Перерегистрация ККТ: когда и как провести

Применять ККТ разрешено только после того, как произойдет ее регистрация в налоговой. В дальнейшем может потребоваться перерегистрировать онлайн-кассу. В нашем материале разберем случаи, когда должна проводиться эта процедура. Поговорим о том, как заполнить соответствующее заявление и какой код причины в нем указать.

Как перерегистрировать ККТ

Перерегистрировать ККТ придется, если изменились сведения, указанные в карточке регистрации (п. 4 ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Пройти указанную процедуру нужно в следующих случаях:

если поменялся адрес или место установки (применения) кассы;

если состоялась смена оператора фискальных данных;

при изменении сведений о применении кассового аппарата в составе автоматического устройства для расчетов;

при замене фискального накопителя;

при переходе онлайн-кассы в режим направления фискальных данных налоговикам через оператора фискальных данных;

при переходе техники в режим, не предусматривающий обязательную передачу фискальных данных налоговикам через оператора фискальных данных;

если поменялось название компании. Перерегистрация онлайн-кассы нужна и при изменении организационно-правовой формы юрлица. Связано это с тем, что ККТ должна пройти эту процедуру при изменении информации, указанной в карточке регистрации техники (п. 4 ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). А там прописывается полное название компании-пользователя, к которому относится и ее организационно-правовая форма (п. 1 ст. 54 ГК);

в некоторых других случаях. Так, перерегистрация потребуется, если компания планирует продавать подакцизные товары, в частности, сахаросодержащие напитки (информация ФНС). В законе от 22.05.2003 № 54-ФЗ не предусмотрены переходные периоды и возможность доработать на ККТ до того, как завершатся сроки службы ключа фискального признака фискального накопителя без перерегистрации техники и указания в заявлении о перерегистрации кассового аппарата, что он используется при продаже подакцизных товаров (письмо ФНС от 08.06.2023 № ЗГ-3-20/7628@).

Перерегистрировать онлайн-кассу при изменении местонахождения или адреса компании не нужно, поскольку такие сведения в карточке регистрации ККТ не содержатся.

Однако в ней приводится адрес установки (применения) ККТ. В ней также указан адрес установки (применения) автоматического устройства для расчетов, если кассовый аппарат входит в состав такого устройства. Если изменение адреса юрлица повлечет изменение этих сведений, то ККТ все же придется перерегистрировать.

Обратиться за перерегистрацией нужно не позже следующего рабочего дня после перемены сведений, указанных в карточке регистрации ККТ (п. 4 ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Перерегистрировать ККТ в случае смены налогового режима не нужно, поскольку сведений о применяемой системе налогообложения в карточке регистрации нет.

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Заявление на перерегистрацию ККТ

Для заполнения заявления используется та же форма, что и при регистрации ККТ. Она утверждена приказом ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@ и начала применяться с марта 2022 года. Этим же документом установлен и порядок заполнения заявления, который в рассматриваемом случае также очень схож с порядком подготовки заявления о регистрации кассового аппарата.

Заполнение заявления в электронном виде начинается с открытия кабинета ККТ, который размещен в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте налоговиков (п. 3 приложения к приказу ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-20/673@, п. 9 порядка, утвержденного приказом ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/798@). Такое заявление подписывают усиленной квалифицированной электронной подписью.

Кроме того, цифровое заявление о перерегистрации кассы можно подать через личный кабинет оператора фискальных данных или на сайте госуслуг при выборе соответствующей услуги.

Нужно учитывать, что нормативно-правовой акт, предусматривающий электронную подачу заявления о перерегистрации кассового аппарата через госуслуги, еще не принят, хотя на практике такая возможность уже реализована. Проект закона № 500600-8, вносящий соответствующие поправки в отечественное законодательство, был утвержден Госдумой в первом чтении 18.01.2024.

Кроме того, надо ответить на вопросы о целях использования кассового аппарата, месте его установки и другие. Заполненный документ также потребуется подписать усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для заполнения заявления в бумажном виде используют нормативно утвержденную форму. При подготовке документа нужно учитывать следующее:

заявление представляется отдельно на каждую ККТ;

его можно заполнить как на компьютере, так и от руки;

не допускаются исправления корректирующими средствами и двусторонняя печать заявления;

все графы должны быть заполнены, кроме случаев, установленных приказом Минфина от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@.

Заявление в бумажном виде допускается подать в любой территориальный орган фискалов (п. 1 ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Сделать это можно следующими способами:

подать лично или через представителя . В этом случае потребуется документ, подтверждающий полномочия того лица, которое представляет заявление. Так, подтвердить полномочия руководителя можно выпиской из протокола о его назначении, а представителя — доверенностью;

направить по почте с описью вложения.

Отличие при перерегистрации ККТ состоит в том, что в заявлении нужно указать причину, по которой кассовый аппарат проходит данную процедуру. Если их несколько, то придется отметить все причины.

Однако одновременно нельзя указать в качестве причины переход ККТ в режим направления фискальных данных налоговикам в электронной форме и выход из этого режима.

В заявлении не нужно заполнять следующие поля:

поле ОГРН/ОГРНИП в верхней части каждой страницы заявления, если компания является иностранной;

поля, которые предназначены для заполнения специалистом налоговой: сведения о регистрации ККТ у фискалов, количестве страниц заявления и прилагаемых к нему документов, о дате представления заявления и его регистрации;

строку 150, если компания не применяет ККТ для формирования бланков строгой отчетности в электронном виде и их печати на бумаге;

раздел 3, если компания использует ККТ без передачи в электронной форме фискальных данных налоговикам. Однако в этом случае нужно заполнить строку 170, проставив в ней нули.

При заполнении заявления на компьютере нужно использовать шрифт Courier New размером от 16 до 18 пунктов.

Если заявление заполняется вручную, сведения записывают в графы полей слева направо заглавными печатными буквами. Если остаются пустые графы или поля, в них проставляют прочерк.

Если в планах есть использовать одну ККТ в составе нескольких автоматических устройств для расчетов, потребуется заполнить раздел 2.1 формы заявления.

В разделе 4 нужно проставить:

1 — если заявление подается в связи с поломкой фискального накопителя;

2 — если документ направляется в связи с заменой накопителя, не связанной с его поломкой.

При перерегистрации онлайн-кассы из-за замены фискального накопителя вместе с заявлением нужно подать сформированные отчеты (фискальные данные) (пп. 4, 8, 14 ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Они подаются в электронной форме.

Заявление о перерегистрации кассового аппарата нужно подать в срок не позже 1-го рабочего дня, идущего за днем изменения сведений (п. 4 ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

Код причины перерегистрации ККТ

Подать заявление о перерегистрации кассового аппарата можно как в электронном, так и в бумажном виде. Документ в цифровом виде нужно направить после заполнения формы на сайте налоговиков и нажатия соответствующей кнопки. Подать сведения для перерегистрации ККТ можно и через оператора фискальных данных (п. 10 ст. 4.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ). В любом случае форма заявления, которое подается при перерегистрации кассового аппарата, предусматривает поле, в котором нужно указать код причины:

изменение адреса или места установки (применения) онлайн-кассы (код 1);

смена оператора фискальных данных (код 2);

изменение сведений о применении онлайн-кассы в составе автоматического устройства для расчетов (код 3). Этот код нужно использовать и при перерегистрации ККТ из-за изменения сведений об автоустройстве для расчетов;

замена фискального накопителя (код 4);

переход кассы в режим передачи фискальных данных налоговикам через оператора фискальных данных (код 5);

переход техники в режим, не предусматривающий обязательную передачу фискальных данных налоговикам через оператора фискальных данных (код 6);

изменение названия фирмы (код 7);

другие причины (код 8).

Если при переоформлении техники основанием для подачи заявления будут одновременно несколько причин, заполняют одно заявление с указанием всех этих причин перерегистрации ККТ. Однако не могут быть одновременно проставлены коды причины перерегистрации 5 и 6.

В каждой ячейке поля «Код причины перерегистрации» указывается: 1 — да, 2 — нет.

Перерегистрация ККТ в ФНС

К налоговикам в случае перерегистрации кассового аппарата можно обратиться как с заявлением на бумаге, так и подать документ в электронном виде. В последнем случае нужно перейти в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Авторизация в нем осуществляется через портал госуслуг.

Чтобы подать заявление, нужно в личном кабинете выбрать раздел, касающийся учета ККТ. Затем потребуется инициировать процесс перерегистрации кассового аппарата, заполнить все появляющиеся поля, руководствуясь инструкциями. В том числе потребуется указать причину, по которой проводится данная процедура.

Подготовленное заявление надо подписать усиленной квалифицированной электронной подписью и отправить налоговикам. После этого останется только отслеживать статус направленного заявления.

Помимо возможности удаленной перерегистрации действует и традиционный способ подачи заявления. Можно обратиться непосредственно в любое территориальное отделение налогового ведомства и представить документ на бумаге. Для этого предварительно придется распечатать и заполнить бланк по форме КНД-1110061, утвержденной приказом ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@.