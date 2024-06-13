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Учет в торговле

Когда скидки и премии для покупателей могут уменьшать базу по налогу на прибыль

Скидки или премии, в том числе за выполнение определенных условий договора, включаются во внереализационные расходы и уменьшают налоговую базу по прибыли.
Когда скидки и премии для покупателей могут уменьшать базу по налогу на прибыль
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Источник: Бухгалтерия.ру.

В состав внереализационных расходов бухгалтерия вправе включить расходы в виде премий и скидок, предоставленных покупателю на основании условий, определенных договором (пп. 19.1 п. 1 ст. 265 НК).

Это норма позволяет продавцу включать во внереализационные расходы премии, выплаченные покупателю за исполнение особых требований договора, и скидки, предоставленные на определенных условиях.

Например, и скидки, и премии могут быть предусмотрены договором и предоставляться в зависимости от объема закупок, частоты покупок, исполнения графика и т.п. В договоре с покупателем обязательно должны быть оговорены все условия предоставления скидок или выплаты премий.

Имейте в виду, в расходах можно учесть только те бонусы, которые предоставлены в рамках исполнения договора купли-продажи.

Если сторонами заключен договор возмездного оказания услуг, учет скидки или премии, предоставленной исполнителю, невозможен (письмо Минфина от 18.12.2020 г. № 03-03-06/1/111308).

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Документально подтвердить и обосновать нужно

При учете любых расходов, в том числе премий и скидов, нужно соблюдать требования, предъявляемые к учету расходов статьей 252 НК. То есть, расходы должны быть обоснованы и документально подтверждены, произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Об этом Минфин сообщал в письмах от 05.04.24 № 03-03-06/1/31429, от 12.12.2022 № 03-03-06/1/121505.

Ретро-скидки: как скорректировать

Ретро-скидка может привести к переплате продавцом налога на прибыль за прошлый период. В таком случае, бухгалтерия вправе не корректировать прошлые периоды, учесть изменения в текущем периоде, если ошибка привела к излишней уплате налога (пункт 1 статьи 54 НК).

Продавец отражает скидку в налоговом учете в составе внереализационных расходов как убыток прошлых налоговых периодов, выявленный в текущем отчетном (налоговом) периоде (письмо Минфина от 22.05.2015 № 03-03-06/1/29540).

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