₽ Заказать рекламу
Кадровый учет

Сотрудник сменил фамилию: что делать

Разберем, что делать кадровику, когда сотрудник сменил фамилию.
Сотрудник сменил фамилию: что делать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие документы должен предъявить сотрудник для подтверждения смены фамилии/имени

При смене фамилии или имени сотрудник должен представить оригиналы документов, которые подтверждают смену личных данных, как правило, это:

  • паспорт, в котором указаны новые фамилия или имя сотрудника;

  • свидетельство о заключении (расторжении) брака или о перемене имени.

Как правильно вносить изменения в трудовую книжку

В случае ведения бумажной трудовой книжки нужно внести изменения. Для этого необходимо на титульном листе зачеркнуть одной чертой прежние данные и вписать новые.

Реквизиты подтверждающих документов указывают на внутренней стороне обложки трудовой книжки.

Какие документы можно не менять

Законодательство не требует, чтобы работодатели вносили изменения в связи со сменой фамилии в табель учета рабочего времени, график отпусков и другие кадровые документы. Кадровику необязательно менять фамилию работника в книге учета движения трудовых книжек.

В какую документацию вносить изменения нужно

Если компания-работодатель участвует в зарплатном проекте банка, то для замены карты необходимо направить специальное заявление на перевыпуск, указав в нем новые сведения о сотруднике.

При заключении договора добровольного медицинского страхования (ДМС) документы для замены полиса оформляет также работодатель.

А вот полис ОМС работник меняет самостоятельно. Об этом его нужно предупредить.

Если сотрудник представляет интересы компании на основании доверенности, то ему необходимо выдать новую доверенность. А если на сотрудника была выпущена машиночитаемая доверенность (МЧД), ее также нужно переоформить.

Чтобы поменять фамилию или имя для СНИЛС, в СФР подается заявление по форме АДВ-2. Подать это заявление работник может самостоятельно либо через работодателя.

Начать дискуссию

Наталья Горячая
Налоговые изменения 2025

Упрощенка плюс НДС равно справедливость

Продолжаем читать проект закона, который вводит для упрощенцев обязанность платить НДС. Ибо одного раза мало. И двух, судя по комментариям, — тоже.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Проверки

Число индикаторов риска для проверки бизнеса выросло в 14 раз

Контрольные органы проверили 88 тысяч проверок в 2023 году, и поводом стало срабатывание индикаторов риска.

Бесплатно с Импорт

Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника

Разберем, как компании покупателю в налоговом и бухгалтерском учете отразить работу с посредником при импорте товаров из-за рубежа.

Бухгалтерский и налоговый учет импорта через посредника

Календарь вебинаров

11
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бесплатно с Персонифицированные сведения

Как сдавать персонифицированные сведения по обособленным подразделениям. Мини-курс

В сегодняшнем мини-курсе, за пару минут видео мы поговорим о том, кто должен сдавать персонифицированные сведения о физических лицах, узнаем о сроках подачи отчетности и условиях сдачи персонифицированных сведений по обособленным подразделениям.

Как сдавать персонифицированные сведения по обособленным подразделениям. Мини-курс
Уведомление по ЕНП

Уведомления, которые нужно сдать в июне 2024 года

УФНС напоминают о том, какие отчеты они ждут от бухгалтеров в июне 2024 года.

Уведомления, которые нужно сдать в июне 2024 года
УК РФ

По двум экономическим преступлениям повысили пороги ущерба

Профильный комитет Совета Федерации поддержал изменения в УК, направленные на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства и либерализацию уголовной ответственности за экономические преступления.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Кадровый учет

Трудовой договор по совместительству: образец 2024 года

В данной статье мы расскажем, нужно ли составлять трудовой договор с совместителем и как правильно заполнить контракт. Также вы сможете скачать примеры договоров с совместителями, разработанные сотрудниками сайта «Время Бухгалтера».

Трудовой договор по совместительству: образец 2024 года
Инвестиции

Центробанк: налог на прибыль должен стимулировать инвестиции

Эльвира Набиуллина считает, что государству стоит давать льготы и субсидии не только компаниям, которые берут кредиты, но и тем, кто привлекает средства с помощью инструментов фондового рынка.

Кадровый учет

Как отдыхаем в июне 2024 года и можно ли отказаться от работы в праздники

В июне россиян ждет еще одна сокращенная рабочая неделя из-за Дня России. Следующий некалендарный выходной для всей страны будет только в ноябре. Рассказываем, сколько в итоге получается рабочих дней, в каких регионах будут дополнительные выходные и какие правила по оплате работы в такие дни.

Как отдыхаем в июне 2024 года и можно ли отказаться от работы в праздники
Ведение бизнеса

10 роковых ошибок при создании бизнес-плана

Перед отправлением в путь бывалые путешественники тщательно прорабатывают маршрут, думают о том, что может понадобиться в дороге и где удобнее остановиться на ночлег, пытаются предусмотреть и предупредить различного рода сложности. Бизнес — тоже своего рода путешествие, в котором предприниматель ежедневно сталкивается с новыми вызовами, трудностями, а порой и опасностями.

10 роковых ошибок при создании бизнес-плана
Декретный отпуск

Минтруд пообещал увеличение декретных выплат

По словам главы Минтруда Антона Котякова, в 2025 году будет еще одно увеличение максимальных размеров декретных выплат.

Дробление бизнеса

За дробленку амнистируют только тех, кто консолидирует бизнес

В законопроекте № 639663-8 с донастройкой налоговой системы определили основные правила проведения амнистии за дробление бизнеса.

За дробленку амнистируют только тех, кто консолидирует бизнес

Разборы законов

1 316
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Малый и средний бизнес

Прошел Всероссийский правовой предпринимательский диктант: итоги

Участники правового предпринимательского диктанта успешно ответили на практические вопросы тестов. Организаторы специально включили задания, с которыми сталкивается бизнес ежедневно.

3
Налоги, взносы, пошлины

Если человек перестал быть ИП, с него все равно взыщут налоговые долги по бизнесу

Взыскание налоговой недоимки с ИП идет по одним нормам НК, с простого физлица – по другим. Но в любом случае ИП – это и есть физлицо, и он отвечает по своим долгам всем своим имуществом.

Банки

Сбер сделал платежные стикеры из натурального дерева

Стикеры выполнены из шпона натурального дуба и пахнут деревом. Их можно приклеить на мобильный телефон и бесконтактно оплачивать покупки, а также снимать наличные в банкоматах.

2
Управление персоналом

Цифра дня. Про кадровый голод

Более чем вдвое увеличилось число вакансий в категории «Без опыта, студенты» весной 2024 года по всей России по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Цифра дня. Про кадровый голод
Онлайн-кассы

При продаже товаров с полной предоплатой нужно формировать два чека ККТ. Но иногда не обязательно

При дистанционных способах продажи товаров — когда момент оплаты товара и его отправка происходят в разное время — нужно формировать два чека ККТ. Это следует из норм закона № 54-ФЗ.

Клерк
УСН

Как в 2024 году уменьшать налоги по УСН на страховые взносы

С прошлого года поменялись правила уменьшения налога по ПСН и УСН «доходы» на фиксированные взносы. По взносам ИП на УСН «доходы минус расходы» и взносам за работников правила прежние, но с поправкой на ЕНС.

Иллюстрация: RDNE Stock project/pexels

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Клерк
Финансовый анализ

Как повысить прибыльность бизнеса с помощью юнит-экономики

Юнит-экономика — это важнейшая концепция, которую должен понять любой владелец бизнеса, предприниматель или инвестор. Она обеспечивает всестороннее понимание финансового состояния компании и помогает принимать обоснованные решения.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Интересные материалы

Моё дело
РСВ

Новые контрольные соотношения по РСВ 2024

С начала 2024 года расчёт по страховым взносам сдают по новой форме. ФНС уже дважды обновила контрольные соотношения, по которым нужно проверять, правильно ли заполнен отчёт. Рассказываем, что изменилось, и каким нормам следовать.

Новые контрольные соотношения по РСВ 2024