Кредитомания: почему мы хотим все и сразу

В современном обществе потребления кредитные продукты стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Желание получить желаемое «здесь и сейчас» заставляет многих людей обращаться к кредитам, порождая феномен, который можно назвать «кредитоманией».

Что стоит за этой массовой жаждой немедленного удовлетворения и к каким последствиям она может привести, разберем с ректором Института ЦОП Олегом Гадецким.

Причины кредитомании

Мы живем в эпоху активной рекламы и маркетинга, которые создают иллюзию легкости и доступности всего, что можно купить. Постоянный поток информации о новых товарах и услугах формирует у потребителей потребность в постоянном обновлении и обладании. Социальные сети также играют в этом свою роль, демонстрируя образы «успешной жизни», которая часто ассоциируется с материальными благами.

Желание немедленного удовлетворения коренится в человеческой психологии. Наша способность к отсрочке удовольствия ограничена, и многие из нас предпочитают получить меньшую награду сейчас, чем большую в будущем.

Кредиты позволяют обойти это ограничение, давая возможность наслаждаться желаемым без необходимости долгих ожиданий и накоплений.

Современная финансовая система предоставляет огромное количество кредитных продуктов на любой вкус: от потребительских кредитов и ипотеки до кредитных карт и займов до зарплаты. Легкость получения кредита, часто с минимальными требованиями и документами, делает этот процесс быстрым и простым для большинства людей.

Важно разделять «хорошие» кредиты от «плохих».

Если нам срочно понадобились средства для решения проблем, например, со здоровьем или же мы хотим открыть свое дело, то тогда кредит становится порой единственным выходом из ситуации.

Последствия кредитомании

Один из самых очевидных и серьезных последствий кредитомании — это рост долговой нагрузки. Неумение управлять своими финансовыми обязательствами может привести к значительным проблемам, включая банкротства и потерю имущества.

Постоянная необходимость обслуживать долги и беспокойство о финансовом будущем могут вызвать значительный стресс и ухудшение психологического состояния. Давление кредиторов, мысли о просрочках и страх потерять контроль над ситуацией могут сильно подорвать психическое здоровье.

Как бороться с кредитоманией

1. Финансовая грамотность

Одним из ключевых факторов, способствующих преодолению кредитомании, является повышение своей финансовой грамотности.

Понимание основ управления личными финансами, знания о кредитах и способах их обслуживания могут помочь людям принимать более осознанные решения. На сегодняшний день доступно множество различной литературы на данную тему.

2. Осознанное потребление

Переход к осознанному потреблению, где акцент делается на реальных потребностях, а не на желаниях, стимулируемых маркетингом, может существенно снизить тягу к необоснованному использованию кредитных продуктов. Покупка бренда ради бренда, а не из-за его характеристик.

Некоторые люди стремятся жить не свою жизнь. Они из кожи вон лезут, чтобы соответствовать какому-то идеалу.

Они не соизмеряют свои «хочу» и «могу». Например, человек приобретает себе дорогостоящий автомобиль, чтобы производить впечатление, но при этом у нет стабильной работы, высокого заработка и возможности даже заправлять и обслуживать своего «железного коня».

Некоторые люди могут использовать потребительские покупки и кредиты как способ компенсации эмоциональных недостатков, стресса или депрессии. Покупка нового товара или услуги может вызвать временное чувство удовлетворения или радости.

Влияние социального окружения также играет важную роль. Люди могут ощущать давление со стороны своих друзей, семьи или общества в целом, стремясь соответствовать определенным стандартам потребления или имиджу успешного человека.

Вместо поиска внутренней опоры — создание образа, вместо качественной терапии и работы над своей самоценностью — импульсивные покупки.

Все эти аспекты важно проработать со специалистом: кому-то достаточно консультации финансиста, но чаще проблема лежит в недрах нашей психики и помочь может только компетентный психолог, например, с помощью цоп-метода.