₽ Заказать рекламу
Личный бренд

Как фрилансеру стать конкурентоспособным на международных рынках

Фриланс-среда, пожалуй, наиболее конкурентная, потому что порог входа минимальный. Кто угодно может создать аккаунт и поставить стоимость услуг ниже рынка. Проблема в том, что качество таких услуг оставляет желать лучшего: для заказчика, который видит, что одна и та же услуга стоит $20 и $60, всегда найдется повод задуматься: «А правда ли этот исполнитель столько стоит?».
Как фрилансеру стать конкурентоспособным на международных рынках
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Поэтому каждому фрилансеру необходимо регулярно проводить ряд мероприятий с целью повышения своей конкурентоспособности. Единственный способ оставаться на рынке — это повышать необходимые компетенции и выставлять адекватные цены.

Юлия Батальцева, директор по маркетингу EasyStaff, рассматривает, как оценить свою конкурентоспособность и увеличить ее.

Все держится на анализе рынка

Ваша конкурентоспособность зависит от рынка, на котором вы работаете.

Банальный пример: программист из СНГ конкурирует с остальными программистами во всем — в цене, опыте, проектах. То есть, его предложение может ничем не отличаться от других. Когда же он заходит на рынок Европы, прежде высокая для СНГ ставка становится средней или даже низкой на дорогом зарубежном рынке. Местные исполнители не могут предложить такой же выгодный рейт, поэтому конкурентоспособность повышается.

Рынок фрилансеров — это, грубо говоря, платформа, на которой они регистрируются — от Upwork до EasyBusy. На любой бирже можно оценить свои возможности по следующим параметрам.

  • Средняя ставка в час/за проект. Сколько стоит ваш час? Сравните эту цену с тем, что предлагают остальные фрилансеры. Параллельно оцените, какими опытом/навыками они обладают, сколько лет они работают на бирже, сколько заказов выполнили. Так вы поймете, насколько дорого/дешево вы оцениваете свои услуги.

  • Кто ваши конкуренты. Здесь следует обратить внимание на то, чем вы выгодно от них отличаетесь. Выберите нескольких топовых фрилансеров в нише. Просмотрите их проекты и как они о них говорят. Вероятно, вы увидите, что они указывают в проектах то, что вы не замечали в собственных работах. Или вы поймете, что ваши проекты интереснее, чем их работы. Это следует отметить в том, как вы опишете свое портфолио на сайте.

  • Анализ тенденций и потребностей рынка. Не на всех биржах есть опция просмотреть все задачи, которые опубликовали заказчики. Если вы работаете на бирже, где это возможно, оцените, какие задачи преобладают в вашей или смежных нишах. Есть ли у вас такие навыки? Есть ли у вас проекты, которые можно было бы включить в портфолио? Если вы видите, что подходите под популярные задачи, значит, вы на своем месте.

Развиваем навыки и нарабатываем опыт

Фрилансеры отличаются от сотрудников в штате в первую очередь тем, что учатся гораздо больше и чаще, чем наемные работники. Это происходит потому, что от количества актуальных навыков зависит доход фрилансера, в то время как сотрудник выигрывает общей экспертизой, релевантной для данного коллектива и места работы.

  • Определение востребованных на международном рынке навыков.

    Разобраться с тем, что сейчас актуально и где у вас пробелы в знаниях, помогает насмотренность — на коллег, конкурентов, проекты заказчиков.

Можно ориентироваться, например, на популярные награды и премии в индустрии — например, Webby Awards для дизайнеров веб-сайтов и мобильных версий. Перечень навыков, необходимых для достижения награды, может стать вашим ориентиром в профессиональном росте.  

  • Получение сертификатов и прохождение курсов для повышения квалификации.

    Дополнительное образование — необходимое условие успеха на фрилансе. Не всегда можно самому почитать статьи, чтобы чему-то научиться. Наконец, «самоучки» часто отталкивают заказчика, потому что не понятно, как человек учился и что по итогу умеет. Поэтому информация о пройденных курсах и сертификаты выглядят значимее для заказчика.

  • Создание портфолио, демонстрирующего международный опыт.

    Если вы выходите на фриланс-платформу, то, скорее всего, конкурируете не только с теми, кто говорит и заказывает проекты на вашем языке, но и появляетесь перед глазами иностранных заказчиков.

Это значит, что ваше портфолио должно отражать готовность работать с иностранцами: проекты должны быть расписаны цифрами с использованием международных терминов. Так, любой ваш проект можно будет понять и оценить по достоинству.

Здесь же следует отметить, что английский язык сегодня — важнейший базовый навык фрилансера. Уверенное владение языком позволит понимать проекты, грамотно презентовать себя и отстаивать свою позицию.

Как оптимизировать профиль фрилансера так, чтобы стать конкурентоспособным 

Изначально заказчик видит вас как карточку на платформе фрилансеров. Если она создана и оформлена правильно, то обязательно будет превращать большую часть просмотров в клиентов. Но что нужно делать?

  • Начните с подробного описания резюме и создания качественного визуального портфолио, демонстрирующего ваши лучшие работы.

    На каждой платформе — свои фишки, которые необходимо учитывать при создании профиля.

Внимательно оцените профили конкурентов — как топовых исполнителей, так и наименее известных. В чем отличия? Что вы можете забрать на свою страничку? Например, программист может включить ссылки на реализованные проекты, а дизайнер — фотографии визуалов.

  • Позаботьтесь об отзывах и рейтинге, ведь это повысит доверие к вам со стороны международных клиентов.

    При этом отзывы должны быть разного качества и «живыми». Многие стесняются просить клиентов делиться обратной связью, но это нормальная практика — заказчики понимают, что их отзывы действительно помогают вам становиться известнее.

Задумайтесь, копирайтер может иметь рейтинг 4,9 из 5 с 80 отзывами, что будет убедительным аргументом в его пользу (чем у другого копирайтера с таким же рейтингом, но с 10 отзывами).

  • Получайте и публикуйте профильные сертификаты, подтверждающие ваши навыки.

    Зарубежные заказчики ну очень ценят самообразование и «задокументированные компетенции». Например, дизайнер может иметь сертификаты Adobe Creative Cloud, а программист — сертификаты Microsoft или PMP.

  • Регулярно публикуйте актуальные кейсы, статьи и другие достижения.

    Персональный блог в том же LinkedIn или Medium не только повысит вашу экспертность онлайн, но и разнообразит опыт. 

  • Используйте ключевые слова и оптимизируйте описание профиля для видимости.

    Если вы понимаете, как работают алгоритмы выдачи, то используйте это знание для продвижения. Наполнение профиля структурированной информацией с использованием ключевых слов, а также заполнение всех полей поможет алгоритмам платформы оценивать ваш профиль как подходящий наиболее часто.

Не забываем про личный бренд и продвижение

Мы все чаще слышим сочетание «личный бренд», поэтому относимся предвзято. На самом деле, это чуть ли ни самый ключевой фактор-показатель экспертности для любого фрилансера (особенно международного). Личный бренд позволяет выделиться среди конкурентов и убедительно демонстрировать свою экспертизу потенциальным клиентам.

Что стоит учитывать при продвижении?

  • Определите свою ключевую специализацию. Важно выбрать одну или несколько ключевых сфер, в которых вы обладаете экспертизой, и сосредоточиться на них. Это поможет вам стать «экспертом номер один» в определенной нише и привлекать больше клиентов, готовых платить премиум-цену за ваши услуги.

Например, если вы дизайнер, то возможно ваша ключевая специализация — брендинг для индустрии моды. Ведите соцсети, где будете демонстрировать лучшие работы — логотипы, упаковку, айдентику для fashion-брендов. 

  • Активно развивайте свое присутствие в профессиональных социальных сетях. LinkedIn будет отличной платформой для демонстрации экспертизы и установления деловых контактов.

    Публикуйте тематические посты, делитесь инсайтами и экспертными комментариями. Также можно вести тематический блог или канал на YouTube, чтобы еще больше раскрыть свою компетентность. Так, если вы программист, можете вести свой канал на YouTube, публикуя обучающие видео по JavaScript и React (обязательно на английском). Это и клиентов привлечет, и в поисковой выдаче проявит. 

  • Участвуйте в онлайн-сообществах и форумах, связанных с фрилансом. Если вас видно и слышно в профессиональном сообществе, то вы серьезно увеличиваете готовность заказчика сотрудничать.

Как правило, вместе с публичностью приходит и ответственность за свою работу, поэтому исполнители с живыми аккаунтами на биржах и в соцсетях, а также со страницами в блогах кажутся наиболее благонадежными и профессиональными.

Работа на фрилансе означает высокую конкуренцию по всему миру. Чтобы ее выдерживать, исполнителям следует внимательно относиться к тому, что они умеют и как выглядят онлайн.

Регулярное обучение и получение дополнительных навыков помогают оставаться в курсе последних трендов и предлагать заказчикам наиболее актуальные решения. Глубина знаний, уровень навыков и известность в индустрии являются основанием для выдающейся конкурентоспособности фрилансера, которая может обеспечить ему базу клиентов и финансовую стабильность. 

Василий

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»

Если вы видите это сообщение, значит продвижение работает.

Ещё раз: как продвигать свои посты на «Клерке»
10

Начать дискуссию

Общество

Закон будет регулировать БАДы как лекарства

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который установит критерии качества биологически активных добавок (БАДов).

2

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Маркировка товаров

Производители косметики и бытовой химии могут возместить половину расходов на маркировку

Представители малого и среднего бизнеса, которые производят косметику и бытовую химию, могут подать заявку до 1 октября и возместить 50% затрат на покупку оборудования для маркировки.

Бесплатно с Кадровый учет

Как заменить сотрудника на время отпуска, декрета, больничного: три способа оформления в кадровом учете

Любой незаменимый работник может заболеть, уйти в отпуск, в декрет, в общем, может создаться такая ситуация, что его надо кем-то заменить. Рассказываем, какими способами это можно сделать.

Как заменить сотрудника на время отпуска, декрета, больничного: три способа оформления в кадровом учете

Календарь вебинаров

12
Лучшие спикеры, новый каждый день
Бесплатно с Счета-фактуры

Новые форматы счета-фактуры и УПД в 2024 году. Мини-курс

В мини-курсе разберем, как работать с новыми форматами счета-фактуры и УПД, правила отражения прослеживаемых товаров, сроки предоставления документов, особенности заполнения и когда обновленный формат станет обязательным.

Новые форматы счета-фактуры и УПД в 2024 году. Мини-курс
Учет в торговле

Когда скидки и премии для покупателей могут уменьшать базу по налогу на прибыль

Скидки или премии, в том числе за выполнение определенных условий договора, включаются во внереализационные расходы и уменьшают налоговую базу по прибыли.

Когда скидки и премии для покупателей могут уменьшать базу по налогу на прибыль
Право

Изменение вида разрешенного использования земельного участка

Один из ключевых параметров, характеризующих земельный надел, — это вид его разрешенного использования. Именно он определяет назначение объекта капстроительства, который можно будет возвести на данном участке. В нашем материале разберем, по каким правилам происходит перемена вида использования земли. Поговорим о том, как этот порядок отличается в зависимости от того, к какой категории принадлежит корректируемый вид использования.

Изменение вида разрешенного использования земельного участка

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Личный бренд

Как фрилансеру стать конкурентоспособным на международных рынках

Фриланс-среда, пожалуй, наиболее конкурентная, потому что порог входа минимальный. Кто угодно может создать аккаунт и поставить стоимость услуг ниже рынка. Проблема в том, что качество таких услуг оставляет желать лучшего: для заказчика, который видит, что одна и та же услуга стоит $20 и $60, всегда найдется повод задуматься: «А правда ли этот исполнитель столько стоит?».

Как фрилансеру стать конкурентоспособным на международных рынках
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: школьные контрольные будут занимать не больше 10% времени, пассажир решил в полете открыть дверь самолета, а у Павла Дурова расплавился телефон

Подготовили обзор главных событий дня — 10 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

4
Наталия Лукина
Отпуска

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по отпускам и участвуйте в розыгрыше приза

Лето началось, а значит началась сезонная «головная боль» бухгалтеров и кадровиков — оформление отпусков. Вот наша нескучная викторина, в которой вы можете проверить свои знания. Вопросы несложные, но иногда с подвохом. Будьте внимательны!

🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по отпускам и участвуйте в розыгрыше приза
11
Социальный вычет

Каждый год ФНС предоставляет вычеты многодетным семьям на 36 млрд рублей

Льготы по имущественным налогам семьи с детьми получают без заявлений, в автоматическом режиме.

Налоговые изменения 2025

Совфед намерен совершенствовать ко второму чтению законопроект о налоговой реформе

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев на ПМЭФ-2024 завил, что в основе совершенствования налоговой системы лежат принципы справедливости, сбалансированности и стабильности.

Экономика России

Правительство: МРОТ увеличится на 15%

С 2025 года минимальный размер оплаты труда вырастет на 15% и составит больше 22 тысяч рублей в месяц.

Разборы законов

1 320
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Инвестиции

Власти анонсировали запуск интернет-магазина «Женские инвестиции»

В России осенью появится интернет-магазин «Женские инвестиции» для женщин-предпринимателей и женщин-инвесторов.

3
Клерк
Карьера бухгалтера

Шпаргалка для бухгалтера на аутсорсе: топ полезных материалов на любой случай

Начиная работать самостоятельно, вам приходится решать множество сложных задач, с которыми вы раньше не сталкивались. Чтобы переход на аутсорс прошел гладко, и дальнейшая работа выстраивалась легко, нужно иметь под рукой подсказки. Рассказываем, где найти ответы на главные вопросы аутсорсера.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Государственные ведомства

Предприниматели смогут обращаться в госорганы только в электронном виде

С 2025 года Минцифры предлагает перевести все общение бизнеса с чиновниками в электронный формат.

2
Мотивация персонала

Цифра дня. Про зов природы

Больше трети компаний планируют летом провести корпоратив на природе.

Цифра дня. Про зов природы
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Для подтверждения НДС 0% по грузоперевозкам нужен не только контракт, но и документы к нему

При международных перевозках применяется ставка НДС 0%. Но ее надо подтвердить.

Первая Экспертная Бухгалтерия
Воинский учет

Как снять сотрудника с воинского учета в 2024

Отлаженный и правильно организованный воинский учет помогает компаниям собирать данные по призывникам и военнообязанным сотрудникам, отчитываться в военкоматы. Вовремя и без ошибок снять работника с воинского учета не менее важно, чем поставить — подсветили, как это сделать.

Как снять сотрудника с воинского учета в 2024

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
DAS Group
Маркетплейсы

Топ 7 проблем селлеров маркетплейсов и как финансист поможет их решить

Маркетплейсы сегодня очень популярны: большинство селлеров стремится продавать свои товары именно через них. Рассмотрим, какие проблемы чаще всего допускают селлеры в учете товаров на маркетплейсах и как их помогают решить специалисты по финансовому анализу и управлению.

Топ 7 проблем селлеров маркетплейсов и как финансист поможет их решить

Интересные материалы

Экономика России

Минфин: с начала года дефицит бюджета составил 983 млрд рублей

Доходы федерального бюджета выросли на 45,5%, а расходы — на 18,9%.

1