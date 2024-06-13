Как запатентовать дизайн быстро сменяющейся линейки одежды

Многие говорят, что все свои дизайны нужно патентовать, чтобы их не украли. Так ли это и возможно ли запатентовать то, что быстро меняется?

Зачем патентовать одежду

Патент на дизайн дает ряд преимуществ перед теми, у кого такого патента нет. Именно с патентом гораздо проще защитить свои права в суде и взыскать компенсацию с нарушителя в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей.

Как патентовать изделия дизайна

Чтобы защитить свои права, дизайнеры могут запатентовать свое изделие в одном из трех видов: промышленный образец, полезная модель или изобретение.

Наиболее частый способ патентования в сфере дизайна — это регистрация в качестве промышленного образца, так как он позволяет защитить именно внешний вид изделия.

Примеры таких промышленных образцов: толстовка с капюшоном (№ 119244), детский комбинезон-трансформер (№ 104910), блуза-боди с декоративной вышивкой (№ 126254).

Намного реже дизайнеры регистрируют свои наработки как полезные модели или изобретения, так как они защищают не столько внешний вид изделия, сколько его функциональность.

Далеко не каждое дизайнерское решение может быть зарегистрировано в качестве полезной модели или изобретения. Однако удачные примеры регистраций в сфере дизайна на практике тоже есть.

Роспатент зарегистрировал полезные модели: трансформируемая одежда (№ 192 111), предмет одежды с кокеткой (№ 201 528), трансформируемая верхняя одежда (№ 195 676), а также изобретение в виде способа вышивания изделий (№ 2 164 569).

Подойдет ли патент для охраны быстро сменяющейся линейки одежды

Однако у патентования изделия есть главный минус — время.

По закону регистрация изделия как промышленного образца может занимать почти до двух лет от подачи заявки до выдачи свидетельства о регистрации.

К моменту получению патента изделие уже может безнадежно выйти из моды. Для быстро меняющихся трендов время — это роскошь.

Кроме того, регистрация каждого изделия потребует существенных финансовых затрат в виде государственной пошлины от 5 000 до 10 000 рублей и услуг юриста по регистрации. Переплачивать за то, что станет неактуальным через несколько месяцев, может быть не очень рационально.

Не стоит также забывать, что всегда есть риск, что Роспатент откажет в регистрации промышленного образца из-за его несоответствия требованиям новизны или оригинальности.

Как тогда защитить трендовую одежду от недобросовестных конкурентов

Каждое изделие, созданное творческим трудом дизайнера, уже с момента его создания охраняется как объект авторского права.

Так, дизайнеру для того, чтобы защитить свои права на изделие не обязательно что-либо регистрировать в Роспатенте. Достаточно воплотить свою задумку в материальном мире, то есть создать изделие.

Однако у такого способа охраны есть два нюанса. Во-первых, в случае спора сложно доказать, что именно вы создали это изделие в определенный момент времени. Во-вторых, ничто не гарантирует, что, создав такое изделие, вы сами не нарушите ничьи авторские права.

Как сделать так, чтобы авторское право работало

Для того чтобы сделать такой способ защиты более эффективным, дизайнеру нужно собрать как можно больше доказательств того, что именно своим творческим трудом и именно в этот период времени он создал такой дизайн.

Исчерпывающего перечня доказательств, который бы гарантировал, что суд вынесет решение в вашу пользу, не существует. Для каждого случая такой набор доказательств будет уникальным.

Доказательствами наличия авторских прав, например, могут быть: черновики, переписка, договоры, акты, направленное самому себе письмо с изображением изделия, размещение вами изделия в сети интернет.

В любом случае, суд будет оценивать доказательства в совокупности и чем больше у вас будет доказательств, тем лучше. Доказательств никогда не бывает слишком много.

Можно ли защитить одежду товарным знаком

Лучше всего это сделать через регистрацию названия или логотипа своего бренда как товарного знака. Такая регистрация не даст конкурентам использовать ваш бренд в своих изделиях, а также позволит вам взыскать с них компенсацию в случае нарушения.

Выводы