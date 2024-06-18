Налоговые вычеты на долгосрочные сбережения

Если вы участвуете в госпрограмме долгосрочных сбережений или открываете индивидуальный инвестиционный счет, вам полагаются налоговые льготы. Рассказываем, при каких условиях и сколько удастся сэкономить на уплате подоходного налога.

Налоговый вычет позволяет вернуть часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или вовсе его не отчислять. Вычетами на долгосрочные сбережения вы можете воспользоваться, когда:

открываете инвестсчет третьего типа (ИИС-3);

вступаете в программу долгосрочных сбережений (ПДС) через один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

С 2025 года этот список расширится — вычет на долгосрочные сбережения можно будет оформить по взносам на дополнительную пенсию в НПФ. Сейчас люди, которые самостоятельно копят на пенсию в НПФ, вправе оформить социальный вычет.

Вычет на долгосрочные сбережения позволяет освободить от НДФЛ и вложения в эти инструменты, и полученную по ним прибыль. По сути, он объединяет сразу два налоговых бонуса — вычет на взносы и вычет на доход.

Вычет на взносы возможен, только когда у вас есть официальный заработок и вы платите с него НДФЛ. Для вычета на доход необязательно получать зарплату или другие деньги, которые облагаются налогом.

Оба вида вычетов действуют, когда у вас не больше трех ИИС-3 и до трех счетов ПДС. Но у каждого инструмента долгосрочных сбережений свои условия вычета.

Например, для инвестсчетов важно, в какие активы вы вложили деньги, а для договоров ПДС — на чье имя вы их открыли.

Налоговые льготы по долгосрочным сбережениям разрешается сочетать с другими — к примеру, с имущественными вычетами при покупке недвижимости, социальными вычетами на обучение или спорт. Подробнее обо всех ситуациях, когда действуют налоговые послабления, вы узнаете из этой статьи.

Какую сумму можно вернуть с помощью вычета на взносы в инструменты долгосрочных сбережений

Лимит вычета на все взносы на ИИС-3 и счета ПДС составляет 400 000 рублей в год. Вы можете вложить в эти инструменты больше денег, но 400 000 рублей — это максимум для расчета налоговой льготы.

На руки вы получите до 52 000 рублей = 400 000 х 13% при условии, что все ваши доходы за год не превысили 5 млн рублей и вы отчисляли НДФЛ по ставке 13%.

Лимит распространяется на взносы во все долгосрочные инструменты в сумме, а не в каждый в отдельности.

Допустим, за год вы положили 300 000 ₽ на ИИС-3 и по 100 000 ₽ — на счета в ПДС для двоих детей. Общая сумма взносов составила 500 000 ₽ = 300 000 + 100 000 + 100 000. Освободить от уплаты налога можно не больше 400 000 рублей. При этом вы получите максимальную сумму возврата.

Если за год ваша зарплата и другие доходы оказались больше 5 млн рублей, то с суммы сверх этой границы вы заплатите НДФЛ по повышенной ставке — 15%. Тогда и вычет может вырасти до 60 000 рублей = 400 000 х 15%. Точная сумма будет зависеть от того, сколько налога за год вы отчислили по ставке 15% и пользовались ли другими вычетами с повышенным процентом.

Предположим, ваш доход за год составил 5,3 млн ₽. С 5 млн ₽ вы заплатили НДФЛ по ставке 13%, с 300 000 ₽ — по 15%. В разные инструменты долгосрочных сбережений вы вложили 500 000 ₽. Тогда с 300 000 ₽ взносов вычет считается по ставке 15%, а с оставшихся 100 000 ₽ в пределах лимита — по 13%. В результате вы получите 58 000 ₽ = 300 000 х 15% + (400 000 – 300 000) х 13%.

Имейте в виду, что при любых доходах и ставках налога не удастся вернуть больше денег, чем вы заплатили НДФЛ за год.

Какой доход по долгосрочным сбережениям удастся освободить от НДФЛ

Для ИИС-3 лимит вычета на доход, с которого не взимается налог, составляет 30 млн рублей в год по всем инвестсчетам в сумме.

Доход по инвестсчету рассчитывается в тот момент, когда вы его закрываете. Если в один год вы заберете деньги сразу с нескольких счетов, то прибыль по ним сложится.

Допустим, ваш доход на ИИС-3 за год составит 33 млн ₽. Тогда 30 млн ₽ не будут облагаться налогом, а с 3 млн ₽ придется заплатить НДФЛ.

По ПДС доход оценивается с момента, когда начинаются выплаты. Вы можете получить деньги сразу (если договор с фондом допускает такой вариант) или в течение нескольких лет.Поэтому лимит вычета на доход по ПДС двойной:

30 млн рублей в год — по всем счетам ПДС в сумме;

30 млн рублей — по каждому договору, когда выплаты растянуты на несколько лет.

Чтобы не платить налог, надо уложиться в оба этих ограничения.

Допустим, в 60 лет вы решили получить выплаты по трем договорам ПДС. По двум из них НПФ выдают все сбережения сразу, а по третьему — в течение 10 лет. В первый год по всем трем счетам вы получаете 32 млн ₽ инвестиционного дохода — значит, 2 млн ₽ из них облагаются НДФЛ. По третьему договору за 10 лет фонд выплачивает вам 31 млн ₽ инвестиционного дохода. НПФ удержит налог с 1 млн ₽ из них.

Чаще всего договоры ПДС предусматривают выплаты равными долями пожизненно или в течение долгого срока — не меньше 10 лет. А инвестдоход за все время действия договора не превышает 30 млн рублей. Поэтому вряд ли вы выйдете за пределы лимитов вычетов и столкнетесь с уплатой налогов.

В каких случаях не удастся получить вычеты по ИИС-3

Для налоговых льгот важны три фактора: как долго существует ИИС, когда вы его пополняли и во что инвестировали.

1. Как давно открыли. Чтобы получить вычеты, нельзя закрывать инвестсчет в течение определенного срока. Он зависит от года, в котором вы откроете ИИС-3:

в 2024–2026 годах — 5 лет;

в 2027 году — 6 лет;

в 2028 году — 7 лет;

в 2029 году — 8 лет;

в 2030 году — 9 лет;

с 2031 года — 10 лет.

В зачет идет только полный год владения счетом. Скажем, 1 апреля 2024 года вы завели ИИС-3. Чтобы сохранить право на вычеты, нельзя закрывать счет до 1 апреля 2029 года.

Особые условия действуют для счетов, которые изначально были ИИС-1 или ИИС-2, а затем вы трансформировали их в ИИС-3. По закону вам зачтется время владения старым счетом — но не больше 3 лет. То есть к дате открытия ИИС-3 вы сможете прибавить до трех лет владения ИИС-1 или ИИС-2.

Например, в январе 2020 года вы открыли ИИС-1. Захотите перевести его в ИИС-3 — будет считаться, что вашему новому счету уже три года. Если трансформация произойдет в 2024 году, вам останется ждать всего два года, чтобы закрыть ИИС без потери льгот. Решите превратить старый счет в новый в 2031 году — придется держать ИИС еще семь лет, чтобы сохранить право на вычет.

Когда вы снимаете деньги с ИИС-3 раньше времени, счет автоматически закрывается и с полученного инвестдохода придется отчислить НДФЛ.

При этом нужно будет вернуть уже полученные вычеты на взносы и заплатить пени. Ведь если вы лишитесь права на возврат, будет считаться, что вы не уплатили подоходный налог вовремя.

Но есть одно исключение. Вы не потеряете налоговые льготы, если выведете деньги с ИИС-3 полностью или частично для оплаты дорогостоящего лечения (распоряжение Правительства от 18.01.2024 № 76-р). В таком случае инвестсчет не закроется, срок действия продолжится, при желании вы сможете снова пополнить его позже. И возвращать полученные вычеты на взносы не придется.

2. Когда пополняли счет. Как только минимальный срок владения счетом истек, вы имеете право забрать деньги с ИИС в любой момент и воспользоваться вычетом на доход. Но важно помнить, что в календарный год, когда вы закрываете ИИС-3, вычет на взносы не действует.

Предположим, 1 апреля 2024 года вы открыли ИИС-3. Последний раз пополняли счет в январе 2029 года. Но 1 апреля 2029 года решили забрать деньги. В таком случае при закрытии счета вы получите вычет на доход. Сохраните право на вычет на взносы за 2024–2028 годы, а вычет на взнос в январе 2029 года вам уже не полагается, так как год владения счетом оказался неполным.

3. В какие инструменты вкладывались. Вычет на доход позволяет не платить налог на прибыль от ценных бумаг, выпущенных в России и странах ЕАЭС. С дохода по другим зарубежным активам придется заплатить НДФЛ.

Когда работают вычеты по программе долгосрочных сбережений

Вы можете получить вычеты и на взносы, и на доход — но только когда у вас не больше трех договоров ПДС. Вы вправе заключить их с одним или разными НПФ.

Вычеты действуют, если вы открыли счет себе или для близких родственников:

мужа или жены;

родителей и усыновителей;

детей, в том числе усыновленных и детей-инвалидов под опекой;

братьев и сестер;

бабушек, дедушек и внуков.

Когда вы заключили договор в пользу кого-то другого, НПФ будет удерживать НДФЛ с выплат этому человеку, а вы не сможете запросить вычет на взносы.

Для сохранения права на налоговые льготы важно соблюдать условия программы долгосрочных сбережений: выплаты должны начаться не раньше чем через 15 лет после заключения договора или при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Но даже когда вам уже исполнилось 55 или 60 лет, нужно не выводить деньги со счета в течение определенного времени.

Минимальный срок участия в ПДС, когда вы не будете забирать сбережения, зависит от года заключения договора:

в 2024–2026 годах — 5 лет;

в 2027 году — 6 лет;

в 2028 году — 7 лет;

в 2029 году — 8 лет;

в 2030 году — 9 лет;

с 2031 года — 10 лет.

Раньше срока разрешается снимать деньги со счета для лечения тяжелой болезни (распоряжение Правительства от 29.11.2023 г. № 3392-р) — тогда договор продолжает действовать и право на вычеты не теряется.

Если вы захотите забрать сбережения раньше по другой причине, вам выплатят так называемую выкупную сумму. Она может быть меньше размера ваших взносов — тогда НДФЛ платить не придется. Когда выкупная сумма больше того, что вы внесли на счет, разница будет считаться доходом. С него придется уплатить налог.

При досрочном расторжении договора уже полученные вычеты на взносы придется вернуть и заплатить пени. Ведь будет считаться, что вы не отчислили подоходный налог вовремя.

Как получить вычеты на долгосрочные сбережения

Вычет на взносы можно оформить через ФНС. Для этого нужно подать в налоговую заявление о возврате налога и приложить к нему следующие документы:

декларацию 3-НДФЛ (чтобы ее заполнить, может понадобиться справка 2-НДФЛ с места работы);

копию договора об открытии и ведении ИИС-3 или договора ПДС;

документы, подтверждающие зачисление денег на счет;

документы о родстве, если вы заключили договор ПДС в пользу членов семьи.

Многие брокеры, доверительные управляющие и НПФ сами передают в налоговую информацию о договорах с клиентами и суммах взносов.

В таких случаях ФНС без всяких обращений рассчитает вычет и пришлет уже заполненное заявление на возврат денег в ваш личный кабинет налогоплательщика. Останется только заверить его электронной подписью, которую можно оформить бесплатно на сайте ФНС.

Для вычета на доход ничего делать не нужно. Ваш брокер, управляющий или НПФ посчитают размер прибыли. Если она укладывается в лимит вычета, платить налог не придется. С дохода сверх лимита они удержат налог.

Каждый посредник следит за лимитом только по открытым у него счетам. Может оказаться, что в один год вы получите доход в разных организациях, в каждой он уложится в 30 млн рублей, но в сумме превысит максимальный размер. В таком случае ФНС рассчитает налог и направит вам уведомление с суммой, которую нужно заплатить.