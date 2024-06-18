₽ Заказать рекламу
Ликвидация бизнеса

Как закрыть ИП: пошаговая инструкция

Порядок закрытия ИП во многом зависит от того, есть ли у предпринимателя сотрудники. Как правило, ИП-работодатели проходят девять этапов, если сотрудников нет, то пусть сокращается на два этапа. Рассмотрим их все.
Как закрыть ИП: пошаговая инструкция
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Этап 1. Оповестить службу занятости, сотрудников

(если работников нет, то этот этап пропускаем).

Срок оповещения — не позднее, чем за две недели до начала мероприятий по увольнению работников из-за прекращения деятельности ИП (ст. 53 закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ).

Этот шаг обязателен тогда, когда все сотрудники будут уволены в связи с прекращением деятельности. То есть если трудящийся уходит «по собственному», или по соглашению сторон, то нет необходимости отправлять уведомление на биржу.

Если необходимость есть, то надо составить уведомление. Обязательного бланка нет, при формировании документа можно ориентироваться на Приложение № 2 «Сведения о высвобождаемых работниках» (утв. постановлением Правительства от 05.02.1993 № 99).

Указываем ФИО предпринимателя, адрес и телефон, уведомляем о принятом решении об увольнении работников по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК, указываем данные на самих сотрудников:

  • Ф.И.О;

  • должность;

  • профессия (специальность);

  • квалификационные требования;

  • средняя заработная плата.

Необходимо оповещать и сотрудников (которые, еще раз подчеркнем, не уходят по собственному желанию и не увольняются по соглашению сторон). Уведомлять надо под роспись, в письменном виде.

Уведомите сотрудников в письменном виде под подпись. Нормативно форма извещения не установлена, оно должно содержать фразу примерно такого плана:

«Настоящим уведомляю о предстоящем расторжении трудового договора в связи с принятием решения о прекращении предпринимательской деятельности ПБОЮЛ И.В. Голубинского».

…также необходимо указать дату расторжения, — например, 18.03.2024, — и основаниепункта 1 части 1 статьи 81 ТК, — и напомнить о возможности для работника расторгнуть договор до указанного срока, сообщив об этом в письменной форме.

Такие извещения надо направлять в сроки, указанные в трудовых договорах (ст. 307 ТК), или, если они не указаны, не менее чем за две недели — этот срок установлен для оповещения службы занятости, надо полагать, что он подходит и для трудящихся.

Этап 2. Закрыть расчеты с контрагентами

Для этого надо для каждого делового партнера составить уведомление. Обязательной формы нет, главное, чтобы в тексте содержалось уведомление о предстоящем прекращении деятельности ИП, например:

«Прошу провести сверку обязательств за текущий год и окончательный расчет».

Результаты операций надо заактировать, форму этого документа можно приложить к уведомлению.

Этап 3. Увольнение сотрудников

(если работников нет, то этап пропускаем).

Если есть, то в последний рабочий день надо:

  • провести окончательный расчет по зарплате;

  • выдать компенсацию за неиспользованный отпуск.

Внимание: ИП выплачивают выходное пособие только если это прямо предусмотрено в трудовом договоре (по умолчанию эта обязанность предусмотрена лишь для юридических лиц, ст. 178 ТК).

Оформляем увольнение по пункту 1 части 1 статьи 81 ТК, выдаем (по просьбе работника, выраженной в письменной форме) дополнительные документы, например:

  • справку о доходах;

  • копию приказа об увольнении;

  • копию трудового договора;

  • расчеты;

  • личную карточку;

  • приказы о приеме, переводе, увольнении и т. п.

Например, копию приказа об увольнении или справку о доходах. Для этого получите от сотрудника заявление в произвольной форме.

Этап 4. Снять с учета ККТ

Разумеется, если она применялась. Необходимо создать отчет о закрытии фискального накопителя, подать в ИФНС заявление о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета (КНД 1110062, утв. приказом ФНС от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799).

Этап 5 Сверка с бюджетом, сдача финальной отчетности

Долги, накопленные ИП, не сгорят после прекращения деятельности. ИФНС не вправе отказать в регистрации закрытия ИП, если есть долги перед бюджетом, или в отчетности есть ошибки, но потом эти вопросы все равно всплывут.

Необходимо провести сверку с бюджетом, если есть расхождения, то установить причину, исправить ошибки, подать корректную отчетность.

Напомним, что:

  • сальдо ЕНС можно посмотреть на «Госуслугах» или в личном кабинете на сайте ФНС;

  • отчетность сдается лишь ИП, которые применяли «упрощенку», работали на общей системе налогообложения, или на ЕСХН;

  • ИП, не имеющий работников, применяющий НПД, АУСН, ПСН отчетность по спецрежимам не сдает.

Этап 6. Уплата налогов и страховых взносов

Этот шаг не нуждается в особых пояснениях. Напомним еще раз: неуплаченные налоги (взносы), после закрытия ИП в виде долга (а также штрафы и пени) перейдут на вас как на физическое лицо.

Этап 7. Подать заявление в ИФНС о закрытии ИП

Для этого заполняется заявление по ф. № Р26001 (утв. приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617).

Если есть электронная подпись, то заполненную форму можно подать через интернет и сэкономить на госпошлине. Если ЭП нет, то можно подать на личном приеме, или использовать сервис «Госключ» (в этом случае госпошлина не платится тоже).

В течение 5 рабочих дней с даты получения заявления ИП будет снят с учета, если заявление подается через МФЦ, то срок может увеличиться до 10 рабочих дней. Сообщение о закрытии придет в личный кабинет на сайте ФНС.

Этап 7. Закрытие расчетного счета

Необходимо расторгнуть договор на расчетно-кассовое обслуживание, для чего подается заявление по форме, утвержденной в вашем банке, указав в качестве причины расторжения прекращение ведения предпринимательской деятельности и приложив лист ЕГРИП, полученный от налоговых органов. В течение 7 рабочих дней банк закроет счет и пришлет подтверждение (ст. 859 ГК).

В заключение напомним, что при наличии печати ее надо уничтожить, составив акт, в котором указывается:

  • способ уничтожения;

  • место этой операции;

  • дата и время (в часах и минутах);

  • констатация факта, что использование данной печати более невозможно.

Логично провести эту операцию тогда, когда еще не уволены сотрудники, например, главбух, делопроизводитель, с тем, чтобы составить полноценную комиссию (как минимум три человека)

Алексей Иванов

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит

Платная часть Клерка содержит кучу полезного контента. Пытаюсь разобраться в составе подписки и сценариях ее использования. Это не рекламы пост, а что-то вроде экзамена на понимание продукта. Обычно такие статьи мало кто читает, но мне будет интересно вернуться к ней через год и посмотреть что изменилось.

Дневник продакта. Зачем нужна подписка Клерк.Премиум и сколько денег она экономит
77

Начать дискуссию

Инвестиции

Минэкономики: иностранный бизнес готов вкладывать в российский туризм

Министр экономического развития РФ Максим Решетников принял участие в IV российском туристическом форум «Путешествуй!».

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
ОВИОНТ ИНФОРМ
НДФЛ

Уведомление по НДФЛ в 2024 году: как заполнить и сдать 

Порядок уплаты НДФЛ в 2024 году изменился. Платить и подавать уведомления об уплаченном налоге нужно чаще. Расскажем о заполнении и порядке сдачи уведомлений.

Уведомление по НДФЛ в 2024 году: как заполнить и сдать 
Инвестиционный вычет

Налоговые вычеты на долгосрочные сбережения

Если вы участвуете в госпрограмме долгосрочных сбережений или открываете индивидуальный инвестиционный счет, вам полагаются налоговые льготы. Рассказываем, при каких условиях и сколько удастся сэкономить на уплате подоходного налога.

Налоговые вычеты на долгосрочные сбережения

Календарь вебинаров

15
Лучшие спикеры, новый каждый день
Налоговый мониторинг

К АИС «Налог-3» присоединились больше 100 компаний

Каждый второй участник налогового мониторинга внедрит систему «Налог-3» до конца года, а 10% предприятий займутся этим в 2025 году.

Ликвидация бизнеса

Как закрыть ИП: пошаговая инструкция

Порядок закрытия ИП во многом зависит от того, есть ли у предпринимателя сотрудники. Как правило, ИП-работодатели проходят девять этапов, если сотрудников нет, то пусть сокращается на два этапа. Рассмотрим их все.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Инвестиции

Инвесторы смогут вернуть с брокерских счетов часть валюты в рублях

Как и в ситуации с введением санкций против СПБ Биржи, инвесторы смогут вывести часть валюты через конвертацию в рубли.

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Efsol_1Ссервисы

Drive, Perform, ERP WE: что лучше использовать на западе?

1C:Бухгалтерия давно стала классическим решением для учета в России. Но когда речь заходит о международных стандартах бухгалтерии, стоит рассмотреть решения, которые подходят для западных стран. В этой статье мы сравним эти три системы, чтобы помочь вам определиться с выбором.

Drive, Perform, ERP WE: что лучше использовать на западе?
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

Продолжаем собирать в копилку мемы от художников. Ловите подборку картин, которые отлично подходят для бухгалтерских и не только мемов.

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения
8
Пользователи интернета

Праздник дня. Международный день блогера

Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера.

Праздник дня. Международный день блогера
2
НДФЛ

Вопрос о размере НДФЛ возмутил 37% россиян

Жители России считают неэтичным вопрос о размере НДФЛ, который они будут платить с 2025 года. Показатель напрямую указывает на размер личных доходов.

Валюта

Как купить наличную валюту: правила и ограничения

Минфин США 12 июня 2024 года ввел санкции против Московской биржи и входящих в нее Национального клирингового центра (НКЦ), который является контрагентом во всех валютных операциях на бирже, и Национального расчетного депозитария (НРД), который учитывает все счета инвесторов.

Как купить наличную валюту: правила и ограничения
Ведение бизнеса

Эксперты из топ-компаний решают проблемы бизнеса формата dark kitchen: новый выпуск видео-шоу «Экономика на кухне»

В видео-шоу «Экономика на кухне» топ-менеджеры из Дзен Новости, CDEK.Shopping, OZON и Самолет Плюс борются за победу, решая практические бизнес-задачи в формате увлекательной настольной игры.

Разборы законов

1 326
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Астрал

Новые возможности интеграции ЛК ФНС с программами 1С

С сентября 2023 года пользователям сервиса «1С-Отчетность» доступен функционал, обеспечивающий интеграцию ЛК ФНС в части Единого налогового счета с 1С. Такое решение позволяет контролировать состояние ЕНС и оперативно взаимодействовать с ФНС прямо из бухгалтерской программы. 

Новые возможности интеграции ЛК ФНС с программами 1С
Налоговые изменения 2025

💥 Пять вебинаров по налоговой реформе-2025: готовимся к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН уже сейчас

С 2025 года все изменится, и половина НК будет переписана. Поэтому важно уже сейчас понять, какими будут новые правила игры и как организовать свою работу. «Клерк» проводит серию вебинаров с ведущими экспертами: налоговыми консультантами, юристами, адвокатами, аутсорсерами. Не пропустите!

💥 Пять вебинаров по налоговой реформе-2025: готовимся к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН уже сейчас
Онлайн-кассы

Если безналичная оплата за юрлицо пришла от физлица, надо применять ККТ

Иногда происходят такие ситуации: счет выписан на юрлицо, а оплата по безналу поступает от директора компании или иного физического лица.

Exnode

Как создать криптокошелек и купить криптовалюту в 2024

С учетом сегодняшних реалий, многие стремятся купить криптовалюту в России и использовать ее для сохранения средств, для безлимитных переводов за рубеж, а также для заработка — за счет волатильности курсов. Естественно, что для этого нужен собственный крипто-кошелек.

Как создать криптокошелек и купить криптовалюту в 2024
Банки

Банки Киргизии снова работают с системами денежных переводов из РФ

Крупнейшие банки Киргизии восстановили прием переводов и проведение операций в рублях по системам Astrasend, «Юнистрим», Contact и «Золотая корона».

Консалтинг Онлайн
Увеличение уставного капитала

Увеличение уставного капитала АО: способы и порядок процедуры увеличения УК акционерного общества 

Практически любое акционерное общество хотя бы раз за период своей деятельности задается вопросом о стоимости и способах увеличения уставного капитала акционерного общества. При этом предпосылки могут быть совершенно разные.

Увеличение уставного капитала АО: способы и порядок процедуры увеличения УК акционерного общества 

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Айрат Хаматов
Налоги, взносы, пошлины

Оцениваем системы налогообложения: как выбрать наименьшую нагрузку?

Посчитайте своих сотрудников и планируемый доход. Если вы сам себе и бухгалтер, и директор, и менеджер, тогда подойдёт режим НПД (самозанятость).

Интересные материалы

Наталия Лукина
Карьера бухгалтера

💰Как бухгалтеру пересесть в кресло финдира. Алгоритм действий

Редакция «Клерка» подготовила путеводитель с четкими алгоритмами действий, которые помогут вам легко занять кресло финансового директора. С нашей памяткой вам не придется собирать информацию из разных источников. Забирайте в закладки!

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
5