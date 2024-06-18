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Валюта

Как купить наличную валюту: правила и ограничения

Минфин США 12 июня 2024 года ввел санкции против Московской биржи и входящих в нее Национального клирингового центра (НКЦ), который является контрагентом во всех валютных операциях на бирже, и Национального расчетного депозитария (НРД), который учитывает все счета инвесторов.
Как купить наличную валюту: правила и ограничения
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На этом фоне Мосбиржа 13 июня остановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. В этот же день некоторые брокеры сообщили, что приостановили вывод этих «недружественных» валют с брокерских счетов инвесторов.

Отсутствие биржевых торгов по доллару и евро фактически означает, что изменится механизм ценообразования этих валютных пар к рублю.

До сих пор ЦБ устанавливал курс на основании спроса и предложения именно на бирже. Теперь регулятор будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов.

И хотя операции с долларами и евро на брокерских счетах временно недоступны, купить и продать их в банках и обменниках можно свободно. Рассказываем, где и как это можно сделать.

Где купить наличную валюту

Наличную валюту можно приобрести в российских банках: с 9 сентября 2023 года это можно сделать без ограничения суммы, если необходимая валюта есть в наличии в кассе офиса.

Обменивать иностранную валюту на рубли также можно без ограничений. Важно иметь при себе паспорт. Если обменять нужно крупную сумму, банк может запросить дополнительные документы, чтобы подтвердить легальное возникновение средств.

В то же время до 9 сентября 2024 года сохраняются ограничения по снятию средств с валютного вклада.

По какому курсу банки продают наличную валюту

На 12 июня 2024 года по официальному курсу Центробанка 1 доллар США стоит 89 рублей. При этом курс для покупки наличной валюты банки устанавливают самостоятельно на основе данных Банка России

Согласно данным Банки.ру, в Сбербанке сейчас доллар можно купить за 94,5 рубля, в Газпромбанке — за 97,9 рубля, в ПСБ — за 95 рублей, в КАМКОМБАНКЕ — за 94,8 рубля.

Актуальный курс обмена валюты можно узнать на сайте банка или в офисе, а также на специальных сайтах.

Что говорят сами банки

Сбербанк

Приобрести наличную валюту клиенты могут в крупных отделениях банка при условии ее наличия в кассах. Адреса офисов, в которых можно приобрести иностранную валюту, и обменный курс указаны на официальном сайте банка.

Помимо долларов и евро, в банке можно купить наличными еще 18 валют. Среди них: белорусский рубль, дирхам ОАЭ, казахстанский тенге, китайский юань и другие.

ВТБ

Купить, продать или обменять доллары, рубли и другую валюту по-прежнему можно в офисах и обменных пунктах банка ВТБ. Предварительно необходимо заказать валюту в отделение. Также это можно сделать онлайн, в интернет-банке или мобильном приложении.

Газпромбанк

Конверсионную операцию можно совершить как в любом офисе банка, так и в мобильном приложении или интернет-банке. В банке нет комиссий при обмене валюты. При обмене валюты через мобильное приложение или интернет-банк курс будет лучше, чем в отделении.

Россельхозбанк

Информацию о возможности покупки наличной иностранной валюты в кассах банка можно уточнить в кол-центре. О наличии валюты в офисе банка можно узнать непосредственно в офисе РСХБ. В банке можно забронировать нужную сумму, при этом курс фиксироваться не будет.

Россельхозбанк в данный момент продает доллары США, евро, швейцарские франки, китайские юани, датские кроны и т. д. Подробная информация представлена на сайте банка.

МКБ

Купить валюту можно по факту наличия купюр в кассе. Посетителю отделения необязательно быть клиентом банка. Операции с евро и долларом США осуществляются во всех отделениях и кассах банка.

Кроме того, МКБ совершает конверсионные операции с японскими иенами, швейцарскими франками, австралийскими и канадскими долларами и т. д. Однако такие операции доступны только в некоторых отделениях, список можно узнать на сайте банка.

Совкомбанк

Информация об офисах, работающих с наличной валютой, есть на сайте банка. В его кол-центре можно уточнить информацию о наличии валюты. У VIP-клиентов Совкомбанка есть возможность забронировать сумму через своего менеджера.

Чтобы купить валюту, быть клиентом банка необязательно. В банке можно обменять доллары США, евро, швейцарские франки, китайские юани, дирхамы ОАЭ и т. д.

ДОМ.РФ

Узнать о наличии валюты можно только при личном обращении в офис банка. На данный момент возможность забронировать необходимую сумму в валюте не предусмотрена. Кроме долларов и евро, купить или обменять в кассе можно юань, фунт стерлингов, швейцарский франк (при наличии требуемой валюты в кассе).

Для осуществления конвертации необязательно быть клиентом банка. Ограничением может стать сумма, доступная к продаже в допофисе. Других ограничений в банке нет.

Экспобанк

Купить в кассе наличную валюту может любой желающий, не только клиент банка. Узнать, в каком офисе есть валюта в нужном объеме, можно по телефону горячей линии или в любом из офисов Экспобанка. Услуги бронирования валюты для клиентов в настоящий момент в банке нет.

В кассах Экспобанка, помимо долларов и евро, можно купить и продать швейцарские франки, английские фунты, японские иены. Конкретный перечень валют индивидуален для каждого офиса.

Промсвязьбанк

В отделениях ПСБ все граждане могут приобрести или продать наличные евро и доллары. Также в ряде офисов банка доступны валютообменные операции с швейцарскими франками, китайскими юанями, японскими иенами и др.

В банке нет ограничений по сумме валютообменных операций, предварительный заказ не предусмотрен.

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