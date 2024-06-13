Как оплатить инвойс из России — ищем работающую схему по переводам за рубеж

Если вы работаете с иностранными поставщиками или бизнес-партнерами, у вас не раз возникал вопрос, как оплатить инвойс в условиях отключения большинства крупных банков от SWIFT. Проблемы с платежами возникают даже у тех банков, которые не отключены и избежали санкций — переводы теряются или зависают. Рассказываем подробно, с какими сложностями при отправке платежей за границу сталкиваются сегодня россияне и как найти решение.

Актуальная ситуация на рынке международных переводов

Провели небольшое расследование и собрали несколько реальных историй о том, с какими проблемами сталкиваются клиенты российских банков при отправке денег за границу.

*Сохранена орфография и пунктуация в сообщениях пользователей Телеграм-каналов по тематике SWIFT-переводов из РФ.

Иван: Тинькофф до сих пор утверждает что платежи исправно доходят)

Многие банки не озвучивают наличие проблем. На сайте и в офисе есть информация об услуге, она включена в сборник тарифов, а в службе поддержки говорят, что работает штатно. Но на практике все заканчивается потерей платежа в пути или разворотом.

Антон: Риск есть всегда, у меня 1 млн юаней потерялся в втб с 21 февраля, и что толку, втб говорит мы свои обязательства выполнили, читайте договор о банковском обслуживании.

Деньги не дошли или идут очень долго, точных сроков поступления перевода в банке не называют. Приходится подавать заявление на розыск платежа или самостоятельно обращаться в банк-корреспондент за ответом, на каком этапе утеряны средства.

Илья: Турецкие банки платежи из России от юр.лиц принимают, но с трудом. Санкционные коды можно не отправлять, вернут. Несанкционные. Нужно местным туркам идти в банк и объяснять, что платежи за эти товары от этого покупателя не ограничены санкциями. Иначе, с вероятностью процентов 70, платеж развернут, не глядя.

Необходимо в платежном поручении указывать только те коды, которые относятся к товарам и продукции, не попавшим под санкции. Иначе платеж заблокируют и вернут обратно. Но даже если указать правильные коды, нередко инициируют проверку и требуют пояснительные документы от получателя денег.

VelvaS: Банк АТБ до июля счета не открывают. Просто не открывают пока и причем из-за того, что платежи не проходят. Так в отделении сказали. А у колл-центра все хорошо😃

Банк временно не открывает валютный счет новым клиентам в России.

Денис: 29.02 платеж ушел из Финама в Банк Шанхая. Сегодня вернули. На возврат и поиск не писал.

Платеж возвращается обратно, банк-корреспондент в стране получения отказывается принимать перевод из России.

Артем: Где перевод никто не знает. Пишут только что «не потерян», писал и запрос на уточнение и на возврат, корреспондент присылал запрос информации, сразу же был направлен ответ (15 марта).

Средства доходят до корреспондента, где замораживаются на неопределенный срок.

Андрей: Через третьи страны кто-то пробовал? Казахстан, Узбекистан? Проходят платежи? Вчера новость прошла, что платежи туда идут с задержками в 2–3 недели.

Страны СНГ опасаются вторичных санкций и тоже длительно проверяют платежи, блокируют или разворачивают.

Ульяна: Деньги ушли сразу. через три недели пришло уточнение, я заполнила. через неделю написала в банк, а они: вам лучше подать на возврат т.к под этим кодом могут быть товары подлежащие лицензированию. А нельзя мне это было сразу сказать! То есть если бы я не спросила, сидела бы ждала у моря погоды. Ощущение того что они никуда не уходили.

Перевод дошел до адресата, но заблокирован банком-получателя. Требуют документы о происхождении денег, за какой товар была оплата, сроков окончания проверки и разморозки суммы на счете партнера не озвучивают.

Сергей: Знакомый знакомого говорил что у них с ББР за услуги платеж проскакивал. Но тут как лотерея. Чей то опыт не факт что будет так же.

Серьезность проблем с банковскими переводами растет с каждым днем, угадать, что будет с конкретным платежом, дойдет или не дойдет, точно невозможно.

Какие схемы отправки средств за рубеж реально работают

Сложности с международными банковскими переводами становятся реальным препятствием в ведении бизнеса с зарубежными партнерами. А для физических лиц теперь непросто оплатить отель, покупку авто или другие товары и услуги иностранных поставщиков. Люди ищут альтернативные варианты, транзитные схемы или банки, которые еще доставляют деньги за границу. Например:

VelvaS: Интересно, а есть какие-то легальные способы оплаты юр – юр кроме банковского перевода? Через биржу там или еще что?

Криптовалюта подойдет для расчетов с физическими лицами, для бизнеса — это не совсем релевантный метод. В РФ и многих других странах этот платежный метод не признан легальным.

Amelie: Добрый день, подскажите у кого из какого банка в последнюю неделю дошли деньги в юанях? отправляю на свой счет в Тайланде, вернулись( может другой банк посоветуете, или китайцы тоже теперь сильно санкций бояться...

Практически у любого российского банка, не попавшего под санкции и продолжающего работу с системой SWIFT, есть услуга международных переводов. Но фактически банк не отвечает за результат и действия кредитных организаций в стране назначения.

Тимур: Может у кого-то есть в этом чате компания в Тайланде и он поделиться всеми нюансами местного законодательства.

Открытие компании или филиала в другой стране, чтобы без ограничений совершать платежи транзитом, — это не только дополнительные расходы. Необходимы консультации юриста и специалиста по налогам, которые разбираются в законах выбранного государства. Иначе проблема с платежами может заметно масштабироваться в нарушение законодательства со всеми вытекающими последствиями.

Александр: Может кто сталкивался??? Оплачивали инвойс в 💲, в Ю.Корею из СПб. Деньги висят уже три недели, дойти не могут до адресата, где-то затерялись. Что делать?

Подобных ситуаций тысячи. Примеров успешных доставок денег за границу нашлось не так много, но они есть:

Вадим: Добрый день! В пятницу отправил доллары в США через MoneyPort, дошли до получателя менее чем за сутки. Отправлял на юр. лицо, сумма — 3464,63$. В моем случае, вопрос с комиссией 5,5%+1,5% не стоял, так как надо было просто оплатить инвойс как можно быстрей. Если надо отправить платеж быстро, однозначно рекомендую.

или

Оксана: Вчера рискнула перевести деньги через MoneyPort в США. До этого переводила из Райфазена. Но в связи с увеличением минимальной суммы до 10000$ пришлось искать альтернативные способы. Из-за разницы во времени результат узнала только сегодня. Деньги зачислены на счет через Paypal.

Работать с российскими банками с целью международных транзакций становится все труднее. Нашли массу правдивых примеров в чатах. Даже те кредитные организации, которые не попали в санкционные списки, сталкиваются с нежеланием иностранных корреспондентов сотрудничать

Все политические интриги напрямую сказываются на клиентах банков. Хорошо, что остаются альтернативные схемы отправить деньги за рубеж.

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