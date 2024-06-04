₽ Заказать рекламу
Социальная поддержка

Как с 1 июня изменились правила назначения единого пособия на ребенка до 17 лет

Вот уже второй год единое пособие на детей в возрасте до 17 лет (которое составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума) назначается по итогам проведения комплексной оценки нуждаемости семьи (т. е. прежде всего, оценивается уровень ее материальной обеспеченности).
Как с 1 июня изменились правила назначения единого пособия на ребенка до 17 лет
Иллюстрация: Vitolda Klein/unsplash

С 1 июня 2024 г. порядок учета доходов семьи пополнился рядом важных нововведений, которые могут повлиять на решение вопроса: имеет право заявитель на пособие или же нет (вступило в силу постановление Правительства от 28 ноября 2023 г. № 2010).

1. Меняется порядок учета алиментов в составе доходов семьи

По старым правилам в составе доходов учитывались только фактически полученные заявителем алименты. Это оставляло родителям ребенка лазейку для получения пособия в виде фиктивного развода (после расторжения брака они переставали быть одной семьей, и доходы второго супруга не учитывались при назначении пособия, при этом алименты не взыскивались, чтобы не портить картину официально низких доходов).

С июня для разведенных родителей введено другое правило:

  • если алименты взысканы решением суда или судебным приказом, но при этом исполнительное производство в ФССП не возбуждалось, то они включаются в состав доходов заявителя в том размере, который он сам укажет при обращении за пособием;

  • если на основании судебного постановления взыскатель обратился в ФССП, и алименты стали взыскиваться в рамках исполнительного производства, то их размер будет определяться на основании данных, представленных ФССП;

  • если алименты выплачиваются по нотариальному соглашению родителей, они учитываются в том размере, что указан в соглашении — но если он окажется ниже минимального порога, будет применяться указанный в законе минимум (это 1/4 МРОТ на одного ребенка, 1/3 МРОТ на двух детей, 1/2 МРОТ на 3 и более детей). Напомню, что МРОТ сейчас составляет 19 242 рубля в месяц;

  • если родители развелись, а вопрос о выплате алиментов на ребенка не решался (нет ни решения суда, ни нотариального соглашения), то размер алиментов будет приниматься со слов заявителя — но опять-таки с учетом указанного минимума (т. е. если заявитель укажет, что получает 00 рублей 00 копеек алиментов на одного ребенка, все равно в его доходе учтут алименты в размере 1/4 МРОТ).

Обратите внимание, что для родителей, которые на момент подачи заявления состоят в браке, либо в браке не состоят и ранее не состояли, либо овдовели, либо приходятся ребенку единственным родителем, сохраняется прежнее правило: алименты учитываются в их доходе только, если они укажут конкретную сумму, которую получают.

А вот разведенным родителям теперь «накинули» к доходам минимальный размер алиментов, если у них нет ни решения суда, ни нотариального соглашения об уплате алиментов.

2. Можно исключить заработок несовершеннолетних детей из общих доходов семьи для назначения пособия

Правила дополнились новым пунктом, согласно которому вознаграждение, полученное за исполнение трудовых и иных обязанностей, не учитывается, если оно было получено ребенком, не достигшим 18 лет в расчетном периоде и обучавшимся в школе, колледже, техникуме или вузе по очной форме не менее 6 месяцев в расчетном периоде.

Напомню, что расчетный период для единого пособия составляет 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем обращения за пособием (п. 48 Правил, утв. постановлением Правительства от 16.12.2022 № 2330).

Начать дискуссию

Стандартный вычет

Как изменятся стандартные вычеты на детей: таблица

С 2025 года вычеты на детей будут в 2 раза больше. Лимит дохода тоже вырастет. И получить вычеты можно будет без заявления.

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Налоговые споры

Битва за залог: в противостояние налоговой и залоговых кредиторов вступил Конституционный Суд. Как его позиция изменит ситуацию

Недавнее постановление Конституционного Суда внесло важные изменения в правила распределения средств при продаже заложенного имущества в процессе банкротства. В этой статье рассмотрим, как новая позиция суда может повлиять на баланс интересов между налоговыми органами и залоговыми кредиторами, а также какие последствия это может иметь для бизнеса и финансовых институтов.

Битва за залог: в противостояние налоговой и залоговых кредиторов вступил Конституционный Суд. Как его позиция изменит ситуацию
3-НДФЛ

Налоговики назвали пять частых ошибок в 3-НДФЛ

В ходе камеральной проверки деклараций 3-НДФЛ налоговики выявляют ошибки. В частности, люди неправильно отражают вычет как в первичной, так и уточненной декларации.

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Социальная поддержка

Как с 1 июня изменились правила назначения единого пособия на ребенка до 17 лет

Вот уже второй год единое пособие на детей в возрасте до 17 лет (которое составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума) назначается по итогам проведения комплексной оценки нуждаемости семьи (т. е. прежде всего, оценивается уровень ее материальной обеспеченности).

Как с 1 июня изменились правила назначения единого пособия на ребенка до 17 лет
Личные финансы

Как ставить финансовые цели для получения наибольшей выгоды

Новая квартира, машина или отсутствие долгов для многих являются желаемой перспективой, но не всегда легко реализуемой. Рассказываем, как поставить финансовую цель таким образом, чтобы ее достичь и не потерять мотивацию.

Как ставить финансовые цели для получения наибольшей выгоды
ВЭД

ФТС: информационный обмен с участниками ВЭД затруднен из-за DDoS-атаки

Операторы связи, с которыми сотрудничает таможня, попали под DDoS-атаку. Но взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятельности вернулось в штатный режим.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Самозанятые

Как ИП перейти с НПД на УСН

Перестать быть самозанятым можно при отказе от НПД или утрате права на его применение. Порядок для перехода на УСН для этих случаев разный.

Трудовое право

С 1 сентября усложнили выполнение квот по трудоустройству инвалидов

Правительство утвердило новые правила выполнения работодателями квоты для приема на работу инвалидов.

Lexintel
Расчеты с работниками

Выплата зарплаты иностранным сотрудникам наличными. Что нужно знать работодателю

В большинстве случаев выплачивать зарплату иностранным сотрудникам наличными нельзя — это нарушение валютного законодательства. Но из этого правила есть исключения. Как работодателю не получить штраф и какие доводы заявить в суде, рассказываем в статье.

Выплата зарплаты иностранным сотрудникам наличными. Что нужно знать работодателю
Стандартный вычет

💪 Сотрудники со значком ГТО будут получать на 65 рублей больше

С 2025 года вводят новый вычет за выполнение норм ГТО.

5
Пользователи интернета

Сайты госорганов перестали работать из-за сбоя

Пользователи не могут получить доступ к сайту Минфина и других государственных учреждений. Сбой связан с неполадками магистральной сети связи.

1
«Мои самозанятые»
Самозанятые

10 главных ошибок при сотрудничестве с самозанятыми

Рассказываем, какие ошибки часто допускают заказчики при сотрудничестве с исполнителями-плательщиками налога на профдоход, как избежать ошибок.

10 главных ошибок при сотрудничестве с самозанятыми

Разборы законов

1 308
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
ВЭД

Как бухгалтерам и директорам компаний начать работать с Китаем

Китайские предприниматели славятся тем, что могут сделать любой товар, любого качества и в любом количестве. Однако есть много негативных отзывов по работе с Китаем, а также сложности в оплате. Разберемся, как сейчас можно работать с Китаем и какие есть подводные камни.

1
Трудовое право

❗ Отгул за работу в выходной надо будет предоставить в течение года. Оплатить неиспользованные лучше уже сейчас, предупреждает эксперт

Вместо двойной оплаты за работу в выходной день сотрудник может выбрать одинарную оплату и дополнительный выходной – отгул. Теперь в ТК четко пропишут срок его предоставления и компенсацию за его непредоставление.

Бесплатно с

Что такое резерв на ЕНС и как он работает. Мини-курс

Как зарезервировать средства на счете ЕНС, что такое зарезервированная сумма и какие платежи резервируются на ЕНС, разбираем в сегодняшнем мини-курсе.

Что такое резерв на ЕНС и как он работает. Мини-курс
Алина Шереметьева

Помогают ли налоги развивать ваш бизнес или как законно оптимизировать расходы?

Помогают ли налоги развивать ваш бизнес или как законно оптимизировать расходы?
Интернет и IT

Хакеры атакуют магазины «Верный»

Сеть «Верный» перестала принимать онлайн-заказы и оплату по карте.

1
НДФЛ

⚡ В Думу внесли законопроект с масштабными поправками в НК

Обнародованы поправки в НК с 2025 года с прогрессивной шкалой по НДФЛ, новыми лимитами по УСН и т. д., разработанные Минфином.

10

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Трудовые отношения

Женщинам с двумя детьми хотят сократить на час рабочую неделю

Мамы двух и более детей будут работать 39 часов в неделю, что позволит им проводить с семьей больше свободного времени.

5

Интересные материалы

Айрат Хаматов

Сколько денег забирать из бизнеса?

Это очень частый вопрос в моей практике.

Сколько денег забирать из бизнеса?
1