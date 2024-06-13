Когда зарплатная карта может сделать своего владельца должником: разбираем реальный пример

Обычно при трудоустройстве работнику первым делом оформляют зарплатную карту, которая является разновидностью дебетовых банковских карт. В отличие от кредитных, дебетовые карты не предполагают долговых отношений с банком.

Но такая карта тоже таит в себе определенную угрозу — и если недостаточно внимательно подойти к заключению договора, из-за зарплатной карты можно попасть в категорию злостных должников, и даже упустить шанс получить квартиру на льготных условиях — как это произошло с одним из жителей Кемеровской области.

Началось все с того, что он устроился на работу в магазин и, как полагается, оформил банковскую карту для получения зарплаты. Проработав там какое-то время, он уволился и, поскольку зарплатная карта ему была больше не нужна, он снял с нее весь доступный остаток в банкомате.

Прошло 5 лет — и они с супругой решили подать документы для участия в льготной ипотечной программе для молодых семей.

Но, несмотря на то, что они полностью соответствовали всем требованиям, комиссия им отказала, поскольку мужчина числился в злостных должниках (судя по его кредитной истории).

А причиной тому стала та самая зарплатная карта: один раз, при снятии с нее денег в банкомате мужчина ошибся с суммой и получил на 4700 рублей больше, чем у него числилось в доступном остатке.

Банк выдал ему эту сумму в кредит, поскольку к карте была подключена дополнительная опция «овердрафт» (при получении карты гражданин поставил свою подпись в качестве согласия на эту услугу, не задумываясь о возможных последствиях).

А дальше кредит только рос: к нему была начислена комиссия за пользование овердрафтом — а поскольку мужчина каждый раз снимал со своей зарплатной карты и аванс, и подсчет «под ноль», банку неоткуда было списать нужную сумму для закрытия долга.

Любопытно, что на протяжении 5 лет никто из банка не тревожил гражданина по поводу того, что за ним числится непогашенная задолженность — но отрицательную характеристику в бюро кредитных историй на него все же подали.

Узнав о долге, гражданин тут же все оплатил, однако отозвать сведения из БКИ банк отказался.

Мужчина обратился в суд, требуя обязать банк сделать это, но безуспешно. Суд отклонил доводы истца о том, что его ввели в заблуждение относительно того, какие суммы он снимает с карты (свои или кредитные).

По мнению суда, истец имел возможность проверить баланс своего счета в любое время — а значит, не мог не знать об остатке средств на его карте. Иск отклонили и вышестоящая инстанция с этим согласилась (Кемеровский облсуд, № 33-12017/2019).

Как видно, незаметно подключенная к зарплатной карте услуга «овердрафт» может привести к тем же последствиям, что и использование кредитной карты. Важно вовремя выяснить в банке, какие карты числятся за вами незакрытыми, чтобы закрыть счета, не позволив вогнать себя в долги.