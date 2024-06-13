Горячие вопросы заказчиков по обоснованию НМЦК

Основным методом обоснования НМЦК остается анализ рынка. Для обоснования и корректного расчета цен в 2024 году рекомендуем использовать несколько источников. Далее на наглядных примерах смотрите, как рассчитать НМЦК для разных объектов закупки.

Как обосновать НМЦК для ноутбука

Нам необходимо обосновать НМЦК для ноутбука, работаем в Москве. Цена контракта должна быть сформирована не менее чем тремя разными производителями или поставщиками, которые отвечают требованиям технического задания?

Заказчик при обосновании не должен запрашивать цены именно у производителей товара. При обосновании цены можно использовать товар трех разных производителей, цены по которым были запрошены у разных поставщиков. Например, заказчик закупает ноутбук.

Для обоснования цены он должен подобрать три вида ноутбуков разных производителей, но с одинаковыми характеристиками и запросить цену у поставщиков. В трех коммерческих предложениях поставщиков должны быть ноутбуки разных производителей.

Например, одно коммерческое предложение — ноутбук DEXP 17,3 дюйма — цена 51 999,00 руб. Второе коммерческое предложение — ноутбук ASUS 17,3 дюйма — цена 56 999,00 руб. Третье коммерческое предложение — ноутбук Acer 17,3 дюйма — цена 66 999,00 руб.

Согласно пункту 2.2.2 Методических рекомендаций из распоряжения Правительства Москвы от 16.05.2014 № 242-РП используются цены не менее трех видов товара с одинаковыми характеристиками разных производителей. При сборе данных о ценах на товары заказчик использует цены трех и более поставщиков (п. 2.2.3 Рекомендаций).

Согласно пункту 2.2.4 НМЦК на поставку технически сложных товаров, которые поставляются иностранными поставщиками, определяется на основе действующих цен поставщиков, которые уполномочены производителями реализовывать товар на территории России. В соответствии с пунктом 2.2.5 сбор информации о ценах проводится путем получения прейскурантов или прайс-листов от поставщиков.

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Какой метод обоснования цены выбрать для закупки на проектирование моста

Планируем провести аукцион на проектирование моста, можем ли мы в качестве обоснования цены взять коммерческие предложения?

Используйте метод обоснования цены — «иной» с учетом приказа Минстроя № 841/пр. Такой вывод следует из разъяснений Минстроя относительно аналогичной ситуации при расчете НМЦК в закупках на разработку проектной документации, которые указаны в письме Минстроя от 16.03.2020 № 9333-ИФ/09. При этом примените проектно-сметный метод в качестве иного метода, то есть на основании части 12 статьи 22 закона № 44-ФЗ.

Какой метод выбрать для обоснования капремонта уличного освещения

Можно ли для капитального ремонта уличного освещения использовать проектно-сметный метод обоснования НМЦК?

Да, можно провести расчет НМЦК проектно-сметным методом. К объектам капитального строительства относят в том числе линейные объекты. При этом линии электропередачи включены в состав линейных объектов. Вывод следует из пунктов 10, 10.1, 14.2 и 14.3 статьи 1 ГрК, подпункта 23 пункта 2 статьи 2 закона № 384-ФЗ, частей 1, 2 и 4 статьи 16 закона № 257-ФЗ, части 2 статьи 31 закона № 44-ФЗ, постановления Правительства № 2571, письма Минстроя от 11.07.2018 № 30418-АС/08.

Правомерно ли использовать цену по акции или нужно использовать базовую

При расчете НМЦК хотим воспользоваться источником информации с интернет-сайта. Там стоит цена за товар по акции. Какую цену брать за основу: акционную или базовую?

Заказчик может использовать актуальную цену на сайте, главное — соблюсти требования законодательства. Информацию о цене можно взять, например, из общедоступных источников — интернет-сайтов производителей и поставщиков (ч. 5, 18 ст. 22 закона № 44-ФЗ, пп. 3.7, 3.16 Методических рекомендаций приказа Минэкономразвития № 567).

Чтобы зафиксировать найденную стоимость, сделайте снимок с экрана или сохраните прайсы, укажите при этом, откуда заказчик их получил. Также можно использовать статистические данные и каталоги товаров, работ, услуг.

Информацию с сайтов в интернете можно использовать для обоснования НМЦК, только если она соответствует положениям статьи 22 закона № 44-ФЗ. Это не снимает с заказчика обязанности по отбору такой информации, проверке ее действительности, достоверности и соответствия планируемой закупке. Информация из рекламных объявлений должна соответствовать признакам оферты, что подтверждает реальность предложения.

Необходимо ли заказчику дополнительно прикладывать к КП расчет цены на доставку, если он не включен

Для формирования НМЦК поступило три коммерческих предложения. В двух предложениях в цену товара включена доставка. В третьем — представлена только цена на товар, доставка за счет заказчика. Нужно ли к третьему предложению прикладывать расчет цены на доставку?

Заказчику необходимо получить коммерческое предложение, которое включает в том числе расчет цены на доставку, так как данное предложение несопоставимо с двумя другими полученными предложениями.

При применении метода сопоставимых рыночных цен информация о ценах ТРУ должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих или финансовых условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг (ч. 3 ст. 22 закона № 44-ФЗ).

Правомерно ли использовать КП, которые получили в 2024 году, для закупки 2025 года

Собираемся провести электронный аукцион. Коммерческие предложения со сроком действия до 31 декабря 2024 года. Срок поставки товара по условиям закупки и оплата будут в 2025 году. Будет ли нарушением, если обосновать НМЦК по коммерческим предложениям, срок действия которых до 31 декабря 2024 года?

Нарушения не будет, так как на момент расчета НМЦК и публикации закупки срок коммерческих предложений не истек. Закон № 44-ФЗ не содержит запрета на использование данных коммерческих предложений.

По закону 44-ФЗ при обосновании НМЦК методом анализа рынка используйте цены, которым не больше 6 месяцев. Если используете цены, которым больше шести месяцев, переведите их в текущие (п. 3.14 Методических рекомендаций из приказа Минэкономразвития от 02.10.2013 № 567).

Чтобы пересчитать цены, используйте индексы потребительских цен, которые характеризуют рост инфляции. Индексы потребительских цен размещают на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.

Какой метод обоснования НМЦК применить при оказании услуг по внедрению медицинских информационных систем

Размещаем закупку на оказание услуг с целью внедрения медицинских информационных систем, объем работ и стоимость определены в смете, какой метод обоснования НМЦК применить?

Примените метод сопоставимых рыночных цен, поскольку данный метод является приоритетным в соответствии с частью 6 статьи 22 закона № 44-ФЗ.

Чтобы посчитать цену контракта методом сопоставимых рыночных цен, выполните последовательно четыре действия:

Получите ценовую информацию из исполненных контрактов или коммерческих предложений.

Проверьте идентичность и однородность.

Пересчитайте цены по способу закупки и периоду.

Перемножьте объем закупки на среднее арифметическое скорректированных цен.

Если количество товаров, объем работ или услуг неизвестны, вместо НМЦК определите начальную цену единиц, начальную сумму цен единиц и максимальное значение цены контракта.

Как обосновать НМЦК для закупки охранных услуг

При закупках охранных услуг расчет начальной максимальной цены контракта производится в соответствии с приказом Росгвардии от 15.02.2021 № 45 или можно расчет применять методом сопоставимых рыночных цен?

При закупках охранных услуг расчет НМЦК проводите по приказу Росгвардии от 15.02.2021 № 45. Не применяйте порядок расчета НМЦК по приказу Росгвардии № 45 в двух случаях: