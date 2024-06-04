Как с 1 июня изменились правила назначения единого пособия на ребенка до 17 лет

Вот уже второй год единое пособие на детей в возрасте до 17 лет (которое составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума) назначается по итогам проведения комплексной оценки нуждаемости семьи (т. е. прежде всего, оценивается уровень ее материальной обеспеченности).

С 1 июня 2024 г. порядок учета доходов семьи пополнился рядом важных нововведений, которые могут повлиять на решение вопроса: имеет право заявитель на пособие или же нет (вступило в силу постановление Правительства от 28 ноября 2023 г. № 2010).

1. Меняется порядок учета алиментов в составе доходов семьи

По старым правилам в составе доходов учитывались только фактически полученные заявителем алименты. Это оставляло родителям ребенка лазейку для получения пособия в виде фиктивного развода (после расторжения брака они переставали быть одной семьей, и доходы второго супруга не учитывались при назначении пособия, при этом алименты не взыскивались, чтобы не портить картину официально низких доходов).

С июня для разведенных родителей введено другое правило:

если алименты взысканы решением суда или судебным приказом, но при этом исполнительное производство в ФССП не возбуждалось, то они включаются в состав доходов заявителя в том размере, который он сам укажет при обращении за пособием;

если на основании судебного постановления взыскатель обратился в ФССП, и алименты стали взыскиваться в рамках исполнительного производства, то их размер будет определяться на основании данных, представленных ФССП;

если алименты выплачиваются по нотариальному соглашению родителей, они учитываются в том размере, что указан в соглашении — но если он окажется ниже минимального порога, будет применяться указанный в законе минимум (это 1/4 МРОТ на одного ребенка, 1/3 МРОТ на двух детей, 1/2 МРОТ на 3 и более детей). Напомню, что МРОТ сейчас составляет 19 242 рубля в месяц;

если родители развелись, а вопрос о выплате алиментов на ребенка не решался (нет ни решения суда, ни нотариального соглашения), то размер алиментов будет приниматься со слов заявителя — но опять-таки с учетом указанного минимума (т. е. если заявитель укажет, что получает 00 рублей 00 копеек алиментов на одного ребенка, все равно в его доходе учтут алименты в размере 1/4 МРОТ).

Обратите внимание, что для родителей, которые на момент подачи заявления состоят в браке, либо в браке не состоят и ранее не состояли, либо овдовели, либо приходятся ребенку единственным родителем, сохраняется прежнее правило: алименты учитываются в их доходе только, если они укажут конкретную сумму, которую получают.

А вот разведенным родителям теперь «накинули» к доходам минимальный размер алиментов, если у них нет ни решения суда, ни нотариального соглашения об уплате алиментов.

2. Можно исключить заработок несовершеннолетних детей из общих доходов семьи для назначения пособия

Правила дополнились новым пунктом, согласно которому вознаграждение, полученное за исполнение трудовых и иных обязанностей, не учитывается, если оно было получено ребенком, не достигшим 18 лет в расчетном периоде и обучавшимся в школе, колледже, техникуме или вузе по очной форме не менее 6 месяцев в расчетном периоде.

Напомню, что расчетный период для единого пособия составляет 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем обращения за пособием (п. 48 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.12.2022 № 2330).