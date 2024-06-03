За что покупателям продуктов в магазинах положены компенсации: три примера

Практически каждый день люди покупают в магазинах продукты, но при этом мало кто обращает внимание на ситуации, когда покупатель по закону имеет право на получение денежной компенсации. Представлю вашему вниманию несколько таких случаев, опираясь на материалы судебной практики.

1. Если информация о товаре неполная или не соответствует действительности

Когда дело касается продажи продуктов, общая обязанность продавца предоставлять своим покупателям полную и достоверную информацию о товаре тщательно конкретизируется множеством отдельных нормативных актов.

Если информация окажется неполной либо недостоверной, покупателю полагается компенсация морального вреда, а также штраф в размере 50% от взысканной судом суммы.

Например, в Северодвинске один гражданин приобрел более 50 банок тушенки — на этикетке изготовитель указал, что она соответствует ГОСТ, но на деле оказалось, что это не так.

Покупатель взыскал в суде по 750 рублей компенсации и штрафа за каждую банку, вернув ее стоимость себе с лихвой (Северодвинский горсуд Архангельской обл., № 2-1338/2024).

2. Не дали выбрать товары самому

Из упомянутого правила о предоставлении покупателю достоверной и полной информации вытекает еще одно: при покупке продуктов на развес покупателю обязаны предоставить возможность самому выбрать подходящие товары.

Недавно суд взыскал компенсацию с магазина, где продавец мясной лавки не позволил женщине самостоятельно набрать костей на суп, хотя они продавались на развес, без упаковки (Алтайский краевой суд, дело № 33-2686/2024).

3. Цена замороженного продукта рассчитана с учетом ледяной глазури

Цена замороженного продукта может быть необоснованно завышена — и на это в свое время указал Верховный суд, разбирая дело о цене развесной мороженой глазированной рыбы.

По мнению высшей инстанции, цена такой рыбы должна определяться по чистому весу товара (т. е. по весу нетто без глазури). В противном случае получается, что покупатели платят за глазурь по цене рыбы (ВС, № 309-АД17-21865).

Если продавец определяет цену иначе (по массе нетто с глазурью), это является нарушением закона — и покупателю полагаются соответствующие компенсации (за моральный вред и штраф за нарушение прав потребителей).