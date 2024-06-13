Как фрилансеру стать конкурентоспособным на международных рынках

Фриланс-среда, пожалуй, наиболее конкурентная, потому что порог входа минимальный. Кто угодно может создать аккаунт и поставить стоимость услуг ниже рынка. Проблема в том, что качество таких услуг оставляет желать лучшего: для заказчика, который видит, что одна и та же услуга стоит $20 и $60, всегда найдется повод задуматься: «А правда ли этот исполнитель столько стоит?».

Поэтому каждому фрилансеру необходимо регулярно проводить ряд мероприятий с целью повышения своей конкурентоспособности. Единственный способ оставаться на рынке — это повышать необходимые компетенции и выставлять адекватные цены.

Юлия Батальцева, директор по маркетингу EasyStaff, рассматривает, как оценить свою конкурентоспособность и увеличить ее.

Все держится на анализе рынка

Ваша конкурентоспособность зависит от рынка, на котором вы работаете.

Банальный пример: программист из СНГ конкурирует с остальными программистами во всем — в цене, опыте, проектах. То есть, его предложение может ничем не отличаться от других. Когда же он заходит на рынок Европы, прежде высокая для СНГ ставка становится средней или даже низкой на дорогом зарубежном рынке. Местные исполнители не могут предложить такой же выгодный рейт, поэтому конкурентоспособность повышается.

Рынок фрилансеров — это, грубо говоря, платформа, на которой они регистрируются — от Upwork до EasyBusy. На любой бирже можно оценить свои возможности по следующим параметрам.

Средняя ставка в час/за проект. Сколько стоит ваш час? Сравните эту цену с тем, что предлагают остальные фрилансеры. Параллельно оцените, какими опытом/навыками они обладают, сколько лет они работают на бирже, сколько заказов выполнили. Так вы поймете, насколько дорого/дешево вы оцениваете свои услуги.

Кто ваши конкуренты. Здесь следует обратить внимание на то, чем вы выгодно от них отличаетесь. Выберите нескольких топовых фрилансеров в нише. Просмотрите их проекты и как они о них говорят. Вероятно, вы увидите, что они указывают в проектах то, что вы не замечали в собственных работах. Или вы поймете, что ваши проекты интереснее, чем их работы. Это следует отметить в том, как вы опишете свое портфолио на сайте.

Анализ тенденций и потребностей рынка. Не на всех биржах есть опция просмотреть все задачи, которые опубликовали заказчики. Если вы работаете на бирже, где это возможно, оцените, какие задачи преобладают в вашей или смежных нишах. Есть ли у вас такие навыки? Есть ли у вас проекты, которые можно было бы включить в портфолио? Если вы видите, что подходите под популярные задачи, значит, вы на своем месте.

Развиваем навыки и нарабатываем опыт

Фрилансеры отличаются от сотрудников в штате в первую очередь тем, что учатся гораздо больше и чаще, чем наемные работники. Это происходит потому, что от количества актуальных навыков зависит доход фрилансера, в то время как сотрудник выигрывает общей экспертизой, релевантной для данного коллектива и места работы.

Определение востребованных на международном рынке навыков. Разобраться с тем, что сейчас актуально и где у вас пробелы в знаниях, помогает насмотренность — на коллег, конкурентов, проекты заказчиков.

Можно ориентироваться, например, на популярные награды и премии в индустрии — например, Webby Awards для дизайнеров веб-сайтов и мобильных версий. Перечень навыков, необходимых для достижения награды, может стать вашим ориентиром в профессиональном росте.

Получение сертификатов и прохождение курсов для повышения квалификации. Дополнительное образование — необходимое условие успеха на фрилансе. Не всегда можно самому почитать статьи, чтобы чему-то научиться. Наконец, «самоучки» часто отталкивают заказчика, потому что не понятно, как человек учился и что по итогу умеет. Поэтому информация о пройденных курсах и сертификаты выглядят значимее для заказчика.

Создание портфолио, демонстрирующего международный опыт. Если вы выходите на фриланс-платформу, то, скорее всего, конкурируете не только с теми, кто говорит и заказывает проекты на вашем языке, но и появляетесь перед глазами иностранных заказчиков.

Это значит, что ваше портфолио должно отражать готовность работать с иностранцами: проекты должны быть расписаны цифрами с использованием международных терминов. Так, любой ваш проект можно будет понять и оценить по достоинству.

Здесь же следует отметить, что английский язык сегодня — важнейший базовый навык фрилансера. Уверенное владение языком позволит понимать проекты, грамотно презентовать себя и отстаивать свою позицию.

Как оптимизировать профиль фрилансера так, чтобы стать конкурентоспособным

Изначально заказчик видит вас как карточку на платформе фрилансеров. Если она создана и оформлена правильно, то обязательно будет превращать большую часть просмотров в клиентов. Но что нужно делать?

Начните с подробного описания резюме и создания качественного визуального портфолио, демонстрирующего ваши лучшие работы. На каждой платформе — свои фишки, которые необходимо учитывать при создании профиля.

Внимательно оцените профили конкурентов — как топовых исполнителей, так и наименее известных. В чем отличия? Что вы можете забрать на свою страничку? Например, программист может включить ссылки на реализованные проекты, а дизайнер — фотографии визуалов.

Позаботьтесь об отзывах и рейтинге, ведь это повысит доверие к вам со стороны международных клиентов. При этом отзывы должны быть разного качества и «живыми». Многие стесняются просить клиентов делиться обратной связью, но это нормальная практика — заказчики понимают, что их отзывы действительно помогают вам становиться известнее.

Задумайтесь, копирайтер может иметь рейтинг 4,9 из 5 с 80 отзывами, что будет убедительным аргументом в его пользу (чем у другого копирайтера с таким же рейтингом, но с 10 отзывами).

Получайте и публикуйте профильные сертификаты, подтверждающие ваши навыки . Зарубежные заказчики ну очень ценят самообразование и «задокументированные компетенции». Например, дизайнер может иметь сертификаты Adobe Creative Cloud, а программист — сертификаты Microsoft или PMP.

Регулярно публикуйте актуальные кейсы, статьи и другие достижения. Персональный блог в том же LinkedIn или Medium не только повысит вашу экспертность онлайн, но и разнообразит опыт.

Используйте ключевые слова и оптимизируйте описание профиля для видимости. Если вы понимаете, как работают алгоритмы выдачи, то используйте это знание для продвижения. Наполнение профиля структурированной информацией с использованием ключевых слов, а также заполнение всех полей поможет алгоритмам платформы оценивать ваш профиль как подходящий наиболее часто.

Не забываем про личный бренд и продвижение

Мы все чаще слышим сочетание «личный бренд», поэтому относимся предвзято. На самом деле, это чуть ли ни самый ключевой фактор-показатель экспертности для любого фрилансера (особенно международного). Личный бренд позволяет выделиться среди конкурентов и убедительно демонстрировать свою экспертизу потенциальным клиентам.

Что стоит учитывать при продвижении?

Определите свою ключевую специализацию. Важно выбрать одну или несколько ключевых сфер, в которых вы обладаете экспертизой, и сосредоточиться на них. Это поможет вам стать «экспертом номер один» в определенной нише и привлекать больше клиентов, готовых платить премиум-цену за ваши услуги.

Например, если вы дизайнер, то возможно ваша ключевая специализация — брендинг для индустрии моды. Ведите соцсети, где будете демонстрировать лучшие работы — логотипы, упаковку, айдентику для fashion-брендов.

Активно развивайте свое присутствие в профессиональных социальных сетях . LinkedIn будет отличной платформой для демонстрации экспертизы и установления деловых контактов. Публикуйте тематические посты, делитесь инсайтами и экспертными комментариями. Также можно вести тематический блог или канал на YouTube, чтобы еще больше раскрыть свою компетентность. Так, если вы программист, можете вести свой канал на YouTube, публикуя обучающие видео по JavaScript и React (обязательно на английском). Это и клиентов привлечет, и в поисковой выдаче проявит.

Участвуйте в онлайн-сообществах и форумах, связанных с фрилансом. Если вас видно и слышно в профессиональном сообществе, то вы серьезно увеличиваете готовность заказчика сотрудничать.

Как правило, вместе с публичностью приходит и ответственность за свою работу, поэтому исполнители с живыми аккаунтами на биржах и в соцсетях, а также со страницами в блогах кажутся наиболее благонадежными и профессиональными.

Работа на фрилансе означает высокую конкуренцию по всему миру. Чтобы ее выдерживать, исполнителям следует внимательно относиться к тому, что они умеют и как выглядят онлайн.

Регулярное обучение и получение дополнительных навыков помогают оставаться в курсе последних трендов и предлагать заказчикам наиболее актуальные решения. Глубина знаний, уровень навыков и известность в индустрии являются основанием для выдающейся конкурентоспособности фрилансера, которая может обеспечить ему базу клиентов и финансовую стабильность.