₽ Заказать рекламу
Кредитование

Кредитомания: почему мы хотим все и сразу

В современном обществе потребления кредитные продукты стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Желание получить желаемое «здесь и сейчас» заставляет многих людей обращаться к кредитам, порождая феномен, который можно назвать «кредитоманией».
Кредитомания: почему мы хотим все и сразу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что стоит за этой массовой жаждой немедленного удовлетворения и к каким последствиям она может привести, разберем с ректором Института ЦОП Олегом Гадецким.

Причины кредитомании

Мы живем в эпоху активной рекламы и маркетинга, которые создают иллюзию легкости и доступности всего, что можно купить. Постоянный поток информации о новых товарах и услугах формирует у потребителей потребность в постоянном обновлении и обладании. Социальные сети также играют в этом свою роль, демонстрируя образы «успешной жизни», которая часто ассоциируется с материальными благами.

Желание немедленного удовлетворения коренится в человеческой психологии. Наша способность к отсрочке удовольствия ограничена, и многие из нас предпочитают получить меньшую награду сейчас, чем большую в будущем.

Кредиты позволяют обойти это ограничение, давая возможность наслаждаться желаемым без необходимости долгих ожиданий и накоплений.

Современная финансовая система предоставляет огромное количество кредитных продуктов на любой вкус: от потребительских кредитов и ипотеки до кредитных карт и займов до зарплаты. Легкость получения кредита, часто с минимальными требованиями и документами, делает этот процесс быстрым и простым для большинства людей.

Важно разделять «хорошие» кредиты от «плохих».

Если нам срочно понадобились средства для решения проблем, например, со здоровьем или же мы хотим открыть свое дело, то тогда кредит становится порой единственным выходом из ситуации.

Последствия кредитомании

Один из самых очевидных и серьезных последствий кредитомании — это рост долговой нагрузки. Неумение управлять своими финансовыми обязательствами может привести к значительным проблемам, включая банкротства и потерю имущества.

Постоянная необходимость обслуживать долги и беспокойство о финансовом будущем могут вызвать значительный стресс и ухудшение психологического состояния. Давление кредиторов, мысли о просрочках и страх потерять контроль над ситуацией могут сильно подорвать психическое здоровье.

Как бороться с кредитоманией

1. Финансовая грамотность

Одним из ключевых факторов, способствующих преодолению кредитомании, является повышение своей финансовой грамотности.

Понимание основ управления личными финансами, знания о кредитах и способах их обслуживания могут помочь людям принимать более осознанные решения. На сегодняшний день доступно множество различной литературы на данную тему.

2. Осознанное потребление

Переход к осознанному потреблению, где акцент делается на реальных потребностях, а не на желаниях, стимулируемых маркетингом, может существенно снизить тягу к необоснованному использованию кредитных продуктов. Покупка бренда ради бренда, а не из-за его характеристик. 

Некоторые люди стремятся жить не свою жизнь. Они из кожи вон лезут, чтобы соответствовать какому-то идеалу. 

Они не соизмеряют свои «хочу» и «могу». Например, человек приобретает себе дорогостоящий автомобиль, чтобы производить впечатление, но при этом у нет стабильной работы, высокого заработка и возможности даже заправлять и обслуживать своего «железного коня». 

Некоторые люди могут использовать потребительские покупки и кредиты как способ компенсации эмоциональных недостатков, стресса или депрессии. Покупка нового товара или услуги может вызвать временное чувство удовлетворения или радости.

Влияние социального окружения также играет важную роль. Люди могут ощущать давление со стороны своих друзей, семьи или общества в целом, стремясь соответствовать определенным стандартам потребления или имиджу успешного человека.

Вместо поиска внутренней опоры — создание образа, вместо качественной терапии и работы над своей самоценностью — импульсивные покупки.

Все эти аспекты важно проработать со специалистом: кому-то достаточно консультации финансиста, но чаще проблема лежит в недрах нашей психики и помочь может только компетентный психолог, например, с помощью цоп-метода.

Начать дискуссию

Отчетность

Ввели новый отчет для производителей алкоголя и этилового спирта

Производители этилового спирта и алкогольной продукции должны будут отчитаться перед Росалкогольтабакконтролем о бенефициарных владельцах и контролирующих лицах.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Инвестиции

Проголосовать на онлайн-собраниях акционеров стало быстрее

Инвесторы сэкономят время и смогут голосовать на собраниях эмитентов сразу в приложении брокера «ВТБ мои инвестиции».

НДС

Депутат: НДС для МСП упростит работу с крупным бизнесом

Налог на добавленную стоимость для малого и среднего бизнеса упростит работу с крупным бизнесом, уверен глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, замруководителя фракции «Новые люди» Александр Демин.

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: открылся ПМЭФ, старые iPhone уничтожают за 18 секунд, на «Роза Хутор» можно любоваться онлайн, а мошенники раздают крипту в Telegram

Подготовили обзор главных событий дня — 5 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

1
Фиксированные взносы ИП

Для ИП с 2-хлетним ребенком нет освобождения от фиксированных взносов

Если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком и одновременно является ИП, но бизнес-деятельность не ведет, она может не платить фиксированные взносы. Но только до 1,5 лет.

Экспорт

Кабмин смягчит требования к продаже валютной выручки

Экспортеры смогут получить разрешение правительственной комиссии не проводить обязательную продажу валюты как по отдельным контактам, так и в отношении всей суммы.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Малый и средний бизнес

Процесс пошел: 28 тысяч представителей МСП выросли до более высокой категории бизнеса

В крупный бизнес перешли 876 компаний, а 26 тысяч микропредприятий выросли до категории малого бизнеса.

Бесплатно с Зарплата

Алгоритм расчета зарплаты при вахтовом методе работы 

Расчет зарплаты вахтовика — многоэтапная работа с множеством нюансов, которые влияют на итоговый заработок сотрудника. В этом разборе мы на примере разберем все этапы расчета зарплаты при вахтовом методе.

Алгоритм расчета зарплаты при вахтовом методе работы 
Информационные технологии

Искусственный интеллект добрался до программы и выступлений на Петербургском экономическом форуме

Заявлено, что над кратким содержанием сессий ПМЭФ-2024 и итогами выступлений работает искусственный интеллект.

Банки

В Системе быстрых платежей появится возможность вносить наличные через банкомат

Пока что пользоваться СБП можно только из личного кабинета банковского приложения. Центробанк собирается подключить банкоматы к проведению операций по Системе быстрых платежей.

Кредитование

Кредитомания: почему мы хотим все и сразу

В современном обществе потребления кредитные продукты стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Желание получить желаемое «здесь и сейчас» заставляет многих людей обращаться к кредитам, порождая феномен, который можно назвать «кредитоманией».

Кредитомания: почему мы хотим все и сразу
Маркетплейсы

Росаккредитация: маркетплейсы должны подтверждать качество всех товаров

20 маркетплейсов добровольно участвуют в сертифицировании товаров у Росаккредитации. Это требование хотят сделать обязательным для всех участников рынка.

Разборы законов

1 314
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Астрал
Локальные нормативные акты

Обязательные ЛНА для ООО в 2024 году

Большинство работодателей должны принимать ЛНА, но не все из них обязательные. Рассказываем, какие ЛНА должны быть в каждой компании, и какие работодатели могут их не утверждать.

Обязательные ЛНА для ООО в 2024 году
УСН

Комментарий дня. Про УСН

У нас на «Клерке» очень активные пользователи. А в диалогах рождается истина. Публикуем для вас самый интересный комментарий дня.

Комментарий дня. Про УСН
Трудовые отношения

Даже дистанционным работникам на неполном дне положен оплачиваемый отгул на диспансеризацию

Роструд разъяснил предоставление дня освобождения от работы для диспансеризации сотрудника, работающего удаленно на неполной ставке.

Банкротство физических лиц

Должникам вернут оставшиеся после банкротства деньги на покупку жилья

Конституционный Суд постановил распространить иммунитет на деньги, полученные от продажи единственного ипотечного жилья банкрота. Остаток средств исключат из конкурсной массы, чтобы должник смог приобрести новое жилье.

Антон Свирякин
Налоговые изменения 2025

Налоговые перспективы на 2025 год. Налогообложение бизнеса

Какими будут налоговые ставки для бизнеса в 2025 году и останется ли у налогоплательщиков желание заниматься оптимизацией налогов.

Учет у ИП на ОСНО

ИП на ОСНО учитывают доходы и расходы по правилам от 2002 года

ИП на общем режиме платят НДФЛ. Доходы уменьшаются на профессиональный налоговый вычет. При этом размер вычета не может быть больше размера доходов. То есть убытки не учитываются.

1

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Банки

Центробанк назвал платежный рынок России одним из самых технологичных в мире

Регулятор вместе с банками планирует усовершенствовать работу цифровых финансовых сервисов.

Интересные материалы

Ак Барс Банк
Кредитование

Как бизнесу оптимизировать кредитную нагрузку

Развитие бизнеса часто требует привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Многие предприниматели обращаются за кредитами, чтобы закупить новое оборудование или запустить инновационный проект. При этом важно знать, как оптимизировать кредитную нагрузку, чтобы эффективно использовать заемные средства и снизить риски неплатежеспособности.

Как бизнесу оптимизировать кредитную нагрузку