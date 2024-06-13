Зарплатная платежка: чем грозит ошибка в периоде выплаты зарплаты

Назначение платежа — поле 24. В платежном поручении на заработную плату это поле должно содержать:

название выплаты (заработная плата за июнь 2024 года, аванс за июль 2024 года и пр.);

Если у работодателя есть исполнительный лист на сотрудника, тогда он удерживает из его зарплаты сумму, а в поле «Назначение платежа» указывает удержанную сумму. В этом случае делают специальную запись в следующей последовательности:

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Если неверно указан период выплаты зарплаты

Как правило, ответственность у работодателя возникает, если неверно указан код дохода. Так как он нужен, чтобы «обозначить» для банка и судебных приставов доходы, с которых можно производить удержания и доходы, с которых удерживать суммы по исполнительным листам нельзя.

Если, например, обнаружена ошибка в указании периода выплаты зарплаты, то это не существенная ошибка. Такую ситуацию опубликовала подписчица в группе ВКонтакте Бухгалтерия.ру: «Подскажи, пожалуйста, в платежке в Сбербанке неверно указали период выплаты зарплаты (вместо мая указали июнь) Чем это грозит?»

Работодателю ничего не грозит.

Зарплатная платежка не определяет конкретный срок по зарплате, она не связана с отчетностью, с расчетом и сроком уплаты НДФЛ.