соответствующие компенсации (за моральный вред и штраф за нарушение прав потребителей).
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