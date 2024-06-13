Можно ли уволить сотрудника по собственному желанию, находящегося в отпуске

Ситуация
Сотрудник написал заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск 17 мая на две недели с 19 июня по 2 июля. Этот же сотрудник принес заявление об увольнении по собственному желанию 7 июня с отработкой в 2 недели (дата увольнения 21 июня).
Вопрос
Можно ли уволить сотрудника 21 июня, если в эту дату он будет находиться в отпуске?
Ответ эксперта
Да, уволиться по собственному желанию можно в любой момент, в том числе, находясь в отпуске. Запрет на увольнение в период отпуска распространяется только на инициативу работодателя.
Последовательность процедуры увольнения и расчета с сотрудником
1. Договоренность с сотрудником:
Если у руководителя с работником нет никаких конфликтов, можно попробовать договориться и переписать заявления.
Сотрудник может написать заявление на предоставление отпуска с последующим увольнением. В этом случае дата увольнения будет зависеть от количества накопившихся дней отпуска, а окончательный расчет будет произведен перед отпуском. Форма ЕФС-1 сдается в день издания приказа или на следующий рабочий день.
Либо оставить прежнее заявление на увольнение, а заявление на отпуск написать на три дня (с 19 по 21 июня).
2. Если переписать заявление нет возможности:
Уволить сотрудника необходимо 21 июня, даже несмотря на то, что он находится в отпуске.
В день увольнения (21 июня) вы обязаны:
Выплатить сотруднику зарплату.
Выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск, если она накопилась.
Выдать трудовую книжку.
Если сотрудник не приходит за трудовой книжкой, необходимо отправить ему по почте уведомление.
Форма ЕФС-1 сдается 21 июня либо на следующий рабочий день.
Заключение
Увольнение сотрудника по собственному желанию в период отпуска возможно, если соблюдены все формальности. Важно договориться с сотрудником о корректировке заявлений для удобства обеих сторон. Если это невозможно, необходимо следовать установленной процедуре увольнения и расчета. В любом случае, соблюдение законодательства и взаимное уважение помогут избежать конфликтных ситуаций.
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