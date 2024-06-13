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Зарплата

Можно ли выплатить зарплату работнику в выходной день в 2024 году

Компания выплатила зарплату не накануне выходного дня, а в сам выходной день. Разбираемся, является ли это нарушением закона.
Можно ли выплатить зарплату работнику в выходной день в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Компания выплатила зарплату не накануне выходного дня, а в сам выходной день. Является ли это нарушением закона?

Почему так делать нельзя

Все работодатели (физические лица и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности) в трудовых отношениях с работниками обязаны руководствоваться положениями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права (ст. 11 ТК).

В статье 136 ТК написано, что при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. Норма является императивной, т.е. обязательной к исполнению именно в таком виде.

Таким образом, выплата заработной платы в выходной день, а не накануне будет являться нарушением трудового законодательства.

Работнику придется заплатить компенсацию

При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, работодатель обязан выплатить ее с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки ЦБ от начисленных, но не выплаченных в срок сумм и (или) не начисленных своевременно сумм в случае, если вступившим в законную силу решением суда было признано право работника на получение неначисленных сумм, за каждый день задержки начиная со дня, следующего за днем, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении в соответствии с законом, коллективным договором, иным ЛНА, трудовым договором, по день фактического расчета включительно.

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

Посчитать проценты можно в нашем калькуляторе.

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. Обязанность по выплате этой денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя (ст. 236 ТК).

А еще работодателя могут оштрафовать

За невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений (если указанные действия не содержат уголовно наказуемого деяния), предусмотрена ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП в виде предупреждения или штрафа в размере:

  • от 10 000 до 20 000 руб. — для должностных лиц;

  • от 1 000 до 5 000 руб. — для индивидуальных предпринимателей;

  • от 30 000 до 50 000 руб. — для юридических лиц.

Лицо, которое ранее подвергалось административному наказанию по ч. 6 ст. 5.27 КоАП и повторно совершило аналогичное правонарушение, может быть привлечено к ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП (если действия лица не содержат уголовно наказуемого деяния). В этом случае ему грозит наказание:

  • штраф в размере от 20 000 до 30 000 руб. или дисквалификация на срок от одного года до трех лет — для должностных лиц;

  • штраф в размере от 10 000 до 30 000 руб. — для индивидуальных предпринимателей;

  • штраф в размере от 50 000 до 100 000 руб. — для юридических лиц.

Вывод

Даже если у вас есть возможность выплачивать зарплату в выходной день работника, делать этого не следует. Выплатить положенные деньги надо накануне выходного.

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