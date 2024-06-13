Сотрудник сменил фамилию: что делать

Какие документы должен предъявить сотрудник для подтверждения смены фамилии/имени
При смене фамилии или имени сотрудник должен представить оригиналы документов, которые подтверждают смену личных данных, как правило, это:
паспорт, в котором указаны новые фамилия или имя сотрудника;
свидетельство о заключении (расторжении) брака или о перемене имени.
Как правильно вносить изменения в трудовую книжку
В случае ведения бумажной трудовой книжки нужно внести изменения. Для этого необходимо на титульном листе зачеркнуть одной чертой прежние данные и вписать новые.
Реквизиты подтверждающих документов указывают на внутренней стороне обложки трудовой книжки.
Какие документы можно не менять
Законодательство не требует, чтобы работодатели вносили изменения в связи со сменой фамилии в табель учета рабочего времени, график отпусков и другие кадровые документы. Кадровику необязательно менять фамилию работника в книге учета движения трудовых книжек.
В какую документацию вносить изменения нужно
Если компания-работодатель участвует в зарплатном проекте банка, то для замены карты необходимо направить специальное заявление на перевыпуск, указав в нем новые сведения о сотруднике.
При заключении договора добровольного медицинского страхования (ДМС) документы для замены полиса оформляет также работодатель.
А вот полис ОМС работник меняет самостоятельно. Об этом его нужно предупредить.
Если сотрудник представляет интересы компании на основании доверенности, то ему необходимо выдать новую доверенность. А если на сотрудника была выпущена машиночитаемая доверенность (МЧД), ее также нужно переоформить.
Чтобы поменять фамилию или имя для СНИЛС, в СФР подается заявление по форме АДВ-2. Подать это заявление работник может самостоятельно либо через работодателя.
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