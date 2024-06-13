Цифра дня. Про накопления

Исследование показало, что 61% опрошенных росссиян, не являющихся пенсионерами, готовы заранее откладывать деньги, на которые они будут жить после выхода на пенсию. При этом 60% россиян не слышали о программе долгосрочный сбережений (ПДС).

Среди тех респондентов, которые еще не вышли на пенсию, 25% согласны с тем, что смогут накопить на пенсию, которая обеспечивала бы им привычный уровень потребления. Однако в среднем россияне оценивают свое согласие с утверждением на 5 из 10, причем молодежь оказалась более оптимистичной — эта оценка у молодых респондентов 18-24 лет выше, чем у других (около 6 баллов из 10).

Значительная часть (41%) россиян, которые еще не вышли на пенсию, считают, что формировать финансовую подушку надо более, чем за 15 лет до наступления пенсии (результаты исследования Авито Работы есть в распоряжении «Клерка»).