Сотрудник сменил фамилию: что делать

Разберем, что делать кадровику, когда сотрудник сменил фамилию.

Какие документы должен предъявить сотрудник для подтверждения смены фамилии/имени

При смене фамилии или имени сотрудник должен представить оригиналы документов, которые подтверждают смену личных данных, как правило, это:

паспорт, в котором указаны новые фамилия или имя сотрудника;

свидетельство о заключении (расторжении) брака или о перемене имени.

Как правильно вносить изменения в трудовую книжку

В случае ведения бумажной трудовой книжки нужно внести изменения. Для этого необходимо на титульном листе зачеркнуть одной чертой прежние данные и вписать новые.

Реквизиты подтверждающих документов указывают на внутренней стороне обложки трудовой книжки.

Какие документы можно не менять

Законодательство не требует, чтобы работодатели вносили изменения в связи со сменой фамилии в табель учета рабочего времени, график отпусков и другие кадровые документы. Кадровику необязательно менять фамилию работника в книге учета движения трудовых книжек.

В какую документацию вносить изменения нужно

Если компания-работодатель участвует в зарплатном проекте банка, то для замены карты необходимо направить специальное заявление на перевыпуск, указав в нем новые сведения о сотруднике.

При заключении договора добровольного медицинского страхования (ДМС) документы для замены полиса оформляет также работодатель.

А вот полис ОМС работник меняет самостоятельно. Об этом его нужно предупредить.

Если сотрудник представляет интересы компании на основании доверенности, то ему необходимо выдать новую доверенность. А если на сотрудника была выпущена машиночитаемая доверенность (МЧД), ее также нужно переоформить.

Чтобы поменять фамилию или имя для СНИЛС, в СФР подается заявление по форме АДВ-2. Подать это заявление работник может самостоятельно либо через работодателя.