Зарплатная платежка: чем грозит ошибка в периоде выплаты зарплаты

Источник: Бухгалтерия.ру.
Порядок перевод денежных средств по банковским счетам урегулирован Положением Банка России от 29 июня 2021 года № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».
Зарплатная платежка: самое важное
Когда компания перечисляет работникам зарплату, вознаграждение по договору или совершает любой другой перевод физлицу, нужно указывать код вида дохода в платежном поручении, в поле 20 «Назначение платежа кодовое».
Для зарплаты это код «1».
Очередность платежа — поле 21. Каждый платеж имеет свою очередность, а именно:
«1» — возмещение вреда здоровью и жизни, алименты по исполнительным листам.
«2» — зарплата, выходные пособия, вознаграждения авторам по исполнительным листам.
«3» — зарплата по трудовым договорам, задолженности налоговикам, в ПФР или ФСС.
«4» — прочие денежные требования по исполнительным документам.
«5» — другие платежи в порядке календарной очереди.
Иными словами, если денег не будет достаточно, банк будет списывать в такой последовательности.
Назначение платежа — поле 24. В платежном поручении на заработную плату это поле должно содержать:
название выплаты (заработная плата за июнь 2024 года, аванс за июль 2024 года и пр.);
период, за который производится выплата;
Ф. И. О. работника; реквизиты расчетной ведомости.
Если у работодателя есть исполнительный лист на сотрудника, тогда он удерживает из его зарплаты сумму, а в поле «Назначение платежа» указывает удержанную сумму. В этом случае делают специальную запись в следующей последовательности:
символ «//»; «ВЗС» (сокращение от слова взыскание);
символ «//»;
сумма цифрами (копейки от рублей отделяются знаком «-»);
символ «//».
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Если неверно указан период выплаты зарплаты
Как правило, ответственность у работодателя возникает, если неверно указан код дохода. Так как он нужен, чтобы «обозначить» для банка и судебных приставов доходы, с которых можно производить удержания и доходы, с которых удерживать суммы по исполнительным листам нельзя.
Если, например, обнаружена ошибка в указании периода выплаты зарплаты, то это не существенная ошибка. Такую ситуацию опубликовала подписчица в группе ВКонтакте Бухгалтерия.ру: «Подскажи, пожалуйста, в платежке в Сбербанке неверно указали период выплаты зарплаты (вместо мая указали июнь) Чем это грозит?»
Работодателю ничего не грозит.
Зарплатная платежка не определяет конкретный срок по зарплате, она не связана с отчетностью, с расчетом и сроком уплаты НДФЛ.
Главное не забудьте выплатить зарплату без задержки и заплатить НДФЛ.
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