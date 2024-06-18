Как закрыть ИП: пошаговая инструкция

Порядок закрытия ИП во многом зависит от того, есть ли у предпринимателя сотрудники. Как правило, ИП-работодатели проходят девять этапов, если сотрудников нет, то пусть сокращается на два этапа. Рассмотрим их все.

Этап 1. Оповестить службу занятости, сотрудников

(если работников нет, то этот этап пропускаем).

Срок оповещения — не позднее, чем за две недели до начала мероприятий по увольнению работников из-за прекращения деятельности ИП (ст. 53 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ).

Этот шаг обязателен тогда, когда все сотрудники будут уволены в связи с прекращением деятельности. То есть если трудящийся уходит «по собственному», или по соглашению сторон, то нет необходимости отправлять уведомление на биржу.

Если необходимость есть, то надо составить уведомление. Обязательного бланка нет, при формировании документа можно ориентироваться на Приложение № 2 «Сведения о высвобождаемых работниках» (утв. постановлением Правительства от 05.02.1993 № 99).

Указываем ФИО предпринимателя, адрес и телефон, уведомляем о принятом решении об увольнении работников по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК, указываем данные на самих сотрудников:

Ф.И.О;

должность;

профессия (специальность);

квалификационные требования;

средняя заработная плата.

Необходимо оповещать и сотрудников (которые, еще раз подчеркнем, не уходят по собственному желанию и не увольняются по соглашению сторон). Уведомлять надо под роспись, в письменном виде.

Уведомите сотрудников в письменном виде под подпись. Нормативно форма извещения не установлена, оно должно содержать фразу примерно такого плана:

«Настоящим уведомляю о предстоящем расторжении трудового договора в связи с принятием решения о прекращении предпринимательской деятельности ПБОЮЛ И.В. Голубинского».

…также необходимо указать дату расторжения, — например, 18.03.2024, — и основание — пункта 1 части 1 статьи 81 ТК, — и напомнить о возможности для работника расторгнуть договор до указанного срока, сообщив об этом в письменной форме.

Такие извещения надо направлять в сроки, указанные в трудовых договорах (ст. 307 ТК), или, если они не указаны, не менее чем за две недели — этот срок установлен для оповещения службы занятости, надо полагать, что он подходит и для трудящихся.

Этап 2. Закрыть расчеты с контрагентами

Для этого надо для каждого делового партнера составить уведомление. Обязательной формы нет, главное, чтобы в тексте содержалось уведомление о предстоящем прекращении деятельности ИП, например:

«Прошу провести сверку обязательств за текущий год и окончательный расчет».

Результаты операций надо заактировать, форму этого документа можно приложить к уведомлению.

Этап 3. Увольнение сотрудников

(если работников нет, то этап пропускаем).

Если есть, то в последний рабочий день надо:

провести окончательный расчет по зарплате;

выдать компенсацию за неиспользованный отпуск.

Внимание: ИП выплачивают выходное пособие только если это прямо предусмотрено в трудовом договоре (по умолчанию эта обязанность предусмотрена лишь для юридических лиц, ст. 178 ТК).

Оформляем увольнение по пункту 1 части 1 статьи 81 ТК, выдаем (по просьбе работника, выраженной в письменной форме) дополнительные документы, например:

справку о доходах;

копию приказа об увольнении;

копию трудового договора;

расчеты;

личную карточку;

приказы о приеме, переводе, увольнении и т. п.

Например, копию приказа об увольнении или справку о доходах. Для этого получите от сотрудника заявление в произвольной форме.

Этап 4. Снять с учета ККТ

Разумеется, если она применялась. Необходимо создать отчет о закрытии фискального накопителя, подать в ИФНС заявление о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета (КНД 1110062, утв. приказом ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799).

Этап 5 Сверка с бюджетом, сдача финальной отчетности

Долги, накопленные ИП, не сгорят после прекращения деятельности. ИФНС не вправе отказать в регистрации закрытия ИП, если есть долги перед бюджетом, или в отчетности есть ошибки, но потом эти вопросы все равно всплывут.

Необходимо провести сверку с бюджетом, если есть расхождения, то установить причину, исправить ошибки, подать корректную отчетность.

Напомним, что:

сальдо ЕНС можно посмотреть на «Госуслугах» или в личном кабинете на сайте ФНС;

отчетность сдается лишь ИП, которые применяли «упрощенку», работали на общей системе налогообложения, или на ЕСХН;

ИП, не имеющий работников, применяющий НПД, АУСН, ПСН отчетность по спецрежимам не сдает.

Этап 6. Уплата налогов и страховых взносов

Этот шаг не нуждается в особых пояснениях. Напомним еще раз: неуплаченные налоги (взносы), после закрытия ИП в виде долга (а также штрафы и пени) перейдут на вас как на физическое лицо.

Этап 7. Подать заявление в ИФНС о закрытии ИП

Для этого заполняется заявление по ф. № Р26001 (утв. приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617).

Если есть электронная подпись, то заполненную форму можно подать через интернет и сэкономить на госпошлине. Если ЭП нет, то можно подать на личном приеме, или использовать сервис «Госключ» (в этом случае госпошлина не платится тоже).

В течение 5 рабочих дней с даты получения заявления ИП будет снят с учета, если заявление подается через МФЦ, то срок может увеличиться до 10 рабочих дней. Сообщение о закрытии придет в личный кабинет на сайте ФНС.

Этап 7. Закрытие расчетного счета

Необходимо расторгнуть договор на расчетно-кассовое обслуживание, для чего подается заявление по форме, утвержденной в вашем банке, указав в качестве причины расторжения прекращение ведения предпринимательской деятельности и приложив лист ЕГРИП, полученный от налоговых органов. В течение 7 рабочих дней банк закроет счет и пришлет подтверждение (ст. 859 ГК).

В заключение напомним, что при наличии печати ее надо уничтожить, составив акт, в котором указывается:

способ уничтожения;

место этой операции;

дата и время (в часах и минутах);

констатация факта, что использование данной печати более невозможно.

Логично провести эту операцию тогда, когда еще не уволены сотрудники, например, главбух, делопроизводитель, с тем, чтобы составить полноценную комиссию (как минимум три человека).