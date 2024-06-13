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Трудовые отношения

Можно ли уволить сотрудника по собственному желанию, находящегося в отпуске

В этой статье рассмотрим вопрос увольнения сотрудника по собственному желанию, находящегося в отпуске. Также обсудим последовательность процедуры увольнения и расчета с сотрудником в данной ситуации.

Ситуация

Сотрудник написал заявление на ежегодный оплачиваемый отпуск 17 мая на две недели с 19 июня по 2 июля. Этот же сотрудник принес заявление об увольнении по собственному желанию 7 июня с отработкой в 2 недели (дата увольнения 21 июня).

Вопрос

Можно ли уволить сотрудника 21 июня, если в эту дату он будет находиться в отпуске?

Ответ эксперта

Да, уволиться по собственному желанию можно в любой момент, в том числе, находясь в отпуске. Запрет на увольнение в период отпуска распространяется только на инициативу работодателя.

Последовательность процедуры увольнения и расчета с сотрудником

1. Договоренность с сотрудником:

  • Если у руководителя с работником нет никаких конфликтов, можно попробовать договориться и переписать заявления.

  • Сотрудник может написать заявление на предоставление отпуска с последующим увольнением. В этом случае дата увольнения будет зависеть от количества накопившихся дней отпуска, а окончательный расчет будет произведен перед отпуском. Форма ЕФС-1 сдается в день издания приказа или на следующий рабочий день.

  • Либо оставить прежнее заявление на увольнение, а заявление на отпуск написать на три дня (с 19 по 21 июня).

2. Если переписать заявление нет возможности:

  • Уволить сотрудника необходимо 21 июня, даже несмотря на то, что он находится в отпуске.

  • В день увольнения (21 июня) вы обязаны:

    • Выплатить сотруднику зарплату.

    • Выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск, если она накопилась.

    • Выдать трудовую книжку.

  • Если сотрудник не приходит за трудовой книжкой, необходимо отправить ему по почте уведомление.

  • Форма ЕФС-1 сдается 21 июня либо на следующий рабочий день.

Заключение

Увольнение сотрудника по собственному желанию в период отпуска возможно, если соблюдены все формальности. Важно договориться с сотрудником о корректировке заявлений для удобства обеих сторон. Если это невозможно, необходимо следовать установленной процедуре увольнения и расчета. В любом случае, соблюдение законодательства и взаимное уважение помогут избежать конфликтных ситуаций.

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Трудовые отношения

Можно ли уволить сотрудника по собственному желанию, находящегося в отпуске

В этой статье рассмотрим вопрос увольнения сотрудника по собственному желанию, находящегося в отпуске. Также обсудим последовательность процедуры увольнения и расчета с сотрудником в данной ситуации.

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