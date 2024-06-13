Цифра дня. Про зов природы

39% опрошенных работодателей уже начали планировать летний корпоратив для сотрудников:

33% компаний собираются потратить на празднование от 51 тыс. до 100 тыс. рублей.

27% представителей бизнеса хотят уложиться в диапазон от 101 тыс. до 200 тыс. рублей.

20% компаний назвали суммы в 50 тыс. рублей.

10% респондентов планируют потратить на летний корпоратив от 201 тыс. до 500 тыс. рублей.

6% — от 501 тыс. до 1 млн рублей.

4% участников исследования — более 1 млн рублей.

«Хорошо организованный летний корпоратив — мероприятие не только веселое, но и крайне полезное. Иногда самые креативные решения рождаются в «кулуарах», а не на еженедельном собрании, а сплоченность коллектива происходит не в офисе, а в неформальной обстановке, что увеличивает эффективность, личную ответственность за весь рабочий процесс и способствует плодотворной работе всего коллектива. Результатом корпоративного мероприятия становятся качественное улучшение общей атмосферы в коллективе, сплочение сотрудников в единую компанию и, как следствие, повышение общей производительности», — отметила Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру.

Самым популярным форматом участники опроса назвали выезд за город (73%), на втором месте по популярности оказались спортивные активности на природе (60%), на третьем — пикники на природе (60%).

47% опрошенных работодателей в качестве главного развлечения выбрали квест или приключенческую игру. 7% представителей проголосовали за круиз или морскую прогулку в летнее время. 6% проведут ужин в ресторане для коллектива (результаты исследования сервиса Работа.ру есть в распоряжении «Клерка»).

А у вас будет летний корпоратив? Поделитесь в комментарих.