Блокировка банковского счета налоговой инспекцией: что делать

Какие счета может блокировать налоговая

Налоговая служба может блокировать только расчетные счета юридических лиц и предпринимателей, но не текущие счета физических лиц (ст. 76 НК).

Что сделать, чтобы предотвратить блокировку

Чтобы предотвратить блокировку счета, нужно избегать следующих ситуаций:

просрочка подачи декларации или расчета на 20 рабочих дней;

неуплата налога по требованию инспекции;

доначисление по налоговой проверке;

просрочка отправки квитанции о получении требования налоговой на 10 рабочих дней.

Какие действия совершить при блокировке счета

Если расчетный счет заблокировали, первым делом следует выяснить причину блокировки.

По закону налоговая обязана направить вам копию решения о блокировке на следующий день после его принятия. В случае, если вы не получили решение, узнайте в банке реквизиты решения инспекции, по которому заблокировали счет. Затем свяжитесь с налоговой по месту учета для выяснения причины блокировки.

Как отменить блокировку счетов

Для отмены блокировки из-за непредставления декларации ее необходимо представить в налоговый орган.

Если причина блокировки — это просрочка отправки квитанции о получении требования, то надо отправить квитанцию.

В случае блокировки счета из-за неуплаты налога по требованию, оплатите задолженность и представьте в инспекцию подтверждающие документы.

Если вам заблокировали счет вследствие доначислений по налоговой проверке, то оплатите доначисленные налоги, пени и штрафы по решению. Если такой возможности нет, направьте в налоговую заявление с просьбой о замене приостановления операций на иную меру: поручительство, банковскую гарантию или залог.